Sol em Escorpião: entenda como essa energia afeta cada casa do Mapa Astral

Período será de reflexão, grandes redescobertas e novos olhares para a realidade

O sol está no signo de Escorpião Imagem: Shutterstock

O poder expansivo do Astro-Rei está iluminando a faixa escorpiana. O signo regido por Marte e Plutão, que expressa com facilidade a energia de transformação profunda, indica um momento em que nossas emoções ganharão mais intensidade!

Período para refletir

Nessa temporada de Sol em Escorpião (23/10 até 21/11), teremos um período de grandes redescobertas e de novos olhares para a nossa realidade. Lugares dentro de nós que não costumamos visitar com frequência serão finalmente percebidos, nos colocando diante da necessidade de refletirmos em alguns pontos:

Quais assuntos você tem evitado e que agora estão chamando mais sua atenção? Será que existe algum motivo para isso?

O medo de encarar os espaços escuros dentro de você pode estar atrapalhando sua capacidade de dar novos rumos à sua vida?

Você sabe os caminhos para a conexão interna, aquela conexão consigo que te oferece tranquilidade para refletir e agir com segurança?

Em qual casa do seu Mapa Astral está o signo de Escorpião?

Todas essas reflexões estarão mais ativas neste período e, para cada pessoa, deverão ser mais sentidas em uma área específica. Para saber exatamente onde haverá maior ativação é importante olhar em qual casa do seu Mapa Astral você tem o signo de Escorpião – lembrando que todo mundo tem os 12 signos no Mapa!

Descubra a reflexão para o momento de acordo com a sua casa

Cada casa do Mapa Astral aborda uma área da nossa vida. Abaixo, estão alguns dos principais assuntos de cada uma das 12 casas zodiacais, trazidos juntamente com algumas reflexões, para que você possa trabalhar ao longo desta temporada escorpiana.

Também pode ser interessante considerar a posição dos planetas Marte e Plutão no seu Mapa Astral, por serem regentes de Escorpião, o seu posicionamento agrega ainda mais informações sobre os temas.

Escorpião na Casa 1 (Ascendente)

Nessa temporada, as suas reflexões poderão estar mais voltadas para você, na sua forma de se expressar e de se posicionar na vida. Uma revisão sobre todas suas fases e momentos de vida, individualidade, autoestima e forma de lidar com a sexualidade. Aproveite este período para cuidar mais da autoestima e daquilo que te energiza, cura e equilibra.

Escorpião na Casa 2

Momento de mergulho profundo para refletir sobre seus valores, sejam eles materiais ou pessoais. Suas concepções a respeito do quanto você é valorizada(o) por aquilo que faz serão revisitadas. A área financeira também estará mais em foco, convidando você a olhar para as oportunidades e inseguranças, repensando sobre sua relação com o dinheiro e o poder. Fazer um balanço financeiro e investigar os territórios que você deseja explorar nessa área pode ser interessante.

Escorpião na casa 3

As formas de comunicação e de obtenção de conhecimento estarão mais em foco, além de alguns assuntos envolvendo irmãos. O Sol irá ativar esses temas, e você poderá refletir sobre as necessidades de controle sobre o outro, principalmente envolvendo a sua comunicação. Algumas transformação nas relações com irmãos poderá ser despertada. Você poderá perceber uma necessidade de olhar para a sua expressão criativa e, então, acessar isso com maior profundidade e com desejo de ressignificá-la.

Escorpião na casa 4

Base familiar, lar, intuição e memórias afetivas falam mais alto nessa casa. Não há como passar por essa temporada escorpiana sem sentir esses assuntos bem evidentes. Dramas familiares, relações e convívio serão questionados. Um desejo de conexão profunda com as suas origens também poderá vir à tona, além de uma sensibilidade maior para captar o que precisa ser transmutado. Aproveite a temporada também para resgatar as suas raízes, estar em contato com a família ou cuidar mais do seu lar.

