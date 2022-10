Turismo em São Roque-SP: destino é repleto de atrações naturais e históricas

Confira opções de lazer na cidade famosa pelo Roteiro do Vinho

São Roque é o destino ideal para passear com a família Imagem: Shutterstock

São Roque é um município perfeito para passar o final de semana, curtindo com a família ou em casal. Com atrativos diversos, encontra-se a apenas 65 km da capital paulista, e é uma das 29 cidades do estado que é considerada estância turística pelo governo. Com origem nos bandeirantes, foi fundada na segunda metade do século XVII, a partir de uma fazenda e de uma capela em homenagem ao santo que a nomeia.

Repleto de atrações, o que não falta na região são opções de passeios. As vinícolas e restaurantes do local recebem todos os finais de semana milhares de pessoas da capital e de outras cidades do entorno, e possuem uma estrutura bem completa para atender famílias e casais, com ou sem crianças. A cidade também chama a atenção com opções de passeios históricos e ecológicos. Vale a pena conhecer tudo que esse destino tem a oferecer.

Roteiro do vinho

O Roteiro do Vinho é formado pela Estrada do Vinho, Estrada dos Venâncios e Rodovia Quintino de Lima e envolve mais de 40 estabelecimentos entre vinícolas, adegas, restaurantes, pousadas e fazendas. Para percorrê-lo, é necessário utilizar veículo próprio e, dessa forma, o trajeto é gratuito. Essa atração é a principal e a mais conhecida da cidade. Além de poder degustar vinhos e outros produtos regionais, os visitantes vão encontrar no caminho deliciosas opções de gastronomia e de lazer.

Vila Don Patto

Uma das principais paradas no roteiro é a Vila Don Patto, um centro gastronômico e de lazer localizado no quilômetro 2,5 da Estrada do Vinho. O local possui empório, adega, restaurantes especializados nas culinárias italiana e portuguesa, cafeteria e playground, dentre outros atrativos. É um espaço charmoso e aconchegante, com uma decoração alegre e convidativa, perfeito para agradar adultos e crianças.

Roteiro do Vinho é uma das principais atrações de São Roque (Imagem: Shutterstock)

Estilla Destilaria

Pertinho da Vila Don Patto encontramos um estabelecimento que vai além do vinho. Trata-se da Estilla Destilaria e Cervejaria, que foi fundada em 1989 e começou fornecendo matéria prima para indústrias de bebidas do Brasil e do mundo passando, posteriormente, a engarrafar seus próprios produtos, como whisky, gins, cachaças, cervejas, vinhos, sake, vodka, tequila, entre outros.

Além da degustação dos produtos, um dos atrativos é o bar de gelo montado em um ambiente com sensação térmica de -16°C. O Ice Bar Torquay é decorado com trono, bonecos e escorregador de gelo, que dão um charme especial ao lugar. Vale a visita!

Quinta do Olivardo

Outro ponto de parada charmoso e acolhedor na região é a vinícola e restaurante Quinta do Olivardo. Com arquitetura e gastronomia inspiradas em Portugal, o lugar é famoso pelo Bacalhau à Moda do Chef, mas possui outros pratos deliciosos. Para a diversão das famílias, conta com atividades como arvorismo, pedalinho, escalada, tirolesa, navio pirata, pula-pula e cama elástica, além de uma fazendinha que faz sucesso entre as crianças. Também realiza anualmente a pisa da uva, sempre nos meses de janeiro ou fevereiro.

Vinícola Góes

Seguindo pela mesma estrada, no quilômetro 9 encontramos a Vinícola Góes, que é uma das maiores produtoras de vinho do país. O espaço é muito procurado, pois, aos finais de semana, oferece piquenique e tour nos vinhedos e degustação das bebidas produzidas ali. O parque turístico conta ainda com restaurante, loja e um lago com cascata.

Cantina Tia Lina

Outro estabelecimento que vale a visita é a Cantina Tia Lina, um renomado restaurante italiano que começou pequeno e hoje tem a tradição culinária passada de geração para geração da família. As deliciosas massas e molhos italianos agradam o paladar, mas o destaque fica por conta dos saborosos pratos com alcachofra, flor comestível típica da Itália.

Ali não é um ambiente apenas para fazer as refeições, já que conta também com área de lazer que contempla arvorismo, pedalinho, tirolesa e escalada. As crianças pequenas podem desfrutar do playground e pula-pula, tudo localizado em uma vasta área verde.

