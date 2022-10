Veja 5 lançamentos da HBO Max em novembro

Saiba quais novidades chegam ao catálogo do streaming neste mês

Lançamentos da HBO Max de novembro Imagem: Shutterstock

O mês de novembro chega com diversas novidades na HBO Max. Tem séries, filmes e documentários para todos os estilos e idades. Entre os destaques está a série nacional “No Mundo da Luna”, com a atriz Marina Moschen interpretando a protagonista. Além disso, a temporada natalina já chega à plataforma com o filme “Uma História de Natal 2”, uma adaptação de um clássico infantil.

A opção para quem gosta de documentário sobre celebridades é “Love Lizzo”, sobre uma das maiores artistas da atualidade. E, para quem estava com saudade de ver Klebber Toledo e Camila Queiroz juntos na TV, não pode deixar de conferir o filme brasileiro “Procura-se”. A seguir, confira um pouco mais sobre esses e outros lançamentos!

1. No Mundo da Luna (13/11)

No Mundo da Luna (Imagem: Divulgação/HBO Max)

A série de comédia romântica, adaptação da obra de Carina Rissi, conta a história de Luna (Marina Moschen), que vem de uma família cigana e é jornalista recém-formada. Para se aproximar da profissão, ela começa a fazer horóscopo para um portal de notícias usando cartas de baralho cigano. Porém, as cartas herdadas de sua família começam a falar com ela. A produção brasileira tem 10 episódios de 30 minutos. Além disso, tem no elenco Leonardo Bittencourt, Maria Clara Gueiros, Rosi Campos, Bruna Inocêncio, Priscila Lima, Enzo Romani e Luana Martau.

2. Uma História de Natal 2 (17/11)

Uma História de Natal 2 (Imagem: Reprodução/HBO Max)

O filme é uma sequência do clássico de 1983. É estrelado pelo mesmo ator, Peter Billingsley, que na época tinha 12 anos. O longa se passa em 1970 e retrata a história de Ralphie, agora adulto, que retorna à sua antiga casa de infância com sua família para passar o Natal, assim como fazia quando criança. Por lá, ele busca se reconectar também com seus antigos amigos. O filme é dirigido por Clay Kaytis.

3. The Sex Lives of College Girls: 2ª temporada (17/11)

The Sex Lives of College Girls (Imagem: Reprodução/ HBO Max)

A segunda temporada da série retorna com as quatro amigas, Kimberly (Pauline Chalamet), Whitney (Alyah Chanelle Scott), Leighton (Reneé Rapp) e Bela (Amrit Kaur), para mais um semestre na faculdade, no prestigioso Essex College, após as férias de outono. Durante as aulas, elas precisam lidar com alguns desafios tensos, além de muitas festas. A produção foi criada pela roteirista Mindy Kaling e tem 10 episódios.

4. Love Lizzo (24/11)

Love Lizzo (Imagem: Divulgação/HBO Max)

Love Lizzo é um documentário que mostra a história da cantora, compositora, flautista, atriz e vencedora de um prêmio Grammy. A produção mistura os bastidores de carreira com os desafios de sua vida, desde o começo humilde até o sucesso, com um olhar mais íntimo sobre os momentos que a levaram para o estrelato. Além disso, o documentário também retrata a relação de Lizzo com a música. É dirigido pelo cineasta vencedor do Emmy, Doug Pray, e tem produção executiva de Lizzo.

5. Procura-se (25/11)

Procura-se (Imagem: Reprodução/HBO Max)

O filme é baseado no livro “Procura-se um Marido”, de Carina Rissi, e conta sobre a vida de Alicia (Camila Queiroz), uma jovem que adora festas, viajar e que ama muito o avô, um empresário rico e dono de um enorme patrimônio. Porém, após a morte dele, sua vida desmorona. Então, para que possa receber toda herança deixada pelo avô, ela precisa estar casada. No entanto, Alicia se recusa a casar e arma um plano: arrumar um marido falso, que é interpretado por Klebber Toledo, para ter acesso ao dinheiro.