Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Será um dia de novos começos, aprendizados e ajustes emocionais importantes Imagem: Shyntartanya | Shutterstock

Nesta terça-feira, data do Eclipse Lunar em Virgem, a energia chegará trazendo novos começos, aprendizados e ajustes emocionais importantes. As cartas do tarot indicam um equilíbrio entre tradição e inovação, entre segurança e coragem para mudar. Algumas falam de estabilidade e alegria, enquanto outras pedem desapego e iniciativa.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries — O Hierofante

Para o ariano, poderá surgir um conselho importante ou a necessidade de seguir regras Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Será um dia de aprendizado e reflexão, conforme a carta “O Hierofante”. Poderá surgir um conselho importante ou a necessidade de seguir regras e compromissos com mais seriedade. Confie na sabedoria adquirida ao longo do tempo.

Touro — O Mago

O dia do taurino favorecerá iniciativas, negociações e novos projetos Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Você terá tudo em mãos para fazer acontecer, revela a carta “O Mago”. O dia favorecerá iniciativas, negociações e novos projetos. Use sua habilidade com inteligência.

Gêmeos — Cavaleiro de Ouros

Para o geminiano, o progresso poderá ser lento, mas será seguro Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Persistência e foco marcarão o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Continue firme no que está construindo.

Câncer — 10 de Copas

A terça-feira do canceriano será ideal para fortalecer vínculos familiares Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Será um dia de harmonia e felicidade emocional, conforme a carta “10 de Copas”. A terça-feira será ideal para fortalecer vínculos familiares e aproveitar momentos de plenitude.

Leão — 5 de Ouros

Para o leonino, será importante ter cuidado com a sensação de insegurança Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Será importante ter cuidado com a sensação de insegurança, especialmente financeira ou emocional, alerta a carta “5 de Ouros”. Busque apoio, se necessário — você não precisa enfrentar tudo sozinho(a).

Virgem — A Imperatriz

Para o virginiano, a energia será de crescimento e abundância Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

A energia será de crescimento e abundância, mostra a carta “A Imperatriz”. O dia favorecerá a autoestima, a criatividade e a prosperidade. Invista mais em si mesmo(a).

Libra — Ás de Paus

Para o libriano, haverá um novo impulso e entusiasmo Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Haverá um novo impulso e entusiasmo, mostra a carta “Ás de Paus”. Uma ideia ou oportunidade poderá surgir, trazendo energia renovada. Será um bom dia para iniciar algo.

Escorpião — 4 de Paus

O clima será de celebração e estabilidade para o escorpiano Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

O clima será de celebração e estabilidade, mostra a carta “4 de Paus”. O dia favorecerá encontros, harmonia e sensação de segurança emocional.

Sagitário — O Louco

Para o sagitariano, será dia de recomeços e coragem para arriscar Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Será dia de recomeços e coragem para arriscar. A carta “O Louco” fala de liberdade e novos caminhos. Apenas será importante evitar imprudências.

Capricórnio — 8 de Copas

Será um dia de desapego necessário para o capricorniano Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Será um dia de desapego necessário, alerta a carta “8 de Copas”. Algo precisará ser deixado para trás para que você avance emocionalmente. Confie na própria decisão.

Aquário — 6 de Ouros

O dia do aquariano favorecerá a ajuda mútua e acordos justos Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Haverá equilíbrio nas trocas, mostra a carta “6 de Ouros”. O dia favorecerá a ajuda mútua e acordos justos. Dar e receber precisarão estar em harmonia.

Peixes — 8 de Ouros

Haverá dedicação e foco no dia do pisciano Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Haverá dedicação e foco, mostra a carta “8 de Ouros”. Seu esforço está construindo algo sólido. Continue investindo no que é importante para si.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.