Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/03/2026
Confira o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco
Nesta quarta-feira, a energia será de avaliação, recomeços e mudanças inesperadas. As cartas do tarot mostram que alguns signos precisarão ter paciência, enquanto outros serão convidados a arriscar mais. Também haverá sinais de maturidade emocional e libertações importantes.
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Áries — Pajem de Ouros
Uma nova oportunidade poderá surgir, principalmente no campo profissional ou financeiro, revela a carta “Pajem de Ouros”. Algo começará pequeno, mas terá grande potencial. Será importante estar aberto(a) a aprender.
Touro — 10 de Paus
Sobrecarga e cansaço marcarão o dia, alerta a carta “10 de Paus”. Talvez você esteja assumindo responsabilidades em excesso. Será necessário reavaliar o que realmente é sua obrigação.
Gêmeos — 7 de Ouros
O dia pedirá paciência e avaliação, pois nem tudo crescerá no tempo ideal. Conforme a carta “7 de Ouros”, você deverá observar seus investimentos antes de tomar decisões.
Câncer — Pajem de Paus
Novidades e entusiasmo resumirão o seu dia, mostra a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia nova ou um convite inesperado poderá movimentar a sua quarta-feira. Será interessante explorar novas possibilidades.
Leão — 9 de Paus
Resistência e proteção marcarão o dia, mostra a carta “9 de Paus”. Você poderá estar cansado(a), mas continuará determinado(a). Será importante perseverar — você está quase lá.
Virgem — O Louco
Um novo ciclo se iniciará, trazendo coragem para arriscar. A carta “O Louco” indica recomeço e liberdade. Apenas será necessário evitar impulsividade excessiva.
Libra — A Estrela
Esperança e renovação estarão presentes, revela a carta “A Estrela”. O dia trará leveza e fé no futuro. Será essencial confiar que você está sendo guiado(a).
Escorpião — Rei de Copas
Haverá maturidade emocional em suas decisões, mostra a carta “Rei de Copas”. Você poderá ser apoio para alguém ou precisará equilibrar sentimentos com sabedoria.
Sagitário — Rei de Espadas
Clareza e estratégia estarão em destaque, pois a comunicação direta será essencial, alerta a carta “Rei de Espadas”. Você deverá tomar decisões com racionalidade.
Capricórnio — 4 de Espadas
O dia pedirá pausa e descanso, alerta a carta “4 de Espadas”. Será fundamental preservar sua energia antes de dar novos passos.
Aquário — Rei de Paus
Autoconfiança e liderança marcarão o seu caminho, revela a carta “Rei de Paus”. Será um excelente dia para assumir o controle de projetos e decisões.
Peixes — A Torre
Mudanças inesperadas poderão acontecer, mostra a carta “A Torre”. Algo que parece estável poderá se transformar rapidamente. Será importante confiar: a quebra abrirá espaço para algo melhor.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.