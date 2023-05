Tarô Quântico Estelar: descubra a carta de cada signo do zodíaco

Especialista explica qual é o guerreiro de cada signo e o que ele representa

Características das cartas de tarô são baseadas nos aspectos dos signos Imagem: Shyntartanya | Shutterstock

Cada baralho possui uma forma de análise vibracional e seu significado. O Tarô Quântico Estelar tem suas características baseadas nos doze signos do zodíaco. Por isso, o médium e professor de práticas holísticas Rodrigo de Aldebaran explica o significado das cartas e o guerreiro do seu signo. Veja!

1. A carta AHOV e o signo de Áries

Guerreiro Ahov (Imagem: Rayane Vilano)

Os arianos costumam ser individualistas e espontâneos. Além disso, são regidos pelo planeta Marte, o que faz com que eles tenham um pouco de impaciência.

Guerreiro Ahov

O Guerreiro Ahov é o líder absoluto de guerras e confrontos, determinado, astuto e impaciente. Busca conquistar algo na vida de forma material, financeira e luta com todas as forças.

A carta traz a ideia do guerreiro que incomoda outras pessoas, gerando nos outros sentimentos de inveja e inimizades. A lâmina que pede cautela e observação diante da necessidade de um planejamento mais detalhado rumo à vitória. Se for ligado às relações, fala claramente de paixão ardente e sexualidade passageira.

Número ativo

Em seu lado positivo, essa lâmina traz a ideia do início de projetos sustentáveis ligados à força e à determinação. Em seu lado negativo, traz a impulsividade, a desavença e a impaciência para ouvir a opinião dos outros, não sendo maleável às possibilidades.

2. A carta BAWI e o signo de Touro

Bawi – carta de Touro (Imagem: Rayane Vilano)

Os taurinos são esforçados e práticos. São regidos pelo planeta Vênus e, por isso, admiram muito a beleza das coisas.

Guerreira Bawi

A guerreira Bawi é a manifestação de justiça dos deuses na terra. É mensageira e orientadora de povos e raças em evolução, que porventura se desviam um pouco de seu propósito divino. Ela traz a ideia de que algo não está certo e que existem diversas frequências de limitação que impedem o objetivo apresentado a não ter êxito, leveza e amor.

Essa lâmina traz a ideia da pedra que não é maleável. E quando o ser humano força, ela quase que instantaneamente se rompe. E, por mais que tente colar os pedaços, nunca será a mesma, restando marcas e cicatrizes profundas. A carta fala sobre traumas e injustiças ou incompreensões. A palavra-chave seria respire, pois o universo sempre traz uma direção justa.

Conhecida como o pico do monte

Essa lâmina traz a ideia de que existem muitos pontos e fatores que não enxergamos. Assim como em um quadro em que não conseguimos ver todos os detalhes, na vida ou situações também não vemos que existe um outro lado da moeda e que é preciso analisar para não ser injusto ou tomar decisões precipitadas por puro conforto ou acomodação.

Número passivo

Em seu lado positivo, a lâmina traz a ideia da paciência e análise de fatos. Gerando, assim, planejamentos e análises mais detalhadas, evitando quebras e prejuízos. Em seu lado negativo, traz a ideia de ações impensadas, geradas de forma instintiva e sem o menor planejamento, resultando em rupturas e quebras de acordos ou contratos.

3. A Carta CAJOOX e o signo de Gêmeos

Cajoox – Carta de Gêmeos (Imagem: Rayane Vilano)

Os geminianos são extrovertidos e bons amigos. São regidos pelo planeta Mercúrio, o que traz grande capacidade de adaptação.

Guerreira CAJOOX

A guerreira CAJOOX é a manifestação da beleza, do encanto e da alegria. Seus movimentos são delicados quando manifesta seu lado positivo. Porém, tudo pode mudar a qualquer momento e virar uma tempestade. CAJOOX fala de liberdade e de buscar a experiência de se sentir livre. Representa a experiência de não se sentir você mesmo e de ter perdido um pouco da sua essência no passado ou nas circunstâncias da vida.

Essa guerreira traz a ideia das mudanças repentinas, da esperança em dias melhores, de levar a vida com leveza e de não guardar mágoas e ressentimentos. Fala sobre ser verdadeiro consigo, de não ligar para a opinião dos outros e, sim, para sua felicidade plena e intensa que pode se manifestar.