Atrativos históricos

Tendo percorrido o roteiro do vinho e escolhido os melhores estabelecimentos para visitar, vale a pena conhecer os atrativos históricos de São Roque. Confira alguns deles:

Igreja Matriz

A Igreja Matriz marca o centro da cidade e foi fundada em meados do século XVII, tendo passado por duas reformas, sendo a última em 1937, em que foi construída a igreja como pode ser vista hoje. Uma curiosidade sobre o local é que ela é mais antiga do que a cidade (que se tornou oficialmente um município apenas no século XIX). Atualmente é a maior igreja do Brasil dedicada a São Roque e possui uma bela arquitetura, que se destaca na paisagem e atrai olhares dos passantes. O interior é decorado por pinturas e a fachada possui belíssimos vitrais em mosaico.

Centro Cultural Brasital

Centro Cultural Brasital promove oficina profissionalizante e trilha ecológica (Imagem: Shutterstock)

A menos de um quilômetro da igreja encontra-se o Centro Cultural Brasital. A construção, que era uma antiga fábrica têxtil, foi edificada em 1890 e tem seu nome derivado da junção das palavras Brasil e Itália, país pátrio do fundador. A empresa fechou em 1970 e renasceu em 1989 como centro cultural. Atualmente, o prédio abriga os departamentos de Educação e a divisão de Cultura da prefeitura e os galpões são ocupados por biblioteca, oficinas culturais e profissionalizantes, sala de música e dois salões em que são realizados eventos.

No espaço, que é cercado por mata, também existe uma trilha ecológica conhecida como Caminho das Águas. A visitação ao local é gratuita. Um pouco afastado dali encontra-se a Estação Ferroviária de São Roque, que foi construída em 1930 e desativada em 1999, sendo que chegou a transportar pessoas e, posteriormente, fazia apenas o transporte de cargas. Hoje os turistas vão ali pela arquitetura e pelos trens antigos, que rendem fotos e momentos memoráveis.

Sítio Santo Antônio

Outro atrativo que vale a visita é o Sítio Santo Antônio, que é considerada uma das construções mais importantes da cidade devido ao seu valor histórico e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN) no ano de 1941. Nesse local, foram construídas pelo bandeirante Fernão Paes de Barros a Casa Grande e a primeira capela de Santo Antônio. Ali já foi lar de brasileiros renomados, como o Barão de Piratininga e o escritor Mário de Andrade. As visitas são gratuitas e monitoradas, e podem ser realizadas aos finais de semana.

Locais para apreciar a natureza

Morro do Cruzeiro

Quem vai para São Roque não pode deixar de subir o Morro do Cruzeiro e contemplar uma vista completa da cidade, com as construções cercadas de verde. O acesso é bem tranquilo e pode ser feito a pé ou de carro. Para quem está no centro fica pertinho, pois se localiza a apenas 550 metros da Estação Ferroviária. O lugar é ponto de peregrinação de devotos em alguns meses do ano, já que lá no alto, além da cruz, se localiza a imagem do padroeiro da cidade.

Recanto da cascata

Descendo das alturas, encontramos o Recanto da Cascata, uma queda d’água formada pelas águas do Ribeirão Carambeí. Além de apreciar os belos jardins, é possível fazer trilhas no local. A estrutura do espaço também costuma abrigar eventos, como a Expo São Roque.

Parque Natural Municipal Mata da Câmara

O Parque Natural Municipal Mata da Câmara é um passeio gratuito que pode ser visitado diariamente. O local é a maior reserva ecológica da região e se tornou Patrimônio da Humanidade reconhecido pela UNESCO. Recebeu esse nome pois o órgão responsável por sua preservação era a Câmara Municipal da Cidade. Possui diversas espécies da fauna e da flora da Mata Atlântica, além de mananciais, sendo o local perfeito para apreciar a natureza em meio a uma caminhada e aprender mais sobre preservação.

Melhor época para visitar

Os meses de férias escolares (janeiro, julho e dezembro) costumam ser de alta temporada, mas o destino atrai visitantes durante o ano todo com diversos festivais gastronômicos e eventos, como o Festival das Orquídeas, em julho, e a Expo São Roque Alcachofra e Vinhos, em outubro. O clima na região também é bastante agradável. No verão as médias ficam em 30°C e favorecem os passeios ao ar livre. Já no inverno, caem para 15,5°C, tornando o clima ideal para a degustação de vinhos.

Como chegar

São Roque fica a 65 km de São Paulo, sendo que os principais acessos são através da Rodovia Castelo Branco, ou pela Rodovia Raposo Tavares.

Texto originalmente publicado na revista Qual Viagem (Edição 103, Ano 8, Setembro 2022).