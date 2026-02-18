Todo Carnaval tem seu fim: 5 signos que ficam tristes com o término da folia

Veja como alguns nativos encaram o encerramento da festa e por que a volta à rotina pode ser mais difícil para eles

Alguns signos costumam ficar tristes com o fim do Carnaval Imagem: Wayhome Studio | Shutterstock

O Carnaval é sinônimo de música, encontros, fantasia e liberdade. No fim dele, enquanto algumas pessoas voltam à rotina sem olhar para trás, outras sentem uma verdadeira saudade antecipada quando a festa termina. Na astrologia, certos signos têm uma ligação natural com alegria, movimento e celebração, e por isso tendem a sentir mais intensamente o “after” emocional da folia.

A seguir, descubra quais são os signos que mais ficam tristes quando o Carnaval acaba!

1. Leão

Leão é um signo que sente intensamente o fim do Carnaval e pode acabar ficando mal-humorado Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

Os leoninos brilham em ambientes festivos. Eles adoram socializar, se expressar e sentir a energia coletiva vibrando. Quando o Carnaval termina, podem sentir como se o palco tivesse se apagado — e isso mexe com o humor. Leão é regido pelo Sol e se alimenta de entusiasmo, calor humano e momentos de destaque.

2. Libra

Quando o Carnaval acaba, Libra fica com uma sensação nostálgica de todos os momentos vividos Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

Os librianos são regidos por Vênus, planeta do prazer e das relações. Por isso, amam a estética, a harmonia e o clima social que o Carnaval proporciona. Eles curtem a beleza das fantasias, as conexões e a leveza das interações. Quando tudo acaba, sentem falta daquele ar encantado no ambiente.

3. Peixes

Quando as festas acabam e tudo volta ao normal, a tristeza de Peixes tende a ficar evidente Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

Os piscianos vivem intensamente as emoções e tendem a mergulhar na atmosfera simbólica e fantasiosa do Carnaval. Quando a festa acaba, podem sentir uma melancolia sutil — como se estivessem voltando de um sonho bonito.

4. Sagitário

Para Sagitário, o fim do Carnaval é como um intervalo nas suas aventuras e experiências Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

Sagitário ama qualquer situação que traga aventura, novidade e sensação de liberdade — e o Carnaval é praticamente um paraíso sagitariano. O encerramento da festa pode parecer o fim de uma viagem incrível. Regido por Júpiter, o signo busca expansão, diversão e experiências.

5. Gêmeos

Com o fim da folia, Gêmeos sente falta do movimento e das conversas que mantêm sua mente sempre ativa Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

Os geminianos se energizam com estímulos, conversas e novidades. Durante o Carnaval, a vida parece mais dinâmica, cheia de histórias e encontros inesperados. Quando acaba, eles sentem o silêncio mais do que os outros. Por ser regido por Mercúrio, precisa de estímulo mental constante.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.