Conhecida como a brisa da manhã

É sutil e delicada com um toque temperamental. Fala sobre aproveitar a vida com leveza, de mudanças necessárias e da importância de deixar as circunstancias fluírem de forma leve. Traz a mensagem de que devemos confiar no universo, porém semear para que por meio dos bons planejamentos possamos, em algum momento, colher bons frutos. A carta fala também sobre amores marcantes, histórias quentes e de paixões que nos fazem sentir amados e desejados.

Número ativo

Em seu lado positivo, essa lâmina traz a ideia do movimento, da ação e do empenho em fazer acontecer. Fala sobre intensidade e criatividade, de visões e intuições que colaboram com a transformação completa do momento.

Em seu lado negativo, a carta fala de ações impensadas e velocidade, palavras negativas e desafiadoras gerando inimizades, fofocas e brigas duradouras. Isso pode fazer da mente um campo de batalha e tirar o sono, bem como a paz de espírito.

4. A Carta KADRY e o signo de Câncer

Kadry – carta de Câncer (Imagem: Rayane Vilano)

A principal marca dos cancerianos é a sensibilidade e o carinho. Seus nativos são regidos pela Lua, que é diretamente ligada ao emocional.

Guerreira Kadry

A Guerreira Kadry é a manifestação do amor pela família e por aqueles que depende de sua atenção. É a representação da matriarca que protege, providencia e atende às necessidades dos seus. Leva uma vida com sabedoria e esperança, fazendo dos desafios diários um grande aprendizado que eleva e fortalece. Gosta de abundância e sempre se planeja para que não falte nada para ninguém.

Conhecida como a mudança das marés

Com seus movimentos leves traz a ideia da beleza e do encanto que em um movimento hipnótico envolve e domina os que acham que são mais fortes e que pensam poder mais do que ela. Sábia, vence todas as lutas com planejamento e determinação. Busca dentro de si a força contínua das ondas, que em um movimento infinito insiste em romper os limites do mar. Hora calmaria, hora tsunami. Essa é a guerreira amorosa e intensa em suas ações em prol dos que ama e cuida.

Número passivo

Em seu lado positivo, traz a doçura, o encanto, os bons conselhos e a manifestação delicada do cuidado com os outros. É a manifestação do diálogo e dos contos ancestrais que direcionam povos rumo à evolução e à construção de um novo mundo.

Em seu lado negativo é impetuosa, gosta de gerar intrigas e confusões desnecessárias em meio à família e grupos de amigos. O desconforto emocional e o desequilíbrio nessa área é notório. Em questão de relacionamentos é completamente só, mesmo quando está com alguém. Vive em um mundo de altos e baixos, começos e recomeços.

5. A Carta METS e o signo de Leão

Mets – Carta de Leão (Imagem: Rayane Vilano)

Os leoninos são vaidosos e confiantes. Sem dúvida, por serem regidos pelo Sol, o nosso Astro-Rei.

Guerreiro Mets

O Guerreiro Mets é conhecido pela sabedoria, planejamento e estratégias de guerra. Nunca se permite atacar antes do tempo, sempre analisa todas as possibilidades ao redor. Senhor do conhecimento, desenvolve diariamente a paciência.

Conhecido como o buscador

Representa aquele que protege, provê e providencia o sustento, tanto físico quanto espiritual. É o professor dedicado que procura compartilhar com todos ao seu redor o bom desenvolvimento da mente e das experiências adquiridas. Contemplador da natureza, da beleza e dos encantos.

Número ativo

Em seu lado positivo, manifesta a observação e análise detalhada de toda ação e reação dos seres ao seu redor. Nunca é pego de surpresa, pois desenvolve a intuição e a audição aguçada. Em seu lado negativo, manifesta a preguiça pela busca do conhecimento, colocando a preocupação com a matéria à frente dos interesses espirituais.

6. A Carta LEMS e o signo de Virgem

Lems – Carta de Virgem (Imagem: Rayane Vilano)

Os virginianos são pessoas organizados e analíticas. São conhecidas por serem detalhistas, dedicadas ao trabalho e metódicas.

Guerreira LEMS

A Guerreira LEMS vive entre dois mundos: o mundo das Guerras e conquistas diárias onde se posiciona como orientadora e conselheira, e do mundo da fé e da espiritualidade, onde compartilha do seu conhecimento como Sacerdotisa Druidesa.

LEMS gosta de meditar antes de qualquer situação e planejar as ações, pois sabe que por trás dessas ações, muitos poderão ser beneficiados ou prejudicados. Por isso, é preciso paciência e sabedoria. LEMS nos ensina que não existe amor fora da caridade e que temos o direito de lutar pelos nossos sonhos e objetivos.

