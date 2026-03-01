Tarot semanal: previsão para os signos de 02 a 08 de março de 2026
Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias
Conforme as cartas do tarot, a semana trará uma energia de movimento, clareza e decisões conscientes para todos os signos. Haverá um chamado coletivo para agir com mais maturidade, assumir responsabilidades e buscar equilíbrio entre razão e emoção. Será um período favorável para organizar prioridades, fortalecer parcerias e avançar em metas pessoais e profissionais. A intuição estará mais aguçada, mas exigirá coragem para cortar ilusões e encarar verdades necessárias.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!
Áries – Cavaleiro de Paus
A carta “Cavaleiro de Paus” indica que o período será marcado por movimento, entusiasmo e coragem. A sorte aparecerá quando você agir com paixão e foco. Será uma semana ótima para iniciar algo ousado ou retomar um plano que estava parado.
Touro – Seis de Ouros
Trocas equilibradas poderão surgir, conforme a carta “Seis de Ouros”. A sorte virá quando você der e receber na mesma medida. Nesta semana, poderá surgir ajuda financeira, apoio inesperado ou reconhecimento justo.
Gêmeos – A Lua
A carta “A Lua” mostra que a intuição estará afiada. A sorte aparecerá quando você confiar na sua percepção, e não apenas na lógica. Nem tudo precisa ser explicado — algumas coisas precisam ser sentidas.
Câncer – A Força
Equilíbrio emocional e domínio interno estarão em alta, conforme a carta “A Força”. A sorte virá quando você reagir com maturidade, sem explodir nem se calar em excesso. A gentileza será seu poder nesta semana.
Leão – Três de Ouros
Trabalho em equipe e construção sólida estarão em destaque, conforme a carta “Três de Ouros”. A sorte aparecerá quando você aceitar colaboração. Você não precisa fazer tudo sozinho(a) para brilhar.
Virgem – Nove de Ouros
A carta “Nove de Ouros” indica independência, estabilidade e autoestima nesta semana. A sorte virá quando você reconhecer o quanto já conquistou. Será uma semana de autovalorização e prazer merecido.
Libra – O Hierofante
Independência, estabilidade e autoestima estarão em evidência, conforme a carta “O Hierofante”. A sorte aparecerá quando você seguir princípios sólidos e buscar o conselho de alguém experiente.
Escorpião – Ás de Espadas
A carta “Ás de Espadas” mostra que clareza mental e verdades reveladas estarão em destaque no período. A sorte virá quando você cortar ilusões e encarar a realidade com coragem. A comunicação direta será sua aliada.
Sagitário – Rainha de Paus
Carisma, confiança e magnetismo marcarão essa fase, conforme a carta “Rainha de Paus”. A sorte aparecerá quando você assumir sua presença e liderar com autenticidade. Você estará naturalmente atraente e influente.
Capricórnio – O Carro
Avanço e conquistas estarão em evidência, conforme a carta “O Carro”. A sorte virá quando você mantiver foco e disciplina. Será uma semana de progresso visível, principalmente em metas profissionais.
Aquário – Dois de Ouros
A carta “Dois de Ouros” indica equilíbrio entre responsabilidades. A sorte aparecerá quando você organizar prioridades e evitar dispersão. A flexibilidade será a chave.
Peixes – O Julgamento
Despertar e decisões importantes estarão em destaque, conforme a carta “O Julgamento”. A sorte virá quando você atender ao chamado interior e não adiar mudanças necessárias. Será o momento de virar a página com consciência.
Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.
