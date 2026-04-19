Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

O domingo misturará sensibilidade com decisões práticas Imagem: Anna Markina | Shutterstock

O domingo trará uma energia de movimento emocional, novos horizontes e encerramentos importantes. Algumas cartas do tarot indicam realização e expansão, enquanto outras pedem atenção à apatia, às dúvidas e às finalizações necessárias. O dia misturará sensibilidade com decisões práticas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Cavaleiro de Copas

O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais ao ariano Imagem: The Num Phanu | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Copas” indica que haverá romantismo e sensibilidade. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais. Você deverá se permitir sentir, mas sem idealizar demais.

Touro — 2 de Paus

O dia favorecerá decisões estratégicas e novos caminhos para o taurino Imagem: The Num Phanu | Shutterstock

A carta “2 de Paus” indica que haverá planejamento e visão de futuro. O dia favorecerá decisões estratégicas e novos caminhos.

Gêmeos — 3 de Paus

O dia favorecerá crescimento e abertura de caminhos ao geminiano Imagem: The Num Phanu | Shutterstock

A carta “3 de Paus” indica que haverá expansão e novas oportunidades. O dia favorecerá o crescimento e a abertura de caminhos.

Câncer — 4 de Copas

O canceriano precisará ter cuidado com o desinteresse ou a insatisfação Imagem: The Num Phanu | Shutterstock

Será preciso cuidado com o desinteresse ou a insatisfação. A carta “4 de Copas” indica que você pode estar ignorando oportunidades importantes.

Leão — 9 de Copas

Um desejo do leonino poderá se concretizar ou trazer satisfação e alegria Imagem: The Num Phanu | Shutterstock

Será um dia de realização emocional, conforme a carta “9 de Copas”. Um desejo poderá se concretizar ou trazer satisfação e alegria.

Virgem — 10 de Espadas

Algo chegará ao fim na vida do virginiano e essa mudança trará libertação Imagem: The Num Phanu | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” indica que haverá encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação.

Libra — A Imperatriz

O dia favorecerá o autocuidado e a conexão do libriano com seu poder pessoal Imagem: The Num Phanu | Shutterstock

A carta “A Imperatriz” indica que haverá crescimento, autoestima e abundância. O dia favorecerá o autocuidado e a conexão com seu poder pessoal.

Escorpião — Cavaleiro de Paus

O escorpiano sentirá mais energia e impulso Imagem: The Num Phanu | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Paus” indica que haverá energia e impulso. O dia favorecerá ação e movimento, mas pedirá cuidado com atitudes impulsivas.

Sagitário — A Sacerdotisa

O dia pedirá ao sagitariano silêncio, observação e conexão interior Imagem: The Num Phanu | Shutterstock

A sua intuição estará em alta, conforme a carta “A Sacerdotisa”. O dia pedirá silêncio, observação e conexão com o seu interior.

Capricórnio — O Hierofante

O dia favorecerá aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados ao capricorniano Imagem: The Num Phanu | Shutterstock

A carta “O Hierofante” indica que haverá busca por segurança e orientação. O dia favorecerá aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados.

Aquário — Pajem de Espadas

Algo poderá ser revelado ao aquariano Imagem: The Num Phanu | Shutterstock

O dia trará curiosidade e novas informações, conforme a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado. Será importante observar antes de agir.

Peixes — 6 de Copas

O passado poderá trazer aprendizados ou conexões especiais ao pisciano Imagem: The Num Phanu | Shutterstock

A carta “6 de Copas” indica que haverá nostalgia e possibilidade de reencontros. O passado poderá trazer aprendizados ou conexões especiais.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.