Conhecida como a conselheira

É a velha guerreira que compartilha de suas experiências e bons conselhos com todos ao seu redor. Representa o respeito, a credibilidade, a verdade e a moral lapidada como ferramenta para conduzir um povo ou uma situação por meio do exemplo.

Número passivo

Em seu lado positivo, manifesta a autoridade e a credibilidade que arrasta pelos bons exemplos. Assim, direciona todos para a busca interna por autoanálise profunda. Em seu lado negativo, manifesta a ganância, o oportunismo, o desvio de conduta e a manipulação de situações em benefício próprio.

7. A Carta GNU e o signo de Libra (23/09 a 22/10)

Gnu – Carta de Libra (Imagem: Rayane Vilano)

Clichê dizer, mas o equilíbrio e a justiça definem os librianos.

Guerreiro GNU

O guerreiro GNU é o sábio ancião da tribo. Ele é o mais velho de todas as tribos, assim tem a responsabilidade de conduzir o mundo espiritual por meio de seu poder sobrenatural. Ele é o curador das almas. Por meio da alta magia e do seu profundo conhecimento oculto, transforma as energias ao seu redor.

GNU nos ensina sobre os riscos dos desequilíbrios da vida e as consequências de nossas escolhas no mundo espiritual. Fala das fugas psicológicas que buscamos para aliviar as dores da alma e sobre as perseguições que sofremos por inimigos ocultos.

Tem sua força na manipulação dos elementos e vence inimigos poderosos com sua astúcia e conhecimento. Nos ensina que para vencer o inimigo precisamos sair do território dele (que são as escolhas ruins e ações desequilibradas).

Conhecido como o Conselheiro Silencioso

Observador daquilo que ninguém enxerga, o curador de almas, o conselheiro, o vidente, aquele que nos alerta dos males espirituais e suas consequências. Representa a autoridade espiritual. É o professor entre os dois mundos.

Número ativo

Em seu lado positivo, manifesta o compromisso com a espiritualidade, buscando lapidar a mediunidade, a intuição e os estudos para uma reforma íntima profunda em prol da humanidade e da caridade. Em seu lado negativo, manifesta os maus pensamentos e as emoções negativas: a maldade, a inveja e o desejo pelas coisas alheias, o que pode levar à destruição e causar perdas.

8. A Carta VOHA e o signo de Escorpião

Voha – Carta de Escorpião (Imagem: Rayane Vilano)

Atraente e intenso: esse é o escorpiano.

Guerreira VOHA

A Guerreira VOHA é a manifestação do poder e da administração de um conflito. Astuta, analisa detalhadamente cada situação antes de agir com sua força brutal de destruição. Gosta de usar estratégias e planos mirabolantes para vencer os inimigos e resolver situações que poderiam se tornar desastrosas.

Voha é justa e gosta de ouvir sempre os dois lados antes de tomar uma decisão a favor de algo. Acredita que as palavras têm poder e que ouvir mais de uma vez a mesma história pode revelar detalhes ou contradições importantes para um novo desfecho.

Conhecida como a estrategista

Essa guerreira é aquela que analisa e escuta a todos antes de uma ação. Poder controlado, força equilibrada e estratégia vencedora. Representa vitória garantida pela análise e planejamento detalhado.

Número passivo

Em seu lado positivo, manifesta a importância da observação, da paciência e da cautela para tomar decisões importantes diante de um objetivo ou situação. Traz a ideia de vencer por meio do estudo detalhado e da inteligência, e não pela força bruta.

Em seu lado negativo, manifesta a raiva, a explosão, ações impensadas que geram brigas e acontecimentos desastrosos, perda de credibilidade, de confiança e, principalmente, da razão. Traz a ideia da injustiça, do abandono, da falência e da culpa.

9. A Carta PWBI e o signo de Sagitário

Pwbi – Carta de Sagitário (Imagem: Rayane Vilano)

Independência e liberdade marcam os sagitarianos.

Guerreiro Pwbi

O guerreiro Pwbi é a manifestação da ação movida pelas emoções e o domínio delas sobre nós no dia a dia. A falta de iniciativa fortalecida pelas emoções desequilibradas gera o medo dos resultados que podem ser positivos ou negativos. Isso gera bloqueios e fugas diante dos objetivos planejados, resultando em autossabotagem e autocobrança.

Conhecido como o murmurador

Esse guerreiro é aquele que manifesta seus desequilíbrios emocionais de forma a culpar os outros por não concretizar seus objetivos e planejamentos. Representa fracassos e limitações para realização de algo, principalmente em relacionamentos e parcerias.

