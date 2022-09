Telescópio James Webb captura imagens nítidas dos anéis de Netuno

Registros mostram detalhes sobre as características e as luas do planeta

Anéis de Netuno observados por meio do James Webb Imagem: Reprodução digital / NASA, ESA, CSA, STScI

Lançado no espaço em dezembro de 2021, o telescópio denominado ‘James Webb’ conseguiu capturar as primeiras imagens de Netuno. A cerca de 4,5 bilhões de quilômetros de distância do Sol, o oitavo planeta do sistema solar é considerado um gigante de gelo devido às suas baixas temperaturas. As imagens foram divulgadas pela Agência Espacial Europeia (ESA) e pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), na quarta-feira (21/09), e mostram pela primeira vez em 30 anos os anéis de Netuno nitidamente.

Nova perspectiva do planeta

Segundo informações divulgadas pela NASA, os registros inéditos são os melhores já obtidos e proporcionam uma nova perspectiva sobre as características do planeta. “Faz três décadas desde a última vez que vimos esses anéis fracos e empoeirados, e esta é a primeira vez que os vemos no infravermelho”, disse Heidi Hammel, cientista da equipe interdisciplinar do telescópio James Webb.

James Webb captura imagens da Lua de Netuno (Imagem: Reprodução digital NASA, ESA, CSA, STScI)

Anéis de Netuno

Nas imagens é possível ver nitidamente pelo menos cinco anéis de Netuno e algumas faixas de poeira. De acordo com cientistas, os anéis são compostos por partículas de rochas, gelo e poeira. Apesar da riqueza de detalhes, Netuno é o único planeta do sistema solar que não é possível observar a olho nu.

Luas de Netuno

Os registros foram obtidos por meio do observatório Near-Infrared Camera (NIRCam), que possui três filtros infravermelhos que mostram com detalhes Netuno, mesmo ele estando 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Com o equipamento, também foi possível capturar imagens inéditas de 7 das 14 Luas do planeta. Na foto, observa-se um ponto de luz ao lado de Netuno, a Lua do planeta que é denominada ‘Tritão’.