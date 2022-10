Tarô: descubra o que o arcano 09 – O Eremita revela para novembro

Oraculista explica quais são os desafios para o mês e o que O Eremita tem para nos ensinar

A carta O Eremita carrega uma ideia de introspecção e sabedoria Imagem: Shutterstock

Arcano significa algo secreto, oculto ou misterioso. Os Arcanos Maiores são utilizados no Tarô para representar arquétipos humanos, seus anseios, suas ideias e aprendizados. São representações de acontecimentos importantes na vida humana e se referem à mente abstrata e subjetiva.

Arcano do mês de novembro

A carta sorteada do meu Tarô com o intuito de trazer a energia principal que irá reverberar ao longo do mês de novembro é o 9º Arcano – O Eremita. Dessa forma, poderemos nos preparar e integrar da melhor forma essa energia.

O Eremita, ou Ermitão, é uma figura solitária. Na imagem do tradicional de Waite-Smith Tarot, ele aparece de barbas brancas, sugerindo ser um velho sábio ou mago. Com olhar baixo e postura segura, carrega uma lamparina e apoia-se em um cajado. A carta transmite uma ideia de introspecção e sabedoria.

Momento de silenciar para buscar sentido

Com esse arquétipo, podemos considerar que novembro é o momento de silenciar para buscar sentido dentro de nós. Em alguns momentos lidamos com situações que desafiam, que tiram o conforto ou nos confundem. Nesses momentos, as explicações externas e mundanas não trazem conforto mental, não satisfazem nossa busca e nem acolhem nossas feridas.

Devemos tentar manter nosso estado emocional mais calmo e sereno, inclusive sendo prudentes com o tipo de situação que vamos nos envolver. Sejamos cuidadosos com pensamentos e posicionamentos. Não é o momento de adicionar mais carga emocional, mas de trazer para a realidade e lidar com aquilo que já temos que processar em nós.

Mês de aprofundamento e ajustes

Espiritualmente, podemos aproveitar novembro para aprofundar no que nos desperta interesse. Lembrando aqui que a busca e a jornada do Eremita são calmas e consistentes. Esse “retraimento” sugerido pelo arcano tem o propósito de fornecer conhecimento.

E, ilustrando alegoricamente, como eu prefiro fazer, seria o momento de alinhavar todos os fragmentos e retalhos soltos, que no futuro irão compor um belo casaco, feito sob medida, completamente único, que servirá apenas para você!

Todos nós precisamos deste momento para alinhavarmos todas as partes, dedicando o nosso precioso tempo e força em um processo que é individual. Ao acessarmos a consciência desta carta, estamos recebendo um convite para passarmos por este período de solitude, dando espaço ao autoconhecimento e ao aproveitamento da nossa própria presença e companhia.

O Eremita leva consigo apenas um cajado e uma lanterna (Imagem: Shutterstock)

O que O Eremita tem para ensinar?

O que podemos supor deste velho sábio caminhante que leva consigo apenas um cajado e uma lanterna? A princípio poderíamos sugerir que o caminho dele será longo e que o cajado será tanto um apoio para o cansaço como também ferramenta para dar segurança nos momentos mais difíceis. A lanterna seria para iluminar o trajeto. Embora ela não possa iluminar a totalidade do que estará no entorno desse caminhante, ela será suficiente para clarear aquilo que está próximo dele.

Por um ponto de vista mais profundo, entenda que descobrir os caminhos que nos levam para dentro é um processo longo, e que muitas vezes não seremos capazes de entender tudo que está à nossa volta. Contudo, com algum esforço e, talvez, apoio, faremos progressos lentos e consistentes.

Busque por sabedoria interior

Ao longo deste mês, a sugestão do Tarô é buscar por essa sabedoria interior. O Eremita caminha lento, pois sabe que a jornada, apesar de longa, trará conhecimentos que valerão a pena, levando-o ainda mais longe. A decisão de aceitar o convite para viver nosso “período de Eremita” é sempre sábia, pois nos leva inevitavelmente a lugares e descobertas que só nós poderíamos acessar. Não dá para alguém caminhar por nossa imensidão interna segurando nosso cajado e nossa lanterna e ainda costurar nosso casaco por nós, certo?!

Um ótimo mês de novembro e uma ótima jornada Eremita para todos nós!

Oraculista, taróloga, reikiana, Gestora Ambiental e astróloga. A caminho de sua terceira formação.