Torta de liquidificador: 3 receitas ricas em proteínas para o lanche da tarde
Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para esse momento do dia
Práticas, versáteis e nutritivas, as tortas feitas no liquidificador são ótimas aliadas para quem busca um lanche da tarde mais equilibrado. Com combinações que valorizam ingredientes proteicos, elas ajudam a aumentar a saciedade e contribuem para uma alimentação mais completa ao longo do dia.
A seguir, confira 3 receitas saborosas de torta de liquidificador para o lanche da tarde!
1. Torta de atum com ovo e cebolinha
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de leite
- 1 xícara de chá de óleo
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 170 g de atum em pedaços, sólido em óleo e escorrido
- 3 ovos cozidos picados
- 1 xícara de chá de cebolinha picada
- 1 xícara de chá de cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar levemente dourada. Acrescente o atum e misture bem. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por cerca de 3 minutos, mexendo para incorporar os sabores. Desligue o fogo, adicione os ovos cozidos e a cebolinha. Misture delicadamente e reserve para esfriar.
Massa
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de trigo e bata novamente até formar uma massa lisa. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente apenas para incorporar.
Em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa, distribua o recheio de atum com ovo e cebolinha de maneira uniforme e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, até a superfície ficar bem dourada e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar, desenforme e sirva em seguida.
2. Torta de cogumelo
Ingredientes
Recheio
- 2 xícaras de chá de cogumelo champignon fatiado
- 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 1 xícara de chá de alho-poró picado
- 1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de iogurte natural
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- Sal a gosto
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar levemente dourada. Acrescente os cogumelos e o alho-poró e cozinhe até reduzir a água. Adicione o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e desligue o fogo. Reserve até esfriar.
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite, o iogurte natural e o azeite até ficar homogêneo. Acrescente as farinhas e o sal. Bata até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente com uma colher. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Espalhe o recheio de cogumelo por cima. Cubra com o restante da massa e adicione o tomate-cereja. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar e firmar. Espere amornar antes de desenformar e sirva em seguida.
3. Torta de grão-de-bico com legumes
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1 colher de sopa de linhaça dourada moída
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de cúrcuma
- Azeite para untar
- Farinha de grão-de-bico para enfarinhar
Recheio
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de cenoura picada
- 1 xícara de chá de abobrinha picada
- 1 xícara de chá de cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a cenoura e a abobrinha. Refogue por mais 3 a 4 minutos, até os legumes ficarem levemente macios. Junte o grão-de-bico e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por 2 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo e deixe amornar.
Massa
No liquidificador, coloque a água, o azeite, a linhaça, o sal e a cúrcuma. Bata rapidamente para misturar. Adicione a farinha de grão-de-bico e a farinha de aveia. Bata até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente apenas para incorporar.
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Distribua o recheio de grão-de-bico com legumes e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, até a torta ficar firme e levemente dourada. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.