Veja a combinação amorosa de Câncer com os 12 signos

Os cancerianos tendem a se relacionar melhor com Touro, Capricórnio e Peixes

Os nativos de Câncer são pessoas românticas e movidas pela emoção. Mas se engana quem pensa que são frágeis. Para defender as pessoas que amam, são capazes de enfrentar qualquer problema. A seguir, confira a análise feita pela astróloga Agnes Katsumata sobre a relação amorosa dos cancerianos com os demais signos.

Câncer e Áries

Áries é um signo de ação, impulso e energia. Já Câncer é um signo que gosta de acolher, cuidar e nutrir. Quando o amor bate à porta destes dois, é necessário realizar alguns ajustes, pois Áries pode magoar Câncer sem perceber, e o canceriano pode reclamar da falta de atenção do ariano, que sempre tem tanta coisa para fazer! Mesmo assim, podem viver momentos de muita paixão, o que pode fazê-los esquecerem as incompatibilidades – por alguns momentos, pelo menos.

Câncer e Touro

Touro gosta de poder contar com quem ama, é carinhoso e confiável. Câncer é dedicado e dependente de quem ama. Esta combinação é harmoniosa porque ambos gostam de ficar em casa, cozinhar e curtir a família. Fazem o lar um paraíso a dois, criando um ambiente propício para viverem os prazeres e as delícias do amor. As aspirações de vida são parecidas, a doce rotina recheada de mimos é algo que promete que a relação seja a longo prazo.

Câncer e Gêmeos

Câncer é regido pela Lua e, por isso, muda de temperamento conforme as fases do astro. Gêmeos é mutável, vive constantemente em busca de novidades e estímulos diferentes. Apesar de os princípios serem diferentes, quando o amor aparece, ambos deixam de lado as diferenças e embarcam em um romance, que pode durar até a próxima fase da Lua ou até Gêmeos encontrar alguém que estimule mais a sua curiosidade.

Câncer e Câncer

Em um primeiro momento, poderia ser uma dupla ideal: ambos gostam de cuidar, são românticos e muito família. Mas, na prática, não é bem assim que funciona. Quando dois semelhantes se unem, pode haver uma explosão emocional, permeada por chantagens emocionais e falta de entendimento. A relação pode dar certo quando um dos dois não busca no outro a solução de todos os problemas. Daí podemos falar em compromisso a longo prazo.

Câncer e Leão

Ambos são românticos e amorosos. Leão é regido pelo Sol, e Câncer pela Lua. Nesta relação, temos a união de dois poderosos planetas. Leão é amoroso e pode fazer grandes demonstrações de amor para Câncer, dando presentes caros e chamativos, deixando a pessoa canceriana segura e impressionada. Emocionais e passionais, quando brigam é o maior drama. O lado forte da relação é o valor que ambos dão para a família e a forma como entram de corpo e alma na relação.

Câncer e Virgem

Gostam de cuidar um do outro! Câncer é protetor e amoroso, e Virgem é dedicado ao relacionamento e gosta de servir. Apaixonados, fazem de tudo para agradar, lembram dos mínimos detalhes, mimam um ao outro. A comunicação flui muito bem, são amigos e companheiros assim como amantes. O maior desafio é quando Virgem começa a criticar Câncer. Daí o caranguejo fica de mau-humor e os dois podem discutir. Construir uma vida em comum é algo que faz parte dos planos dessa dupla.

Câncer e Libra

Ambos gostam de ter sempre uma companhia, pois são dependentes do parceiro em um relacionamento. A diferença é que Câncer tem a necessidade de ter uma vida doméstica calma e em paz, é o guardião do lar; já Libra precisa socializar, sair e circular por aí. Ficar em casa pode não ser o melhor programa a fazer. Ambos têm em comum a construção de uma família; a intimidade garante bons momentos a dois, com muito romantismo e carinho.

Câncer e Escorpião

Apesar de serem signos do mesmo elemento (Água), Câncer é um signo maternal e que gosta de cuidar, é dependente de quem ama. Escorpião, apesar de não precisar de ninguém para cuidar dele, gosta de receber atenção, mesmo que não admita. No entanto, Escorpião pode se irritar com tamanha dependência de Câncer, e o canceriano pode ficar ressentido com as atitudes inesperadas do escorpiano. Quando brigam, parece que a relação terminou de verdade. Mas, como um ímã, acabam se atraindo e voltando a ficar juntos.

Câncer e Sagitário

Quando Câncer encontra Sagitário, é no meio de uma das mil viagens que o Centauro faz. Sagitário pode gostar muito de ser mimado e cuidado por Câncer. O canceriano pode se sentir atraído pela liberdade e espontaneidade do sagitariano. Esta pode ser uma deliciosa aventura amorosa, que durará até Sagitário se cansar das chantagens emocionais de Câncer, e o canceriano perder a paciência com os constantes sumiços do sagitariano.

Câncer e Capricórnio

Signos opostos complementares, Câncer e Capricórnio sentem atração imediata. Câncer vê em Capricórnio um porto seguro, e o capricorniano, por sua vez, encontra no canceriano uma doçura e cuidados que nunca teve antes. Apesar da química perfeita, Capricórnio pode se aborrecer com o que ele considera excesso de sentimentalismo e Câncer pode se ressentir com o excesso de pragmatismo.

Câncer e Aquário

Essa relação envolve polaridades completamente distintas: Câncer é ligado às raízes, ao passado; já Aquário, ao futuro, à inovação. Aquário, apesar de ser conhecido por ser um signo racional, também respeita as tradições e sabe que a relação com Câncer trará uma transformação na forma como vive a intimidade e o relacionamento a dois. Compartilharão momentos de muita intensidade e discussões, mas também superarão os limites, enfrentarão muitos tabus.

Câncer e Peixes

Este casal é puro cuidado, ambos são regidos pelo elemento Água, dando muita fluidez e emoção à relação. Câncer gosta de proteger, alimentar e sustentar quem ama; Peixes retribui com carinho e amor, dando em troca apoio emocional para Câncer. Em momentos de crise, os dois se unem, a comunicação vai além, e um abraço diz mais do que muitas palavras. Este casal é pura harmonia, a sintonia na forma como encaram a vida faz com que eles vivam felizes.