Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/03/2026
Confira o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco
Nesta terça-feira, o tarot traz uma energia de movimento, decisões importantes e ajustes internos. Algumas cartas indicam expansão e conquistas, enquanto outras pedem pausa, reflexão e libertação de pensamentos limitantes. Será um dia de escolhas: entre agir ou esperar, falar ou silenciar.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — 3 de Paus
O dia favorecerá o planejamento e a expansão, segundo a carta “3 de Paus”. Você poderá começar a visualizar novos caminhos e oportunidades. Será hora de olhar além do presente.
Touro — 7 de Espadas
Será preciso ter atenção a situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e discrição. Nem tudo precisa ser compartilhado — você deverá observar mais antes de agir.
Gêmeos — A Temperança
Equilíbrio e paciência serão essenciais. Conforme a carta “A Temperança”, o dia favorecerá ajustes, reconciliações e harmonia. Será importante evitar excessos.
Câncer — 8 de Paus
Haverá movimento e novidades. Segundo a carta “8 de Paus”, o dia poderá trazer respostas rápidas, mensagens ou mudanças de planos. Aproveite o fluxo.
Leão — 3 de Copas
O clima será de celebração e leveza. A carta “3 de Copas” indica um dia favorável para encontros, amizades e momentos felizes. Se permita aproveitar.
Virgem — 8 de Espadas
Será necessário cuidado com pensamentos limitantes. A carta “8 de espadas” indica que você pode estar se prendendo mais ao medo do que à realidade. Tente enxergar novas possibilidades.
Libra — 4 de Espadas
Será um dia de pausa e descanso. A carta “4 de Espadas” pede recuperação emocional e mental antes de agir. Respeite seu tempo.
Escorpião — Pajem de Ouros
Novas oportunidades surgirão, conforme a carta “Pajem de Ouros”, especialmente no campo financeiro ou profissional. Algo pequeno poderá crescer se for bem cuidado.
Sagitário — O Enforcado
Haverá necessidade de mudança de perspectiva, pois nem tudo se resolve na pressa. A carta “O Enforcado” pede pausa para que você entenda melhor a situação.
Capricórnio — O Mundo
Haverá conclusão e realização. Segundo a carta “O Mundo”, um ciclo se encerrará com sucesso, trazendo sensação de dever cumprido e expansão.
Aquário — Os Enamorados
Será um dia de decisões importantes no campo afetivo. A carta “Os Enamorados” pede escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.
Peixes — 2 de Espadas
Haverá dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que você está evitando. Não ignore o que precisa ser resolvido.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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