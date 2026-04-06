Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

Será importante que os nativos ajam de forma verdadeira, tanto consigo quanto com os outros Imagem: New Africa | Shutterstock

A segunda-feira trará clareza e estrutura, mas também intensidade emocional. Algumas cartas do tarot indicam maturidade, liderança e necessidade de posicionamento, enquanto outras apontam rupturas e emoções à flor da pele. De modo geral, o dia pedirá verdade — consigo e com os outros.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Espadas

O dia favorecerá conversas diretas e decisões importantes na vida dos nativos de Áries Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

A carta “Ás de Espadas” indica clareza e verdade. A segunda-feira favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Será importante abandonar as ilusões e enxergar a realidade.

Touro — O Papa

Os nativos de Touro buscarão orientação e segurança nesta segunda-feira Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

De acordo com a carta “O Papa”, haverá a busca por segurança e orientação. Ao longo do dia, será importante seguir caminhos mais tradicionais ou ouvir conselhos de alguém experiente.

Gêmeos — A Sacerdotisa

A intuição dos nativos de Gêmeos estará em alta nesta segunda-feira Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

A intuição estará em alta nesta segunda-feira. A carta “A Sacerdotisa” sugere que as respostas importantes não estão no externo, mas dentro de você. Portanto, observe mais e fale menos.

Câncer — Rei de Ouros

Os nativos de Câncer poderão tomar decisões financeiras importantes e construir algo sólido Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Estabilidade e segurança material marcarão a segunda-feira. A carta “Rei de Ouros” sinaliza que as decisões financeiras e a construção de algo sólido serão favorecidas.

Leão — A Torre

Mudanças inesperadas poderão surgir na vida dos nativos de Leão Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão surgir e abalar estruturas, conforme a carta “A Torre”. Apesar do impacto, você conseguirá se libertar de algo que já não faz sentido.

Virgem — Rei de Copas

Será essencial que os nativos de Virgem exerçam o equilíbrio emocional e a maturidade Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Equilíbrio emocional e maturidade serão importantes nesta segunda-feira. Isso porque, de acordo com a carta “Rei de Copas”, você poderá lidar com situações delicadas.

Libra — Rainha de Copas

Será um bom dia para os nativos de Libra se conectarem emocionalmente com os outros Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Conforme a carta “Rainha de Copas”, haverá sensibilidade e acolhimento na sua vida. O dia favorecerá conexões emocionais profundas e o cuidado consigo e com os outros.

Escorpião — O Imperador

A segunda-feira pedirá aos nativos de Escorpião organização, estratégia e decisões conscientes Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Postura firme e liderança serão fundamentais ao longo do dia. Inclusive, a carta “O Imperador” pede organização, estratégia e decisões conscientes. Portanto, assuma o controle.

Sagitário — Rei de Espadas

A clareza e o posicionamento firme serão os melhores aliados dos nativos de Sagitário Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Clareza e posicionamento firme serão importantes. A carta “Rei de Espadas” sugere um dia para tomar decisões racionais e comunicar de forma direta. Também procure cortar aquilo que não faz sentido em sua vida.

Capricórnio — 9 de Ouros

O dia dos nativos de Capricórnio será marcado por independência e realização Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Segundo a carta “9 de Ouros, a segunda-feira será marcada por independência e realização. Será um bom dia para valorizar o que construiu e encontrar satisfação pessoal.

Aquário — 9 de Copas

Um desejo poderá se realizar na vida dos nativos de Aquário Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Haverá realização emocional nesta segunda-feira. Conforme a carta “9 de Copas”, será possível que um desejo se realize ou que você sinta gratidão pelo momento.

Peixes — 3 de Espadas

Nesta segunda-feira, a sensibilidade emocional dos nativos de Peixes estará em alta Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

A sensibilidade emocional estará em alta, conforme a carta “3 de Espadas”. O dia poderá trazer decepções ou feridas à tona. Permita-se sentir, mas sem se prender ao passado.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.