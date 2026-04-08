Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco
A quarta-feira trará uma energia de novos começos, ajustes emocionais e necessidade de clareza. Algumas cartas do tarot indicam encerramentos importantes, enquanto outras apontam para oportunidades no amor, na comunicação e nos projetos. Será um dia de recomeços.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — 2 de Ouros
O dia pedirá equilíbrio entre diferentes áreas da vida, conforme a carta “2 de Ouros”. Você poderá precisar lidar com várias demandas ao mesmo tempo. A organização será essencial.
Touro — Cavaleiro de Copas
A carta “Cavaleiro de Copas” indica que haverá romantismo e sensibilidade. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais. Apenas será importante evitar idealizações em excesso.
Gêmeos — O Louco
Um novo ciclo e a liberdade estarão em destaque. A carta “O Louco” indica coragem para se jogar em algo novo. Confie no seu instinto, mas evite agir sem pensar.
Câncer — Pajem de Paus
Novidades e entusiasmo marcarão o dia, conforme a carta “Pajem de Paus”. Uma nova ideia ou oportunidade poderá surgir, trazendo energia e motivação para a sua rotina.
Leão — 10 de Espadas
A carta “10 de Espadas” indica que haverá o encerramento de um ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.
Virgem — Ás de Copas
Um novo ciclo emocional se iniciará, conforme a carta “Ás de Copas”. O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração. Permita-se sentir.
Libra — A Lua
As emoções estarão intensas e poderão surgir dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões ou mal-entendidos. Confie na intuição, mas busque clareza.
Escorpião — Rei de Copas
O equilíbrio emocional e a maturidade estarão presentes, conforme a carta “Rei de Copas”. Você poderá lidar com situações delicadas com sensibilidade e controle.
Sagitário — 7 de Espadas
Será necessário ter atenção a situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser exposto.
Capricórnio — Ás de Espadas
Clareza e verdade estarão em evidência, conforme a carta “Ás de Espadas”. O dia favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Será o momento de cortar ilusões.
Aquário — 5 de Paus
Pequenos conflitos ou divergências poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cuidado com disputas de ego ou competições desnecessárias.
Peixes — Rainha de Ouros
Estabilidade e autocuidado estarão em destaque, conforme a carta “Rainha de Ouros”. O dia favorecerá a segurança emocional e material. A quarta-feira será ideal para investir em você e no seu bem-estar.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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