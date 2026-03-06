Skinimalismo 2.0: tendência reduz as etapas nos cuidados com a pele

Movimento ganha força no país ao trocar rotinas longas por estratégia e ciência

Praticidade e eficiência do skinimalismo 2.0 conquista o público Imagem: Utoimage | Shutterstock

Após anos marcados por rotinas de skincare com várias etapas, como a conhecida K-beauty, uma nova abordagem de cuidados com a pele tem ganhado destaque: o skinimalismo 2.0. A proposta é simples: reduzir excessos, preservar a barreira cutânea e apostar em fórmulas multifuncionais que realmente contribuam para a saúde da pele.

Segundo a dermatologista Mariana Scribel, essa mudança está sendo impulsionada pelo chamado over skincare. “Nos últimos anos, vimos um aumento de pacientes com sensibilidade, rosácea e dermatites irritativas relacionadas ao uso excessivo de ativos. A pele tem limite. Mais produto não significa mais resultado”, afirma.

Nova lógica do skincare

O Brasil é o terceiro maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), e o segmento de skincare está entre os que mais crescem. A nova lógica do skinimalismo combina três pilares: eficácia comprovada, multifuncionalidade e redução de etapas.

O movimento também reflete mudanças comportamentais. Consumidores mais jovens, principalmente da Geração Z, priorizam praticidade, sustentabilidade e coerência no consumo. Menos frascos significam menor impacto ambiental e menor risco de combinações inadequadas de ativos. “Existe uma busca por equilíbrio. Os pacientes querem entender o que realmente faz diferença na saúde da pele”, comenta Mariana Scribel.

Para a dermatologista, a base de qualquer rotina eficaz é a manutenção da barreira cutânea, estrutura responsável por proteger contra agressões externas e evitar perda de água. “Sem barreira íntegra, nenhum ativo anti-idade ou clareador terá desempenho ideal. Muitas vezes, retirar produtos é o que melhora o quadro clínico”, explica.

Uma rotina alinhada ao skinimalismo 2.0 deve priorizar menos exagero, mais precisão Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock

Rotina básica ideal

Segundo Mariana Scribel, simplificar a rotina de cuidados não significa abandonar tratamentos. “Skinimalismo não é negligência. É estratégia. Em quadros clínicos específicos, protocolos personalizados continuam fundamentais”, alerta a médica, que acrescenta: “a tendência aponta para um futuro em que a beleza se aproxima cada vez mais da dermatologia baseada em evidência: menos exagero, mais precisão”.

Para a especialista, uma rotina eficiente, alinhada ao skinimalismo 2.0, deve priorizar higienização suave adequada ao tipo de pele, seguida de hidratação com ativos reparadores, como ceramidas ou pantenol, e a aplicação de protetor solar com FPS adequado durante o dia. À noite, a limpeza deve ser repetida, seguida de hidratação e, quando indicado, o uso de um único ativo direcionado, como retinol, ácidos para acne ou antioxidantes.

“A pele responde melhor à constância do que ao excesso. Não é a quantidade de produtos que traz resultado, mas a escolha correta e o uso consistente. Protocolos podem variar conforme idade, fototipo e condições específicas como melasma, acne ou rosácea”, finaliza.

Por Bernardo Biavaschi

