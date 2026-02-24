Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/02/2026
Veja o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco
A terça-feira chegará com uma energia de equilíbrio, reconhecimento e ajustes importantes na vida prática e emocional. As cartas do tarot falam sobre trocas justas, aprendizados internos e a libertação de sobrecargas. Será um dia para agir com maturidade e consciência.
Confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — 6 de Ouros
Conforme a carta “6 de Ouros”, será um dia para ter equilíbrio nas trocas. Você poderá receber ajuda ou precisará oferecer apoio a alguém. A terça-feira favorecerá acordos justos e reciprocidade.
Touro — O Eremita
A carta “O Eremita” indica um dia de introspecção. O tarot pede silêncio e reflexão antes de decisões importantes. Você deverá buscar respostas dentro de si.
Gêmeos — 6 de Paus
Reconhecimento e vitória marcarão o seu dia, segundo a carta “6 de Paus”. Um esforço poderá finalmente ser valorizado. Você deverá aproveitar o momento de destaque com humildade.
Câncer — Rainha de Copas
A sensibilidade e a intuição estarão em alta, conforme a carta “Rainha de Copas”. Você poderá ser o apoio emocional de alguém ou precisará acolher os próprios sentimentos com mais carinho.
Leão — O Julgamento
A carta “O Julgamento” indica um despertar para decisões definitivas. Algo poderá se esclarecer, trazendo libertação. Será dia de assumir responsabilidades e virar a página.
Virgem — Pajem de Paus
Novidades e entusiasmo marcarão o dia, segundo a carta “Pajem de Paus”. Uma nova ideia poderá surgir ou um convite inesperado animará sua rotina. Você deverá se permitir experimentar algo diferente.
Libra — Ás de Ouros
A carta “Ás de Ouros” indica uma nova oportunidade no campo financeiro ou profissional. Poderá ser o início de algo sólido e promissor. Será importante valorizar as chances que aparecerem.
Escorpião — 10 de Paus
Haverá uma energia de sobrecarga e cansaço. Você poderá estar assumindo responsabilidades em excesso. Conforme a carta “10 de Paus”, será necessário avaliar o que poderá ser delegado ou reorganizado.
Sagitário — Rei de Espadas
Clareza mental e decisões estratégicas marcarão a terça-feira. Segundo a carta “Rei de Espadas”, o dia exigirá objetividade e comunicação direta. Será preciso cortar excessos e focar o essencial.
Capricórnio — 8 de Ouros
A carta “8 de Ouros” indica dedicação e foco total no trabalho. Seu esforço construirá algo sólido. Será importante continuar firme, pois a disciplina trará resultados.
Aquário — Rainha de Espadas
A carta “Rainha de Espadas” mostra racionalidade e posicionamento firme. Você poderá precisar dizer algo importante com clareza e elegância. A verdade será essencial.
Peixes — 5 de Ouros
A carta “5 de Ouros” indica possível sensação de insegurança ou carência. Será importante lembrar que o apoio está sempre disponível — você não deve enfrentar tudo sozinho(a).
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
