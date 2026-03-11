Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

As cartas indicam conquistas materiais, oportunidades e avanços pessoais nesta quarta-feira Imagem: Anna Markina | Shutterstock

Para a quarta-feira, o tarot revela uma energia de movimento, prosperidade e transformações importantes. Muitas cartas indicam conquistas materiais, oportunidades e avanços pessoais. Ao mesmo tempo, algumas mudanças poderão exigir desapego e maturidade emocional. O dia favorecerá quem agir com estratégia e confiança no próprio caminho.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Carro

O ariano poderá sentir uma forte vontade de avançar em projetos ou resolver pendências paradas Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

O dia pedirá atitude e foco. Você poderá sentir uma forte vontade de avançar em projetos ou resolver pendências paradas. A carta “O Carro” indica progresso, viagens ou mudanças de direção importantes. Confie na sua capacidade de assumir o controle da situação e conduzir seus planos com determinação.

Touro — Rei de Copas

O taurino poderá ser chamado a apoiar alguém ou lidar com sentimentos mais profundos Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A maturidade emocional será essencial. Você poderá ser chamado(a) a apoiar alguém ou lidar com sentimentos mais profundos. A carta “Rei de Copas” sugere equilíbrio entre razão e emoção. Sua sensibilidade poderá se tornar um grande ponto de força nas relações.

Gêmeos — Pajem de Ouros

Para o geminiano, algo pequeno iniciado agora poderá trazer resultados importantes no futuro Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Novas oportunidades poderão surgir no campo profissional ou financeiro. A carta “Pajem de Ouros” indica aprendizado, crescimento e curiosidade. Algo pequeno iniciado agora poderá trazer resultados importantes no futuro. Esteja aberto(a) a aprender algo novo.

Câncer — 3 de Ouros

O dia do canceriano favorecerá o trabalho em equipe e o reconhecimento pelo seu esforço Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Parcerias e colaboração ganharão destaque. O dia favorecerá o trabalho em equipe e o reconhecimento pelo seu esforço. A carta “3 de Ouros” mostra que dividir responsabilidades poderá trazer resultados melhores do que tentar fazer tudo sozinho(a).

Leão — 9 de Ouros

Para o leonino, haverá conquistas materiais e autoestima elevada Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Independência e satisfação pessoal marcarão o seu dia. A carta “9 de Ouros” indica conquistas materiais e autoestima elevada. Aproveite o dia para valorizar o que você construiu e investir no seu bem-estar.

Virgem — 6 de Copas

O virginiano deverá olhar para as experiências com carinho, mas sem se prender ao que já passou Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

O passado poderá voltar à tona, trazendo lembranças, reencontros ou aprendizados importantes. A carta “6 de Copas” sugere olhar para essas experiências com carinho, mas sem se prender ao que já passou.

Libra — A Morte

Para o libriano, poderá ocorrer uma mudança emocional, profissional ou de visão de vida Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Um ciclo chegará ao fim para que outro comece, alerta a carta “A Morte”. Poderá ocorrer uma mudança emocional, profissional ou de visão de vida. Apesar de parecer intensa, essa transformação abrirá espaço para algo mais alinhado com quem você se tornou.

Escorpião — O Mago

O escorpiano terá os recursos necessários para iniciar algo importante Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A carta “O Mago” indica poder de realização. Você terá os recursos necessários para iniciar algo importante. Comunicação, criatividade e iniciativa estarão em destaque. Confie no seu talento para transformar ideias em realidade.

Sagitário — O Enforcado

Respostas importantes poderão surgir quando o sagitariano parar de forçar soluções Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

O dia pedirá pausa e reflexão. Poderá ser necessário desacelerar e observar a situação por outro ângulo. A carta “O Enforcado” indica que respostas importantes poderão surgir quando você parar de forçar soluções.

Capricórnio — 10 de Ouros

Será um excelente dia para o capricorniano pensar no longo prazo Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A estabilidade financeira e a segurança familiar ganharão destaque. A carta “10 de Ouros” mostra prosperidade, conquistas materiais e fortalecimento de vínculos. Será um excelente dia para pensar no longo prazo.

Aquário — Ás de Ouros

Para o aquariano, haverá um início promissor e possibilidade de crescimento Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Uma nova oportunidade poderá surgir no campo financeiro ou profissional. A carta “Ás de Ouros” indica um início promissor e possibilidade de crescimento. Valorize ideias ou propostas que aparecerem neste dia.

Peixes — 10 de Copas

O pisciano viverá momentos especiais com pessoas queridas e sensação de plenitude Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Harmonia e felicidade emocional marcarão o seu dia. A carta “10 de Copas” indica momentos especiais com pessoas queridas e sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer vínculos afetivos.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.