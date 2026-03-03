Tamarindo: 6 benefícios do fruto agridoce para a saúde

Ele é fonte de vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, magnésio e ferro, além de compostos bioativos com ação funcional

O tamarindo é fonte de nutrientes importantes para a saúde Imagem: SMDSS | Shutterstock

O tamarindo, fruto do tamarindeiro (Tamarindus indica), é originário da África tropical, mas se adaptou muito bem ao clima brasileiro, e hoje é cultivado principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, com destaque para estados como Bahia, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Parte da produção nacional é destinada ao consumo interno, especialmente em preparações regionais, mas também há exportação da polpa e derivados para mercados que valorizam seu uso culinário e funcional, como países da Ásia, Europa e América do Norte.

Com sabor marcante entre o doce e o ácido, o tamarindo concentra uma combinação potente de compostos bioativos, vitaminas e minerais que impactam diretamente diferentes sistemas do corpo. Segundo a nutricionista Sabina Donadelli, criadora do método Viver Mais, Viver Bem, “o tamarindo é um exemplo de alimento funcional que atua em várias frentes do organismo ao mesmo tempo, especialmente no eixo intestino-imunidade”.

Abaixo, conheça os principais benefícios do tamarindo para a saúde!

1. Saúde digestiva

O tamarindo é conhecido por estimular a digestão. Seus ácidos orgânicos, como o ácido tartárico, favorecem a produção de enzimas digestivas, ajudando na quebra dos alimentos e reduzindo desconfortos como sensação de estufamento após as refeições.

2. Saúde intestinal

Rico em fibras e compostos bioativos, o fruto contribui para o equilíbrio da microbiota intestinal. Esse efeito é fundamental não apenas para o funcionamento do intestino, mas também para a imunidade e o metabolismo como um todo. “Um intestino equilibrado é base para praticamente tudo no corpo, da energia ao controle do peso”, explica Sabina Donadelli.

3. Sistema cardiovascular

O tamarindo contém potássio, magnésio e antioxidantes que auxiliam na regulação da pressão arterial e na saúde dos vasos sanguíneos. Seu consumo pode contribuir para a redução do colesterol LDL e para a proteção do coração contra processos inflamatórios.

O tamarindo ajuda na prevenção do envelhecimento precoce e de doenças crônicas Imagem: Yarrrrrbright | Shutterstock

4. Ação antioxidante

Os compostos fenólicos presentes no tamarindo combatem os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo. Isso ajuda na prevenção do envelhecimento precoce e de doenças crônicas, além de proteger as células contra danos ao longo do tempo.

5. Controle glicêmico

Apesar do sabor doce, o tamarindo possui fibras que ajudam a modular a absorção de açúcar no sangue. Quando consumido com equilíbrio, pode contribuir para evitar picos glicêmicos e favorecer uma resposta metabólica mais estável.

6. Efeito anti-inflamatório

O consumo regular e moderado do tamarindo pode ajudar a reduzir processos inflamatórios no organismo, especialmente por sua ação antioxidante e pelo impacto positivo na saúde intestinal.

Como consumir o tamarindo

Na prática, o tamarindo pode ser consumido de diversas formas. A polpa pode ser utilizada em sucos, molhos, chutneys, sobremesas ou até em preparações salgadas, especialmente na culinária asiática e nordestina. Uma dica importante é evitar versões industrializadas com adição excessiva de açúcar, que podem reduzir seus benefícios.

Cuidados com o consumo

Por ter leve efeito laxativo e ser naturalmente mais concentrado em açúcares quando em forma de polpa ou pasta, o consumo deve ser moderado. Pessoas com questões renais ou que fazem uso de medicamentos específicos devem buscar orientação profissional antes de incluir o alimento com frequência.

Por Silmara Sanches