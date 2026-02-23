Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/02/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

O tarot indica excesso de responsabilidades, mas também novidades e encerramentos necessários Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) </p>

A última segunda-feira de fevereiro chegará com uma energia de movimento mental, sobrecargas emocionais e transformações profundas. Algumas cartas do tarot indicam excesso de responsabilidades, outras falam de novidades e encerramentos necessários. Será um dia de ajustes internos importantes para todos os signos.

Confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Pajem de Espadas

O ideal será que os nativos de Áries observem mais antes de tirar conclusões precipitadas Imagem: TanyaFox | Shutterstock

A carta “Pajem de Espadas” pede atenção redobrada. Isso porque notícias inesperadas poderão surgir, e segredos profundos, vir à tona. Observe mais antes de tirar conclusões precipitadas.

Touro — O Enforcado

Será um dia importante para os nativos de Touro pausarem e mudarem as perspectivas Imagem: TanyaFox | Shutterstock

Conforme a carta “O Enforcado”, o dia será de pausa e mudança de perspectiva. Será preciso aceitar o tempo das coisas e enxergar a situação por outro ângulo.

Gêmeos — 10 de Paus

Será fundamental que os nativos de Gêmeos aprendam a delegar tarefas Imagem: TanyaFox | Shutterstock

Sobrecarga e cansaço marcarão o seu dia, conforme a carta “10 de Paus”. Afinal, você poderá assumir muitas responsabilidades. O ideal será avaliar o que realmente é seu e aprender a delegar.

Câncer — Cavaleiro de Espadas

A segunda-feira dos nativos de Câncer poderá trazer debates ou a necessidade de agir com rapidez Imagem: TanyaFox | Shutterstock

Segundo a carta “Cavaleiro de Espadas”, impulsividade e decisões rápidas marcarão a segunda-feira. O dia poderá trazer debates ou a necessidade de agir com rapidez. Apenas tome cuidado para não falar algo no calor do momento.

Leão — Pajem de Ouros

Propostas ou oportunidades de aprendizado surgirão no caminho dos nativos de Leão Imagem: TanyaFox | Shutterstock

Novidades práticas surgirão no seu caminho, de acordo com a carta “Pajem de Ouros”. Poderá ser uma proposta ou oportunidade de aprendizado. Portanto, abra-se para o crescimento.

Virgem — 10 de Copas

Harmonia e felicidade marcarão a segunda-feira dos nativos de Virgem Imagem: TanyaFox | Shutterstock

Harmonia e felicidade marcarão o seu dia, segundo a carta “10 de Copas”. A segunda-feira favorecerá momentos em família e a sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer os laços.

Libra — 7 de Copas

Será essencial que os nativos de Libra realizem escolhas conscientes Imagem: TanyaFox | Shutterstock

A carta “7 de Copas” indica que muitas opções e pouca clareza te deixarão em dúvida. Portanto, evite se deixar levar por ilusões ou promessas vazias, realizando escolhas de modo consciente.

Escorpião — A Morte

Uma transformação profunda marcará o dia dos nativos de Escorpião Imagem: TanyaFox | Shutterstock

Uma transformação profunda marcará a segunda-feira. De acordo com a carta “A Morte”, um ciclo se encerrará para outro começar. Não resista às mudanças, pois elas trarão renovação.

Sagitário — 8 de Paus

Mensagens e oportunidades poderão surgir de forma inesperada na vida dos nativos de Sagitário Imagem: TanyaFox | Shutterstock

A carta “8 de Paus” sugere movimentos e novidades rápidas. Mensagens e oportunidades poderão surgir de forma inesperada ao longo desta segunda-feira. Será essencial aproveitar essa energia dinâmica.

Capricórnio — 4 de Copas

Será importante que os nativos de Capricórnio não ignorem as novas oportunidades Imagem: TanyaFox | Shutterstock

Insatisfação ou desinteresse poderão marcar o seu dia. A carta “4 de Copas” pede que não ignore novas oportunidades por estar focado(a) em algo do passado.

Aquário — Rainha de Copas

A intuição e a sensibilidade dos nativos de Aquário estarão em alta nesta segunda-feira Imagem: TanyaFox | Shutterstock

Intuição e sensibilidade estarão em alta nesta segunda-feira. Segundo a carta “Rainha de Copas”, o dia favorecerá a empatia e conexões emocionais profundas. No processo, será importante confiar na sua percepção.

Peixes — Rainha de Ouros

Será um bom dia para os nativos de Peixes organizarem as finanças e valorizarem a autonomia Imagem: TanyaFox | Shutterstock

Estabilidade e cuidado com o bem-estar marcarão o seu dia, conforme a carta “Rainha de Ouros”. A segunda-feira será favorável para organizar as finanças e valorizar a autonomia.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.