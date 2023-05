Truques para fazer tranças incríveis no cabelo

Descubra os segredos para esse tipo de penteado ficar perfeito

Tranças ajudam a manter os fios alinhados e sofisticados Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Tranças são sempre bonitas e práticas, principalmente nos dias em que seu cabelo não está muito legal (o famoso bad hair day). Você pode optar pela trança embutida, que pode ser de lado ou meio bagunçada, ou fazer aquela com um aspecto mais sofisticado, que é a escama de peixe. Em poucos minutos, esse penteado já dá aquele toque a mais ao look.

Tranças em cabelos coloridos

As tranças podem ser feitas em qualquer tipo de cabelo, mas elas se destacam mais em alguns devido à coloração dos fios. “Nas loiras, o penteado dá um superdestaque por causa dos vários tons de loiro dos cabelos”, explica a cabeleireira Márcia Ferreira.

Como prender a trança

Antes de começar a trança, é importante que os cabelos estejam lavados, secos e desembaraçados. Além disso, separe elásticos para prender um rabo, se necessário, e amarre a ponta da trança para não soltar.

Como fixar o penteado

Para fixar a trança, use um spray ou pomada finalizadora para acertar os fios. “Para uma trança com efeito mais volumoso, basta soltar gomo a gomo, deixando-a mais frouxa”, indica Márcia Ferreira.

Treinamento é essencial para aprender a fazer a trança perfeita (Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock)

Segredos para uma bela trança

O segredo para aprender a fazer uma trança está no treinamento. “A maioria das tranças tem a mesma base: coloque uma mecha por cima da outra, seja trabalhando com 2 ou 3 mechas de cabelo”, esclarece o hair stylist Patricio Lima.

Trança para qualquer tamanho de cabelo

Não importa se seu cabelo é curto ou longo, repicado ou enrolado, basta escolher a trança certa e fixá-la bem para que não solte. “Se o cabelo for muito repicado, aposte em um spray ou pomada para alinhar os fios e as pontas. Se for muito volumoso, escolha um bom elástico para prender no final”, indica Patricio Lima. Aposte nos acessórios para completar o look.