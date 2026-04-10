Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Veja o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco
A sexta-feira trará uma energia de movimento, decisões rápidas e novos começos. Algumas cartas do tarot indicam impulso e coragem para agir, enquanto outras apontam desafios emocionais e a necessidade de se posicionar. O dia pedirá atitude, mas com consciência para não agir por impulso.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — Cavaleiro de Espadas
Haverá ação rápida e decisões impulsivas, conforme a carta “Cavaleiro de Espadas”. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e palavras ditas sem pensar. Reflita antes de agir.
Touro — A Sacerdotisa
Segundo a carta “A Sacerdotisa”, a intuição estará em alta, e o dia pedirá silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.
Gêmeos — Rei de Ouros
Haverá estabilidade e segurança, segundo a carta “Rei de Ouros”. O dia favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido. Confie na sua experiência.
Câncer — 10 de Paus
Será necessário ter cuidado com a sobrecarga, indica a carta “10 de Paus”. Talvez você esteja acumulando responsabilidades demais. Avalie o que realmente precisa carregar.
Leão — 8 de Espadas
Poderá haver sensação de bloqueio ou dúvida. Segundo a carta “8 de Espadas”, talvez você esteja se limitando mais pelo medo do que pela realidade.
Virgem — 7 de Paus
Haverá necessidade de defesa e posicionamento, alerta a carta “7 de Paus”. O dia poderá exigir que você sustente suas escolhas. Confie na sua força.
Libra — 10 de Espadas
Haverá o encerramento de um ciclo, revela a carta “10 de Espadas”. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.
Escorpião — Cavaleiro de Paus
Haverá energia e impulso, mostra a carta “Cavaleiro de Paus”. O dia favorecerá iniciativas e movimentos, mas pedirá cuidado com atitudes impulsivas.
Sagitário — O Mago
Haverá poder de realização, mostra a carta “O Mago”. Você terá tudo o que precisará para fazer acontecer. Aproveite para iniciar algo novo.
Capricórnio — O Louco
Segundo a carta “O Louco”, um novo ciclo se iniciará, trazendo liberdade. O dia favorecerá recomeços e coragem para seguir um caminho diferente.
Aquário — Pajem de Paus
Haverá novidades e entusiasmo, revela a carta “Pajem de Paus”. Uma nova ideia ou convite poderá trazer energia e motivação para o seu dia.
Peixes — Ás de Ouros
Surgirá uma nova oportunidade no campo financeiro ou profissional, mostra a carta “Ás de Ouros”. Algo promissor poderá aparecer e trazer crescimento.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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