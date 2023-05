Turismo no Rio de Janeiro: veja o que visitar na Cidade Maravilhosa

Descubra os encantos turísticos da capital do Rio de Janeiro e planeje sua próxima viagem

Rio de Janeiro Imagem: marchello74 | ShutterStock

Certamente uma cidade para ser curtida nos 365 dias do ano, a capital do estado do Rio de Janeiro já foi a maior do país – perde apenas para São Paulo –, mas mantém-se como a meca do turismo na América do Sul.

Quem pensa no Rio lembra imediatamente de lindas e badaladas praias, do calor (que pode ser intenso no verão), das escolas de samba e de um dos estádios de futebol mais famosos do mundo, o Maracanã, que sediou a final da Copa do Mundo de 2014. Mas, indo muito além disso, o município é uma mostra enorme de cultura histórica e de atrações incríveis que nem todos os turistas do país conhecem.

Bairro de Santa Teresa

Fugindo das praias, um lugar que vale a pena ser visitado é o charmoso bairro de Santa Teresa, que nasceu ao redor da Igreja Nossa Senhora do Desterro, de 1629, e se desenvolveu a partir de 1894, quando foram inaugurados os bondes elétricos, hoje considerados ícones da região. O passeio pelo bairro rende belas fotos com seus atrativos históricos e memoráveis, como o Castelo Valentim, o Parque das Ruínas, o Museu Chácara do Céu e a escadaria Selarón.

Ainda hoje, é possível realizar um passeio pela linha do bonde, que segue em funcionamento na cidade e serve de transporte para moradores e turistas. A sensação é de uma viagem no tempo. Ir até o centro passando pelos arcos da Lapa, um histórico aqueduto da época colonial, também nos remete às experiências do passado.

O Mosteiro de São Bento, que data do século XVI, faz parte das construções que também contam um pouco da história da capital fluminense, como o Theatro Municipal de 1909, a Biblioteca Nacional, o Palácio do Catete (que abriga o Museu da República) e a Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, entre muitas outras. Quem quer se aprofundar neste lado histórico da cidade deve visitar ainda a Rua do Ouvidor, a Rua Carioca, o Largo da Carioca e o Convento de Santo Antônio. Para completar o percurso histórico, vale a pena visitar a Igreja da Candelária e a Catedral Metropolitana.

Museu do Amanhã (Imagem: wtondossantos | ShutterStock)

Museus para todos os públicos

O Rio de Janeiro oferece também ao turista inúmeros museus interessantes. O Museu do Amanhã, inaugurado em 2015, tem um viés científico com um olhar para o futuro e conquista o público com sua arquitetura e suas exposições. O Museu Histórico Nacional possui um enorme e estupendo acervo com mais de 300 mil itens que retratam a história brasileira. Foi criado em 1922 e é considerado um dos mais importantes do país.

Já o Museu da República acompanha o percurso dos presidentes republicanos e chama a atenção por abrigar o quarto do ex-presidente Getúlio Vargas – que se suicidou em 1954. Com um belo jardim (que inclui um parquinho infantil) e salões grandiosos luxuosamente decorados, tem em seu acervo fotos, documentos, objetos, mobiliário e obras de arte dos séculos XIX e XX.

Podemos destacar ainda outros museus de vários estilos, como o de Arte do Rio (MAR), o de Arte Moderna (MAM) e a Casa Museu Eva Klabin. Outro passeio imperdível no centro histórico é visitar o Theatro Municipal, que, além da beleza arquitetônica, oferece variados espetáculos de teatro, dança, músicas eruditas e também shows com cantores da atual música brasileira.

Na hora do descanso, um chá ou cafezinho

No Rio de Janeiro, uma dica interessante para sair do lugar comum é visitar uma das filiais da famosa Confeitaria Colombo, que conta com unidades espalhadas por bairros como Copacabana, Centro e Ipanema. A matriz, no centro, foi inaugurada em 1894 e faz parte da história da cidade.

Outro café interessante para ser visitado é o Plage Café, que foi projetado em 1840 e tem vista para as encostas do morro do Corcovado. O cenário perfeito para fotos enquanto se delicia com alguma das refeições servidas, que incluem café da manhã, brunch e almoço. O local oferece ainda um food-bike com lanchinhos variados para quem deseja fazer um piquenique e sedia eventos de arte e música durante o ano.

A padaria La Bicyclette vende pães artesanais assados na pedra, sem aditivos químicos, e conta com unidades no Jardim Botânico e na Barra da Tijuca. Vale a visita!

Pão de Açúcar (Imagem: f11photo | ShutterStock)

Cenário artístico efervescente e muita natureza

Eventos artísticos decerto não hão de faltar em meio a tanta efervescência cultural. Visite o Centro Cultural do Banco do Brasil, uma bela construção histórica de 1880 que se transformou num dos melhores centros culturais do Rio de Janeiro. Com uma área construída de 19.243 m², oferece diversas atrações culturais, como música, teatro, cinema e exposições.

No quesito praia, as preferidas pelos turistas costumam ser Copacabana e Ipanema, imortalizadas pela música de Tom Jobim. Para desbravadores, as praias mais distantes como Prainha e Grumari são tentadoras para um bom mergulho ou ensaios de surfe. A Lagoa Rodrigo de Freitas, a Barra de Guaratiba e Baía de Guanabara ainda somam-se às incontáveis atrações da Cidade Maravilhosa.

Lindas paisagens

Dentro do espírito de aproveitar a natureza, vale visitar locais como o Jardim Botânico, o Jardim Zoológico (agora chamado Bio Parque do Rio) e o Parque Nacional da Tijuca – que abriga o Corcovado e a Pedra da Gávea, aonde os aventureiros vão para saltar de asa delta.

Aliás, a visita não estará completa sem um roteiro ao Cristo e um passeio no bondinho do Pão de Açúcar. A boa dica é ir primeiro na parte da manhã para aproveitar a excelente vista da Baía de Guanabara e alcançar o topo do segundo no final da tarde, para ver as luzes se acenderem e apreciar a visão noturna da cidade.

Para terminar, uma dica interessante é pegar as barcas e fazer a travessia para Niterói. Lá o visitante poderá ter outra visão da Baía de Guanabara. Além disso, a cidade vizinha oferece ótimos restaurantes, praias limpas e tranquilas e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, projetado e construído pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer. Às quartas-feiras, a entrada é gratuita.

Por Cláudio Lacerda Oliva e Cláudia Costa – revista Qual Viagem