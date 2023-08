Tudo o que você precisa saber sobre o cachorro pitbull 

Apesar da aparência e do estigma de cão bravo, essa raça é muito dócil e inteligente

Os pitbulls são cães inteligentes e com boa capacidade de aprendizado Imagem: Natthapot Chantaraviboon | Shutterstock

Os pitbulls são cães de porte médio a grande. Os machos geralmente têm entre 45 e 60 centímetros de altura, e as fêmeas são um pouco menores, medindo em torno de 40 a 55 centímetros. Quanto ao peso, pode variar entre 16 e 30 kg, dependendo do sexo e da linhagem. Essa raça é conhecida pela musculatura bem desenvolvida. Tem corpo atlético, com ombros largos e peito profundo. As pernas são fortes e musculosas.

Esses cachorros têm uma cabeça forte e larga. A mandíbula é poderosa, pois os dentes superiores se encaixam perfeitamente com os inferiores. Com orelhas caídas ou semieretas, alguns têm o hábito de apontá-las para cima.

A pelagem do pitbull é curta, lisa e densa. A raça, por sua vez, possui uma grande variedade de cores, incluindo tigrado, preto, marrom, branco, vermelho e várias combinações. Algumas tonalidades, inclusive, são mais comuns em certas linhagens.

Personalidade do pitbull

A personalidade desses cães pode ser bastante variada, pois eles são individualmente influenciados pela socialização, treinamento e criação que recebem. Tradicionalmente, eram considerados excelentes cães de família e conhecidos como “cães-babá” nos Estados Unidos, graças à sua natureza protetora e leal com as crianças.

Embora possam ter uma aparência imponente, os pitbulls geralmente são carinhosos e afetuosos. Eles apreciam a interação com os tutores e podem ser muito apegados às pessoas que amam. Enérgicos e brincalhões, adoram se divertir e participar de atividades interativas. Brinquedos e jogos são uma ótima maneira de estimulá-los mental e fisicamente.

Características comportamentais

Os pitbulls são cães inteligentes e com boa capacidade de aprendizado. Isso os torna ágeis no treinamento e em aprender novos comandos. Além disso, com uma socialização positiva, eles podem se tornar cães amigáveis e bem equilibrados, aptos a conviver harmoniosamente com outros animais de estimação e pessoas.

Infelizmente, devido a treinamentos inadequados, à falta de socialização e à potencial exploração em rinhas clandestinas no passado, os pitbulls ganharam uma reputação negativa, o que levou a uma certa estigmatização da raça. Entretanto, o comportamento agressivo em cães geralmente é resultado de maus-tratos e más práticas de criação, mas não uma característica da raça em si.

É importante fornecer ao cão uma dieta equilibrada e nutritiva (Imagem: Olga Cranga | Shutterstock)

Cuidados para manter o pitbull saudável

Os pitbulls requerem cuidados semelhantes a outras raças de porte médio a grande. Dessa forma, é importante fornecer ao cão uma dieta equilibrada e nutritiva. Para isso, é indicado que o tutor opte por alimentos de alta qualidade e siga as recomendações do veterinário em relação à quantidade e frequência das refeições, levando em consideração idade, tamanho e nível de atividade do cão.

Ademais, os pitbulls são cães ativos que precisam de exercícios diários para liberar energia acumulada e manter-se em boa forma física. Por isso, passeios, brincadeiras ao ar livre e jogos interativos são ideais para mantê-los saudáveis e felizes. Inclusive, eles precisam de interação humana e não devem ser deixados sozinhos por longos períodos, visto que podem desenvolver problemas comportamentais.