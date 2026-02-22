Sorte garantida: conheça o amuleto de cada signo
Veja como cada nativo pode utilizá-lo para atrair proteção, boas energias e equilíbrio emocional
Desde a Antiguidade, os amuletos são usados como símbolos de proteção, prosperidade e equilíbrio energético. Na astrologia, cada signo possui uma vibração específica — e alguns objetos funcionam como verdadeiros aliados para atrair sorte, fortalecer qualidades e afastar energias negativas.
Abaixo, saiba qual é o amuleto ideal para o seu signo e como usá-lo no dia a dia!
Áries – Chave
A chave simboliza abertura de caminhos, iniciativa e coragem. Para Áries, representa novas oportunidades e conquistas rápidas. Pode ser usado em um chaveiro, pingente ou objeto simbólico na bolsa.
Touro – Moeda antiga ou dourada
Moedas são símbolos de prosperidade, segurança e estabilidade material — tudo o que o signo de Touro valoriza. Como usar? Na carteira, em um potinho no quarto ou como objeto decorativo no trabalho.
Gêmeos – Pena
A pena simboliza leveza, comunicação e movimento. Por isso, ajuda o signo de Gêmeos a atrair boas ideias, conversas e oportunidades. A pena pode ser utilizada como marcador de livro, decoração ou em formato de um acessório.
Câncer – Concha
Ligada à proteção emocional, à geração, à intuição e ao acolhimento, a concha fortalece a sensibilidade canceriana. O nativo pode deixar a concha em casa, no quarto ou próximo à cama, mas sempre visível.
Leão – Símbolo do Sol ou pedra do Sol
Representa brilho, vitalidade, sucesso e reconhecimento — energias essenciais para Leão. Pode ser utilizado em joias, estampas, objetos dourados ou acessórios.
Virgem – Trevo
Símbolo de sorte desde a Antiguidade, o trevo traz organização e boas soluções. Ajuda o signo de Virgem a confiar mais no fluxo da vida. Pode ser usado em chaveiros, pingentes ou imagens.
Libra – Coração
Representa equilíbrio emocional, amor e harmonia nas relações — temas centrais para o signo de Libra. Deve ser usado em acessórios, objetos decorativos — sempre em tons suaves.
Escorpião – Pentagrama
O pentagrama está ligado à proteção energética e à percepção profunda, ajudando Escorpião a afastar energias densas. Pode ser usado como pingente, pulseira ou objeto discreto.
Sagitário – Flecha
A flecha simboliza direção, propósito e expansão. Com isso, ajuda o signo de Sagitário a manter o foco sem perder a liberdade. É melhor utilizado em colares, estampas ou itens simbólicos no ambiente.
Capricórnio – Relógio
O relógio representa disciplina, constância e construção de longo prazo — pilares da energia capricorniana. Como usar: relógio de pulso, despertador ou objeto simbólico no ambiente de trabalho.
Aquário – Estrela
A estrela é símbolo de esperança, inovação e futuro. Fortalece a conexão de Aquário com seus ideais e sonhos. Pode ser utilizada em joias, adesivos, objetos luminosos ou decorativos.
Peixes – Peixe
Representa intuição, proteção espiritual e fluidez emocional — ajudando o signo de Peixes a confiar mais no próprio sentir. Como usar? Pingentes, imagens, objetos próximos à água ou no quarto.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
