TDAH em adultos: conheça os sintomas e os tratamentos

Especialista explica como o diagnóstico tardio pode prejudicar o convívio social e a saúde dos pacientes

Sintomas do TDAH também podem ser observados na fase adulta Imagem: Vectorium | Shutterstock

Durante muito tempo, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) foi considerado uma condição que afetava apenas as crianças. No entanto, com o avanço das pesquisas sobre o tema, atualmente já se sabe que também é possível uma pessoa na fase adulta ser diagnosticada com o distúrbio.

Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA), cerca de 2 milhões de pessoas possuem TDAH no Brasil, mas muitas delas não sabem. Isso porque, devido à imaturidade do assunto, os sinais do transtorno na fase adulta podem ser facilmente confundidos com outros transtornos.

“[…] O adulto com TDAH é a criança que não foi acompanhada ou devidamente diagnosticada. Quando adulto, devido à urgência e aceleração da vida, a tendência é que o transtorno fique mais evidente e provoque ainda mais limitações ao indivíduo”, diz a Dra. Andréa Ladislau, psicanalista e pós-graduada em Neuropsicologia

O que é o TDAH?

Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um transtorno neurobiológico, o TDAH é um transtorno que causa mudanças na região frontal do cérebro, ou seja, altera a conexão entre o corpo humano e as funções cerebrais desempenhadas por esta área da mente.

“Para definir as causas do TDAH, é preciso fazer uma investigação completa, de forma individualizada. Cada caso é um caso. No entanto, as causas mais comuns estão relacionadas a algumas pequenas alterações na região frontal do cérebro, que controla ou inibe os comportamentos inadequados e amplifica nossa capacidade de prestar atenção, memorizar, ter autocontrole, ser organizado e planejar”, explica a psicanalista.

Tipos de TDAH

Atualmente, existem três tipos de TDAH reconhecidos pela ciência, e cada um deles é caracterizado por um conjunto de comportamentos e sintomas. A Dra. Andréa Ladislau explica:

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade: o indivíduo pode apresentar dificuldade para se concentrar, ter foco e finalizar tarefas. Essa condição pode afetar o desempenho acadêmico e profissional dos pacientes;

o indivíduo pode apresentar dificuldade para se concentrar, ter foco e finalizar tarefas. Essa condição pode afetar o desempenho acadêmico e profissional dos pacientes; TDAH hiperativo/impulsivo: neste caso, a pessoa sente a necessidade de se movimentar o tempo todo e costuma ficar inquieta. “Ao estar sentada, a pessoa fica movimentando as pernas a todo segundo, sem controle de suas ações, ou, pelo menos, sem a consciência dessa ação. A impulsividade também é muito frequente, tanto que esse indivíduo tem uma forte tendência a se inquietar e interromper falas, por pura ansiedade”, explica a profissional;

neste caso, a pessoa sente a necessidade de se movimentar o tempo todo e costuma ficar inquieta. “Ao estar sentada, a pessoa fica movimentando as pernas a todo segundo, sem controle de suas ações, ou, pelo menos, sem a consciência dessa ação. A impulsividade também é muito frequente, tanto que esse indivíduo tem uma forte tendência a se inquietar e interromper falas, por pura ansiedade”, explica a profissional; TDAH misto/combinado: junção da desatenção com a hiperatividade e a impulsividade. Aqui, o paciente apresenta todos os sintomas dos dois tipos de TDAH anteriores ao mesmo tempo.

Sintomas do TDAH em adultos

Conforme a especialista, o conjunto de sintomas do transtorno é extenso e pode variar de pessoa para pessoa. Portanto, nem todos os pacientes com TDAH têm os mesmos sintomas, mas, entre os adultos, os mais comuns são:

Desatenção;

Problema de organização e planejamento;

Procrastinação;

Déficit de memória;

Inquietação interna;

Dificuldade para relaxar;

Começar várias coisas e parar no meio;

Dificuldade para gerenciar emoções e tomar decisões;

Repetir erros frequentemente;

Resistência à interação.

