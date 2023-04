Suor excessivo: descubra as causas e saiba como tratar

A hiperidrose acontece quando o suor é excessivo e independe da temperatura do ambiente

O suor é um mecanismo natural e tem como principal função equilibrar a temperatura do corpo em relação ao ambiente em que estamos. Entretanto, quando em excesso, além de incomodar e causar constrangimento, pode ser um distúrbio causado por fatores psicológicos ou orgânicos.

O que é hiperidrose?

A hiperidrose acontece quando o suor é excessivo e independe da temperatura do ambiente. Segundo o dermatologista Mario Chaves, ela pode ser dividida em primária e secundária. “A hiperidrose primária, o tipo mais comum, caracteriza-se por uma sudorese excessiva localizada nas regiões palmoplantar e/ou axilas”, explica.

Camila Paula Silva, fisioterapeuta dermatofuncional, acrescenta que a hiperhidrose primária não possui causas conhecidas, e os efeitos podem iniciar em qualquer fase da vida e permanecer pelo resto dos anos.

Hiperidrose secundária

A hiperidrose secundária, de acordo com Mario Chaves, pode ser localizada ou generalizada e “associa-se a condições médicas, como síndromes genéticas, malignidade ou infecção”, explica o dermatologista.

A fisioterapeuta dermatofuncional acrescenta que o problema pode “estar associado à obesidade, à menopausa, ao uso de drogas antidepressivas, às alterações endócrinas e às alterações neurológicas com disfunção do sistema nervoso”.

Como melhorar quadros de hiperidrose?

Algumas atitudes e mudanças de hábitos no dia a dia podem melhorar significativamente os quadros de hiperidrose. A cirurgiã plástica Daniela Zavatini, apresenta algumas sugestões:

Use roupas de tecidos leves (algodão ou linho), claras e soltas. Evite os tecidos sintéticos;

Tenha sempre lenços descartáveis e, se for o caso, peças de roupa para trocar;

Evite lugares muito quentes e mantenha a sua casa ventilada;

Consuma com moderação bebidas alcoólicas, com cafeína e comidas picantes;

Escolha antitranspirantes que contenham de 10% a 15% de hexahidrato de cloreto de alumínio. Eles podem causar irritação na pele, se você for sensível, ou manchar a roupa;

Adote medidas para combater o estresse.

Como tratar o problema

De acordo com Mario Chaves, para o tratamento da hiperidrose, “podem ser utilizados inicialmente medicamentos tópicos prescritos pelo dermatologista, como aplicação de toxina botulínica do tipo A e medicamentos orais”.

Soluções para casos graves

Em casos mais graves de hiperidrose, existem outros tratamentos específicos que podem ser adotados para solucionar o problema. A cirurgiã plástica Daniela Zavatini lista alguns deles:

Simpatectomia

Consiste na secção de determinados pontos do tronco simpático, localizado no interior da cavidade torácica. Com isso, o estímulo nervoso para as glândulas sudoríparas cessa e a sudorese desaparece. Após esse tratamento cirúrgico, pode surgir aumento de sudorese em outras áreas, como no tronco.

Excisão das glândulas axilares

Consiste na retirada de segmento da pele da axila rica em glândulas sudoríparas. O resultado varia conforme o tamanho da área retirada. Pode ocorrer formação de cicatriz hipertrófica, limitando a movimentação do membro superior.

Aplicação de toxina botulínica

Indicada na hiperidrose secundária, principalmente axilar, tem eficácia cientificamente comprovada. Tem como inconveniente a durabilidade do tratamento. Novas aplicações devem ser realizadas, em média, a cada 8 meses.