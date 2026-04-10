Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá atitude, mas com consciência para não agir por impulso Imagem: Anastassiya Bezhekeneva | Shutterstock

A sexta-feira trará uma energia de movimento, decisões rápidas e novos começos. Algumas cartas do tarot indicam impulso e coragem para agir, enquanto outras apontam desafios emocionais e a necessidade de se posicionar. O dia pedirá atitude, mas com consciência para não agir por impulso.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Cavaleiro de Espadas

O dia do ariano pedirá cuidado com atitudes precipitadas Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Haverá ação rápida e decisões impulsivas, conforme a carta “Cavaleiro de Espadas”. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e palavras ditas sem pensar. Reflita antes de agir.

Touro — A Sacerdotisa

O dia do taurino pedirá silêncio, observação e conexão com o interior Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Segundo a carta “A Sacerdotisa”, a intuição estará em alta, e o dia pedirá silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.

Gêmeos — Rei de Ouros

O dia do geminiano favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Haverá estabilidade e segurança, segundo a carta “Rei de Ouros”. O dia favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido. Confie na sua experiência.

Câncer — 10 de Paus

O canceriano deverá ter cuidado com a sobrecarga Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Será necessário ter cuidado com a sobrecarga, indica a carta “10 de Paus”. Talvez você esteja acumulando responsabilidades demais. Avalie o que realmente precisa carregar.

Leão — 8 de Espadas

Para o leonino, poderá haver sensação de bloqueio ou dúvida Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Poderá haver sensação de bloqueio ou dúvida. Segundo a carta “8 de Espadas”, talvez você esteja se limitando mais pelo medo do que pela realidade.

Virgem — 7 de Paus

O dia poderá exigir que o virginiano sustente as próprias escolhas Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Haverá necessidade de defesa e posicionamento, alerta a carta “7 de Paus”. O dia poderá exigir que você sustente suas escolhas. Confie na sua força.

Libra — 10 de Espadas

Para o libriano, haverá o encerramento de um ciclo Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Haverá o encerramento de um ciclo, revela a carta “10 de Espadas”. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Escorpião — Cavaleiro de Paus

O dia do escorpiano favorecerá iniciativas e movimentos Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Haverá energia e impulso, mostra a carta “Cavaleiro de Paus”. O dia favorecerá iniciativas e movimentos, mas pedirá cuidado com atitudes impulsivas.

Sagitário — O Mago

O sagitariano terá tudo o que precisará para fazer acontecer Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Haverá poder de realização, mostra a carta “O Mago”. Você terá tudo o que precisará para fazer acontecer. Aproveite para iniciar algo novo.

Capricórnio — O Louco

O dia do capricorniano favorecerá recomeços e coragem para seguir um caminho diferente Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Segundo a carta “O Louco”, um novo ciclo se iniciará, trazendo liberdade. O dia favorecerá recomeços e coragem para seguir um caminho diferente.

Aquário — Pajem de Paus

Uma nova ideia ou convite poderá trazer energia e motivação para o dia do aquariano Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Haverá novidades e entusiasmo, revela a carta “Pajem de Paus”. Uma nova ideia ou convite poderá trazer energia e motivação para o seu dia.

Peixes — Ás de Ouros

Algo promissor poderá aparecer e trazer crescimento ao pisciano Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Surgirá uma nova oportunidade no campo financeiro ou profissional, mostra a carta “Ás de Ouros”. Algo promissor poderá aparecer e trazer crescimento.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.