“[Na fase adulta] os sintomas ficam mais perceptíveis, até mesmo porque somos seres sociais e, desta forma, estamos nos relacionando a todo momento, o que faz com que atitudes e comportamentos desconexos fiquem mais evidentes aos olhos do outro, gerando os desconfortos. E, se não os tratar, podem se intensificar cada vez mais”, explica a Dra. Andréa Ladislau.

TDAH é diagnosticado com base nos hábitos de vida dos pacientes (Imagem: elenabsl | Shutterstock)

Diagnóstico em adultos

Apesar de o diagnóstico em adultos ser diferente do realizado com crianças, devido à intensidade dos sintomas, causada pelo diagnóstico tardio, nesta fase, também é importante estar atento aos hábitos que são recorrentes e estão afetando a vida cotidiana. Isso ajuda a identificar o transtorno e evitar que os sintomas se agravem.

“O TDAH não é o fim do mundo […]. Estando consciente dos pontos fracos, dos pontos fortes, do que é um hábito indesejado, ou mesmo, fora de controle, é possível criar estratégias para minimizar os impactos e seguir uma vida mais saudável. O ponto é reconhecer hábitos, atitudes e comportamentos que o limitam”, declara a psicanalista.

Quanto ao fato de alguns adultos já terem realizado exames quando crianças e não obterem nenhum resultado de TDAH, mas na fase adulta serem diagnosticados com o transtorno, a especialista explica que o fato pode estar relacionado à intensidade do transtorno.

“Cada caso é um caso e precisa ser investigado; porém, a explicação pode estar no fato de que, na infância, os sintomas eram muito leves, ao ponto de serem imperceptíveis ou mesmo não apresentarem limitações que dificultaram o dia a dia do indivíduo”, evidencia a Dra. Andréa Ladislau, que expõe existir outra possibilidade, a de outras comorbidades terem se sobressaído em relação ao TDAH.

Tratamento para TDAH em adultos

O tratamento para o transtorno é indicado mediante o prévio diagnóstico de um profissional. Este é realizado a partir de uma profunda análise do estilo de vida do paciente, pois existem diversos mecanismos para combater os efeitos da condição e melhorar a adequação dos hábitos. Entre alguns deles, a Dra. Andréa Ladislau cita:

Praticar exercícios regularmente;

regularmente; Ter uma boa higiene do sono;

Alimentar-se de forma saudável;

Criar os próprios espaços para atividades (o que fará com que se sinta seguro e evite dispersões);

Planejar-se com agendas e listas organizadoras de atividades;

Trabalhar a memória com jogos específicos que também auxiliam a desenvolver o foco e as habilidades cognitivas;

Tomar cuidado para não se envolver em várias atividades ao mesmo tempo e sempre concluir o que iniciou.

“A terapia, tanto para os adultos quanto para as crianças, é fundamental, exatamente para identificar quais os déficits são mais recorrentes e definir a conduta de tratamento […]. Se a intensidade e o número de sintomas associados forem mais elevados, o profissional especializado poderá desenvolver, com o paciente, alguns mecanismos de apoio para auxiliar a vencer suas limitações diárias”, diz a especialista.

Consequências da falta de tratamento

Tratar o TDAH é importante para manter o bem-estar do indivíduo e o convívio social, uma vez que boa parte dos sintomas causados pelo transtorno alteram as suas ações e, quando não reconhecidos, geram outros obstáculos. Isso porque a pessoa pode, muitas das vezes, se sentir culpada por não entender as próprias atitudes.

“As consequências do TDAH em idade avançada, quando não tratado, estão associadas aos outros sintomas que a condição pode trazer, como depressão, pânico, fobia social, alterações severas de humor, distúrbios alimentares, perda severa da memória, esquecimentos, entre outros”, conclui a Dra. Andréa Ladislau.