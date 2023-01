Tigre: conheça as características desse signo do horóscopo chinês

Conheça a personalidade desse nativo e veja como ele se comporta no amor

Tigre é o terceiro signo do horóscopo chinês e, no zodíaco, corresponde a Aquário Imagem: Shutterstock

Tigre é o terceiro signo do horóscopo chinês e, no zodíaco, corresponde a Aquário. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Júpiter. O elemento dos nativos de Tigre é a madeira, a pedra é a água-marinha, a flor é a papoula, o metal é o alumínio, a erva o sabugueiro, o aroma é a canela, as cores são laranja e marrom-claro e o número da sorte é o 3.

O nativo de Tigre é ágil e dinâmico. “Seu vigor é estimulante. Também é cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa”, explica Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Quem são os nativos de Tigre?

​ Os nativos de Tigre são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

De 08/02/1902 a 28/02/1903;

De 26/01/1914 a 13/02/1915;

De 13/02/1926 a 01/02/1927;

De 31/01/1938 a 18/02/1939;

De 17/02/1950 a 05/02/1951;

De 05/02/1962 a 24/01/1963;

De 23/01/1974 a 10/02/1975;

De 09/02/1986 a 28/01/1987;

De 28/01/1998 a 15/02/1999;

De 14/02/2010 a 02/02/2011;

De 01/02/2022 a 21/01/2023.

Se você nasceu entre 3h00 e 5h00, o seu ascendente é o Tigre.

Como são os nativos de Tigre

De acordo com Victor Souza, tarólogo e numerólogo, a pessoa do signo de Tigre está sempre em busca de renovação. “Gosta de se mostrar criativa e original e de, a partir disso, atrair a atenção e ser adorada”, explica.

Ainda segundo ele, o nativo de Tigre também gosta de ser estimulado para atingir a perfeição e adora exibir popularidade “Também não se contenta com meias verdades e, muito menos, em dividir elogios e atenções”, completa.

Signo de Tigre tem facilidade em reconhecer as próprias falhas (Imagem: Shutterstock)

Características marcantes

Uma das grandes virtudes dos nativos de Tigre é a capacidade de reconhecer as próprias falhas e, assim, assumir a postura correta. Além disso, de acordo com o tarólogo e numerólogo, esses nativos estão sempre preocupados “com o interesse coletivo, com o humanitarismo, com a política, com a independência em relação à vida e às suas metas, com a inteligência e a agilidade superiores”, diz Victor Souza.

Características que precisam desenvolver

Assim como os outros nativos, Tigre também possui características que precisa desenvolver. “As pessoas do signo de Tigre são conhecidas pela incapacidade para terminar o que começou, preguiça, vícios e inconstância quanto às aspirações e aos desejos na vida”, conta Victor Souza.

Como são os nativos de Tigre nas relações?

Conforme explica Victor Souza, as novidades costumam exercer um grande fascínio sobre o espírito do nativo de Tigre. Por causa disso, ele está sempre querendo mudar as coisas e as pessoas que estão ao seu redor.

“Isso provoca alguns conflitos de relacionamento, principalmente com o sexo oposto, já que o Tigre dificilmente cede. No campo amoroso, o sexo é visto como um complemento, nunca como uma prioridade em si”, explica o astrólogo.