Vai viajar no feriado? Veja 7 dicas para proteger a coluna e evitar dores

Cuidados simples podem garantir mais conforto durante o trajeto e evitar problemas nas costas

Ajustes simples ajudam a proteger a coluna durante os deslocamentos Imagem: iJeab | Shutterstock

Com a proximidade dos feriados prolongados, muitos brasileiros se preparam para pegar a estrada ou encarar longas horas de voo. No entanto, o que deveria ser um momento de relaxamento pode se tornar um pesadelo para a saúde lombar e cervical. O tempo prolongado na mesma posição, somado a posturas inadequadas, pode desencadear dores e até comprometer o descanso da viagem.

Para evitar desconfortos, o cirurgião de coluna Dr. Rodrigo Góes, do Hospital Albert Einstein, reúne sete dicas práticas para manter a saúde da coluna durante os deslocamentos. Confira!

1. Evite ficar muito tempo na mesma posição

A imobilidade prolongada é um dos principais vilões das viagens longas. Ficar mais de duas horas sentado reduz o fluxo sanguíneo e sobrecarrega a coluna. Para evitar o desconforto, a regra é clara: movimente-se. “Sempre que possível, faça pausas no trajeto. O ideal é levantar a cada duas horas e caminhar um pouco para despertar o corpo e reativar a circulação”, indica o especialista.

2. Ajuste a postura corretamente

Manter a coluna bem apoiada é essencial para prevenir dores. “Use uma almofada ou toalha enrolada na região lombar para preservar a curvatura natural das costas, principalmente no carro ou no avião. O objetivo é preencher o espaço entre a coluna e o assento, reduzindo a sobrecarga”, orienta o cirurgião.

3. Aposte em alongamentos simples

Mesmo sentado, é possível aliviar a tensão muscular. Segundo o Dr. Rodrigo Góes, alguns alongamentos simples ajudam a prevenir e reduzir o desconforto ao longo da viagem. “Faça rotações com os pés para os dois lados para estimular a circulação. Alongue o pescoço inclinando a cabeça lateralmente, levando a orelha em direção ao ombro, e mantenha por 20 segundos de cada lado. Outra dica é contrair o abdômen e tentar encostar toda a lombar no banco, relaxando em seguida”, sugere.

Cuidar da postura durante a viagem é importante para evitar dores Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock

4. Evite cruzar as pernas por muito tempo

Evite cruzar as pernas por longos períodos, pois isso pode desalinhar o quadril e comprometer a postura. Se os pés não alcançarem o chão confortavelmente, utilize a própria mochila como apoio. Além disso, em viagens mais longas, o uso de meias elásticas, sob indicação médica, pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea e reduzir o risco de inchaço, desconforto nas pernas e até de trombose venosa profunda em pessoas com predisposição.

5. Cuidado com o uso do celular

Olhar para baixo por longos períodos sobrecarrega a região cervical. O ideal é manter o celular ou o tablet na altura dos olhos e evitar o uso contínuo.

6. Utilize apoio para o pescoço

Durante o sono em viagens, a posição inadequada da cabeça pode favorecer o surgimento de torcicolos e desconfortos na região cervical. Para evitar esse problema, a recomendação é utilizar travesseiros em formato de “U”, que ajudam a manter o alinhamento do pescoço e oferecem mais estabilidade ao descansar.

7. Atenção ao carregar bagagens

O esforço inadequado ao transportar bagagens pode sobrecarregar a coluna e causar dores ou lesões. “Para evitar esse risco, o ideal é flexionar os joelhos ao levantar peso, mantendo a coluna alinhada, e evitar curvar apenas as costas durante o movimento”, alerta o médico.

O Dr. Rodrigo Góes destaca que a dor deve ser vista como um sinal de alerta e que a prevenção é o melhor companheiro de viagem. “Não ignore os sinais de desconforto. Pequenos ajustes posturais e pausas ao longo da viagem não só melhoram a experiência no trajeto, como também evitam crises que podem atrapalhar todo o período de descanso no feriado”, finaliza.

Por Beatriz de Mello