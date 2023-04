The Quarry mostra que o estilo de terror adolescente não sai de moda

Com homenagens a teen slashers, sucessor de Until Dawn entrega diversão e mistério ao público

The Quarry segue a fórmula clássica de terror com adolescentes Imagem: Divulgação | Supermassive Games e 2k Games

Quem jogou Until Dawn deve se lembrar da sensação de ver gente morrer porque você não fez uma coisa que parecia boba ou respondeu o que não devia para um personagem. Desde então, a Supermassive se especializou nesse gênero de drama interativo misturado com survival horror e lançou a série Dark Pictures Anthology. Contudo, tudo nela é muito sério e com a intenção de ser um terror tenso e legítimo.

Por que The Quarry está fora de Dark Pictures?

The Quarry está fora de Dark Pictures por ser a continuação espiritual de Until Dawn – é outro filme de jovens não tão inteligentes tomando decisões questionáveis e tentando sobreviver. É a fórmula clássica: acampamento de verão, jovens emocionados em relacionamentos esquisitos com os estereótipos clássicos do gênero, um xerife que demora a compreender a gravidade da situação… e alguns monstros.

Referências do jogo

O jogo está cheio de homenagens a teen slashers, como Sexta-Feira 13 e outros filmes de diferentes épocas. Porém, se afasta um pouco dos constantes sustos aleatórios de Until Dawn, a fim de criar tensão de outras maneiras, o que já deve agradar a muitos que não curtiram tanto o jogo de 2015.

The Quarry tem mais opções de multiplayers e é uma ótima opção do catálogo Plus (Imagem: Divulgação | Supermassive Games e 2k Games)

Novas modalidades e vantagens do jogo

The Quarry também tem mais opções para multiplayers, já que muita gente jogava Until Dawn dessa maneira, o que torna tudo bem mais divertido. A história tem alguns momentos muito bons em que as escolhas pegam qualquer um de surpresa; e isso faz você continuar jogando mesmo nas horas em que os eventos ficam mornos ou a progressão torna-se lenta demais.

Ótima opção, também, no catálogo da Plus, porque, por algum motivo, o jogo custa mais caro do que o normal para PS4 na PSN brasileira, e pouca gente acabou jogando por aqui. Quem curte os jogos da Dark Pictures vai gostar desse, e quem vai gostar mais ainda são os que curtiram Until Dawn e não gostaram da série seguinte.

Por Douglas Martinez – Editora Europa