Suplementos alimentares: conheça os benefícios e os riscos à saúde

Eles podem ser ótimas fontes de vitaminas e nutrientes, mas devem ser utilizados com bastante cautela

Suplementos alimentares podem ajudar no emagrecimento e no ganho de massa magra Imagem: Valentina_G | Shutterstock

Para algumas pessoas que praticam atividades físicas, o uso de suplementos alimentares é algo comum na rotina. Eles são importantes porque, como o nome já diz, suprem as necessidades nutricionais que, muitas vezes, não estão presentes na alimentação.

“Os suplementos são alimentos modificados, produzidos a partir de alimentos naturais. Eles são apresentados na forma de pó, comprimido, líquido e, até mesmo, em gel”, explica o nutricionista esportivo Ricardo Zanuto.

Vantagens dos suplementos

Indicados para auxiliar na perda de peso e no aumento de massa magra, os suplementos são fontes de carboidratos, proteínas, gordura, vitaminas, minerais e cafeína. “Para quem treina regularmente o uso de suplementos, com a orientação de um profissional, potencializa os resultados e ajuda a emagrecer, se preciso, fora os benefícios que ele traz à saúde”, esclarece Ricardo Zanuto.

Tipos de suplementos

Aminoácido: a matéria-prima é a proteína, rapidamente absorvida pelo organismo. Esse suplemento é indicado para atletas que fazem exercícios intensos e precisam de reposição de proteína, para a manutenção da massa magra .

Creatina: feito a partir da proteína animal, esse suplemento fornece mais força e energia para otimizar o rendimento do treino.

Glutamina: aminoácido existente na musculatura, a glutamina contribui para a redução do estresse muscular e prepara o corpo para o treinamento, recuperando as fibras do tecido muscular.

Termogênicos e queimadores de gordura: aceleram o metabolismo e aumentam a temperatura do corpo, promovendo uma grande queima de calorias.

aceleram o metabolismo e aumentam a temperatura do corpo, promovendo uma grande queima de calorias. Whey Protein: é usado com o objetivo de crescimento muscular e manutenção da massa magra, já que oferece uma grande quantidade de proteína sem gordura.

Consumo de suplemento alimentar deve ser recomendado por um médico (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

Não é algo essencial

É importante saber que o uso de suplementos não é obrigatório, pelo contrário, é totalmente opcional. Essa decisão deve ser tomada em conjunto com o seu treinador e o seu médico, jamais compre suplementos por conta própria! “É totalmente possível malhar sem o auxílio de suplementos e conseguir os resultados desejados”, informa o nutricionista.

Efeitos colaterais

Para consumir um produto para auxiliar ou contribuir com a melhora da forma física, devemos ficar atentos aos fatores essenciais para garantir a saúde e a segurança, como qualidade, registro e liberação junto aos órgãos responsáveis e efeitos colaterais.

“Quem faz uso de suplementos com a ajuda de um profissional não terá efeitos colaterais. O problema está no uso dos suplementos de maneira indiscriminada. A suplementação feita de maneira incorreta é prejudicial, podendo até sobrecarregar os rins ou o fígado com o excesso de minerais e proteínas. Ela serve para ajustar ou complementar uma dieta balanceada, aliada à prática de atividades”, alerta o nutricionista esportivo.

Consulte o seu médico e elabore uma dieta balanceada, que ainda é a melhor forma de garantir um corpo saudável. Caso o médico receite o uso do suplemento, siga à risca as orientações e fique sempre atento aos efeitos causados pelo produto em seu organismo.

Causam dependência?

O ideal é interromper a utilização após um tempo pré-determinado, para que seu corpo não se adapte totalmente ao suplemento. “Alguns suplementos indicados como estimuladores e termogênicos causam dependência, por isso, seu uso é suspenso após um tempo”, explica o nutricionista Ricardo Zanuto.

Fique atento!

É importante checar a validade no ato da compra do produto e escolher marcas de boa qualidade e regularizadas no mercado, de preferência, que indiquem a composição nutricional no rótulo. No Brasil não existe um selo diretamente estampado nas embalagens, mas o órgão controlador é a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). As lojas não exigem receita médica ou acompanhamento para a venda dos produtos, no entanto, se mal administrados, os suplementos podem causar sérios riscos à saúde! A indicação deve ser dada por um médico ou nutricionista.