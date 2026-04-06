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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

  • Por EdiCase
  • 06/04/2026 07h00 - Atualizado em 06/04/2026 07h00
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Será importante que os nativos ajam de forma verdadeira, tanto consigo quanto com os outros Será importante que os nativos ajam de forma verdadeira, tanto consigo quanto com os outros Imagem: New Africa | Shutterstock

A segunda-feira trará clareza e estrutura, mas também intensidade emocional. Algumas cartas do tarot indicam maturidade, liderança e necessidade de posicionamento, enquanto outras apontam rupturas e emoções à flor da pele. De modo geral, o dia pedirá verdade — consigo e com os outros.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Espadas

O dia favorecerá conversas diretas e decisões importantes na vida dos nativos de Áries Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

A carta “Ás de Espadas” indica clareza e verdade. A segunda-feira favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Será importante abandonar as ilusões e enxergar a realidade.

Touro — O Papa

Os nativos de Touro buscarão orientação e segurança nesta segunda-feira Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

De acordo com a carta “O Papa”, haverá a busca por segurança e orientação. Ao longo do dia, será importante seguir caminhos mais tradicionais ou ouvir conselhos de alguém experiente.

Gêmeos — A Sacerdotisa

A intuição dos nativos de Gêmeos estará em alta nesta segunda-feira Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

A intuição estará em alta nesta segunda-feira. A carta “A Sacerdotisa” sugere que as respostas importantes não estão no externo, mas dentro de você. Portanto, observe mais e fale menos.

Câncer — Rei de Ouros

Os nativos de Câncer poderão tomar decisões financeiras importantes e construir algo sólido Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Estabilidade e segurança material marcarão a segunda-feira. A carta “Rei de Ouros” sinaliza que as decisões financeiras e a construção de algo sólido serão favorecidas. 

Leão — A Torre

Mudanças inesperadas poderão surgir na vida dos nativos de Leão Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão surgir e abalar estruturas, conforme a carta “A Torre”. Apesar do impacto, você conseguirá se libertar de algo que já não faz sentido.

Virgem — Rei de Copas

Será essencial que os nativos de Virgem exerçam o equilíbrio emocional e a maturidade Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Equilíbrio emocional e maturidade serão importantes nesta segunda-feira. Isso porque, de acordo com a carta “Rei de Copas”, você poderá lidar com situações delicadas. 

Libra — Rainha de Copas

Será um bom dia para os nativos de Libra se conectarem emocionalmente com os outros Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Conforme a carta “Rainha de Copas”, haverá sensibilidade e acolhimento na sua vida. O dia favorecerá conexões emocionais profundas e o cuidado consigo e com os outros.

Escorpião — O Imperador

A segunda-feira pedirá aos nativos de Escorpião organização, estratégia e decisões conscientes Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Postura firme e liderança serão fundamentais ao longo do dia. Inclusive, a carta “O Imperador” pede organização, estratégia e decisões conscientes. Portanto, assuma o controle.

Sagitário — Rei de Espadas

A clareza e o posicionamento firme serão os melhores aliados dos nativos de Sagitário Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Clareza e posicionamento firme serão importantes. A carta “Rei de Espadas” sugere um dia para tomar decisões racionais e comunicar de forma direta. Também procure cortar aquilo que não faz sentido em sua vida. 

Capricórnio — 9 de Ouros

O dia dos nativos de Capricórnio será marcado por independência e realização Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Segundo a carta “9 de Ouros, a segunda-feira será marcada por independência e realização. Será um bom dia para valorizar o que construiu e encontrar satisfação pessoal. 

Aquário — 9 de Copas

Um desejo poderá se realizar na vida dos nativos de Aquário Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Haverá realização emocional nesta segunda-feira. Conforme a carta “9 de Copas”, será possível que um desejo se realize ou que você sinta gratidão pelo momento.

Peixes — 3 de Espadas

Nesta segunda-feira, a sensibilidade emocional dos nativos de Peixes estará em alta Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

A sensibilidade emocional estará em alta, conforme a carta “3 de Espadas”. O dia poderá trazer decepções ou feridas à tona. Permita-se sentir, mas sem se prender ao passado.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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