Número ativo

Em seu lado positivo, manifesta a ideia de ação em um planejamento adequado, colocando a sua força e a sua atitude para que os planos se concretizem. Em seu lado negativo, manifesta frustrações e medo de agir por não saber quais serão os resultados. Fala de preguiça e reclamações que não levam a nada.

10. A Carta JQXC e o signo de Capricórnio

Jqxc – Carta de Capricórnio (Imagem: Rayane Vilano)

A responsabilidade é o ponto forte do capricorniano.

Guerreira JQXC

A Guerreira JQXC é a manifestação dos pensamentos relacionados a problemas, conflitos e crises nos relacionamentos, na família, nos trabalhos e ou parcerias da vida. Fala sobre a importância da observação e de ser tardio no falar. A lâmina traz a ideia de problemas, brigas e situações que podem gerar catástrofes e palavras descontroladas e desenfreadas.

Conhecida como a tagarela

Essa guerreira é aquela que fala sem medir as palavras. Não se preocupa com quem vai ferir. Transparente e ousada. Busca confrontar a tudo e a todos baseada em suas fortes crenças.

Número passivo

Em seu lado positivo, manifesta a contribuição, o conhecimento e a experiência de vida que eleva em boas histórias de alegria, regidas de sabedoria e encanto. Em seu lado negativo, manifesta a ideia de viver sempre em ações ou acontecimentos futuros. Sonhar demais e não concretizar. Ficar sempre no mundo da lua.

11. A Carta DRYK e o signo de Aquário

Dryk – Carta de Aquário (Imagem: Rayane Vilano)

Os aquarianos são amantes dos desafios e da liberdade.

Guerreira Dryk

A Guerreira Dryk faz parte da segunda geração de guerreiras. Força jovem e inspiradora para fazer algo novo. Traz mudanças. Gosta de colocar o coração em tudo que faz. É a manifestação da geração que sonha com uma nova era e um mundo regido por encantos e beleza em nome do amor.

Apaixonada pela vida e pela natureza ousa vencer suas batalhas com delicadeza e sabedoria nas palavras acolhedoras. Nunca pensa apenas em si, sempre pensa no bem-estar do coletivo, do grupo, da família e assim constrói uma credibilidade e um reconhecimento inabaláveis com todos ao seu redor.

Conhecida como a mãe da Nova Era

Essa guerreira é aquela que organiza, direciona e ensina a todos com um olhar a frente de seu tempo. Nunca pune antes de ensinar, nunca agride, nunca perde a essência. Pois sabe que o maior risco na vida é esquecer da sua essência e de quem realmente é.

Número ativo

Em seu lado positivo, manifesta a ideia de transformar o mundo ou a situação com um olhar amoroso e acolhedor. Traz a ideia da força inabalável e acredita que nada é impossível quando se tem a motivação dos bons sentimentos. Em seu lado negativo, manifesta a ideia da individualidade e dos pensamentos mesquinhos. Fala sobre traições e de falta de palavra com seus compromissos.

12. A Carta MEFT e o signo de Peixes

Meft – Carta de Peixes (Imagem: Rayane Vilanon)

Emocionais e espiritualizados, esses são os piscianos.

Guerreira Meft

A Guerreira Meft faz parte da corte de Bradon, rei de uma das tribos Vikings. Assim, tem em seu sangue a força da batalha e a estratégia de guerra. Porém Meft buscou por toda vida encontrar seu próprio caminho, que era totalmente diferente do caminho de seus familiares.

Encontrou uma jornada solitária como resposta para indagações de sua alma e para o chamado de seu coração. Meft busca o conhecimento por meio da sabedoria, da análise do corpo humano, das suas emoções e das influências que a mente tem sobre todo o ser.

Conhecida como a médica dos pobres

Essa guerreira é aquele que se preocupa, aquela que faz por amor.

Número passivo

Em seu lado positivo, manifesta a ideia de se capacitar para não falhar na missão de curar a humanidade, ora como médica, ora como psicóloga e também terapeuta. Acredita que sua maior recompensa não está nas moedas de ouro ou de prata, e, sim, em cada sorriso e palavras de gratidão.

Em seu lado negativo, manifesta a ideia da individualidade, do egoísmo, dos pensamentos mesquinhos em busca do dinheiro por meio do engano. Fala sobre a falta de preparo para exercer uma função e a falta de preocupação com as consequências.

Por Rodrigo de Aldebaran

É médium e professor de práticas holísticas. É formado em mais de 70 cursos e treinamentos dentro das áreas holísticas e espirituais. É escritor e palestrante de temas espiritualistas, ufológicos e de estudos sobre as religiões de matriz africana e oráculos como Tarô e Búzios.