Escorpião na casa 5

Criatividade, prazeres, projetos ou hobbies e sua relação com seus filhos poderão estar mais ativos. A clareza virá para que você reveja seus conceitos e apegos. Talvez, um senso crítico muito apurado precise ser “reprojetado”. É uma oportunidade para viver com mais leveza aquilo que te dá prazer e gera entusiasmo na sua vida.

Escorpião na casa 6

Rotina, saúde e trabalho são os temas mais presentes nessa casa. A presença do Sol irá te dar um período de constante avaliação sobre como você tem priorizado seu bem-estar e saúde. Há algum hábito que precisa ser alterado? É o momento ideal para transformar o que você não deseja mais, tanto na sua rotina como no seu trabalho.

O signo de Escorpião é regido por Marte e Plutão (Imagem: Shutterstock)

Escorpião na casa 7

A temporada será para reflexão sobre sua autoestima e forma de se relacionar com o mundo externo, seja por meio das parcerias, sócios ou cônjuge. O que vem pedindo para ser transformado por aí? O Sol dará aquela clareada na sua expressão e relação com o outro. Cabe lembrar que, com Escorpião nessa casa, muitas das suas transformações na sua vida acontecem a partir dessas conexões. A intenção de desapegar para evoluir e a análise sobre aquilo que cura e melhora suas relações estarão mais evidentes.

Escorpião na casa 8

O momento será de mergulhos profundos e intensos. Poderão ficar mais evidentes ciclos que precisam ser encerrados ou, até mesmo, fases que estão despertando para que você se jogue. Sua sexualidade, sombras ou medos também estarão mais despertas e ativadas. Lidar de uma vez por todas com os ciclos pendentes poderá ser transformador. Busque fazer isso de forma equilibrada e emocionalmente centrada.

Escorpião na casa 9

O momento será ideal para avaliar crenças e expandir conhecimentos. Qualquer que seja a ideia que te prenda ou te limita, ela precisará ser revisada. Também poderá ser um período de questionamentos a respeito da sua filosofia de vida e aprendizados no geral. Aquilo que não faz mais sentido estará evidente para ser modificado. O recolhimento e viagens que tenham o propósito de introspecção para essa reavaliação poderão ser bons aliados.

Escorpião na casa 10

A temporada terá um foco maior na sua carreira, nas projeções e nos anseios de vida. A área profissional não passará despercebida. Poderão acontecer reflexões do tipo: “O que estou fazendo da minha vida?” e “qual o rumo estou dando para tudo isso?”. Sua visão de mundo e de sucesso poderá ser reavaliada neste período. Repensar as suas metas de carreira pode ser uma boa opção neste momento.

Escorpião na casa 11

Amizades, senso social e inovações estarão em foco durante esta temporada. Dentro do seu senso de coletividade, muita coisa poderá ser questionada. Seus interesses podem ser modificados, bem como os grupos de convívio. Aquilo que incomodava pedirá atenção. De toda forma, o contato com amigos será proveitoso durante este período.

Escorpião na casa 12

Essa é uma casa que fala da consciência interior, dos desafios e da espiritualidade. A intensidade escorpiana irá florescer nesses temas. O raso não te conforta, e ficará ainda mais evidente aquilo que precisa ganhar novos significados nessas áreas. Às vezes, é bom iluminar as nossas sombras e consciência interior, mas não se deixe levar na imensidão profunda desse mergulho desconfortável. Encarar para curar e deixar brilhar novamente: este será um período ideal para isso.

Hora de dar um novo sentido

Sem dúvidas, olhar para algumas questões mais profundas pode ser desconfortável. Entretanto, o mergulho e a meditação a respeito de tudo que vier à tona neste período poderá ser, de fato, algo necessário para dar novo sentido ao que incomoda e ao que já aguardava esse nosso olhar mais criterioso, para ser finalmente transmutado em algo melhor para nossa jornada e processo evolutivo.