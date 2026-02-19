Torta de liquidificador: 4 receitas práticas e saudáveis para o lanche da tarde

Aprenda a preparar opções versáteis e saborosas para essa pausa do dia

A torta de liquidificador é uma excelente opção para o lanche da tarde. Com preparo simples e rápido, ela permite combinações equilibradas, nutritivas e cheias de sabor, agradando toda a família. Além disso, pode ser adaptada com ingredientes mais leves, integrais ou ricos em vegetais, tornando o momento do dia ainda mais saudável sem abrir mão da textura macia e do sabor caseiro.

A seguir, veja 4 receitas práticas e saudáveis de torta de liquidificador para o lanche da tarde!

1. Torta de ovo com cebolinha

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de azeite

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

4 ovos cozidos e picados

1 xícara de chá de cebolinha picada

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de gergelim

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente os ovos cozidos, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem, desligue o fogo e reserve até esfriar.

Massa e montagem

No liquidificador, coloque o leite, o azeite, os ovos e o sal. Bata por 1 minuto até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e continue batendo até formar uma massa lisa. Por último, adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente com uma colher.

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe todo o recheio uniformemente e cubra com o restante da massa. Finalize polvilhando o gergelim por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme. Faça o teste do palito para verificar se está assada. Sirva em seguida.

2. Torta de banana com canela

Ingredientes

3 bananas maduras amassadas

maduras amassadas 3 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo de coco, o leite, o sal e as bananas. Bata por cerca de 2 minutos até obter uma mistura homogênea. Acrescente as farinhas e a canela em pó. Bata novamente até formar uma massa lisa e uniforme. Adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente com uma colher para incorporar à massa.

Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e nivele com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até dourar e ficar firme. Faça o teste do palito para verificar se está assada. Espere amornar antes de desenformar e sirva em seguida.

3. Torta de abobrinha com espinafre

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo integral

2 xícaras de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de azeite

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de abobrinha picada

picada 1 xícara de chá de espinafre picado

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente a abobrinha e refogue por alguns minutos até começar a murchar. Adicione o espinafre, o sal e a pimenta-do-reino, misture bem e cozinhe até o espinafre reduzir de volume e o líquido secar. Desligue o fogo e misture o cheiro-verde. Reserve.

Massa e montagem

No liquidificador, coloque o leite, o azeite, os ovos e o sal. Bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata até formar uma massa lisa. Por último, adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente com uma colher.

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Distribua o recheio uniformemente e cubra com o restante da massa, espalhando bem para nivelar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Espere amornar e sirva em seguida.

4. Torta de milho-verde

Ingredientes

2 xícaras de chá de milho -verde

-verde 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de milho

1 xícara de chá de leite vegetal

1 xícara de chá de óleo de girassol

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

1 xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

Óleo de girassol para untar

Farinha de milho para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o milho-verde e refogue por alguns minutos. Desligue o fogo e misture o cheiro-verde. Reserve até esfriar.

No liquidificador, coloque o leite vegetal, o óleo de girassol, o sal, o açúcar e metade do milho-verde refogado. Bata até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo integral e a farinha de milho, misturando bem até formar uma massa uniforme. Adicione o restante do milho-verde refogado e misture. Por último, incorpore o fermento químico em pó delicadamente.

Despeje a massa em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de milho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até dourar e ficar firme ao toque. Espere amornar antes de cortar e sirva em seguida.