Veja a combinação amorosa de Libra com os 12 signos

Libra é o sétimo signo do zodíaco. Regido por Vênus, o elemento dos librianos é o Ar e as pedras são safira e opala. Os aromas são baunilha, rosas vermelhas e morango. A cor é rosa e o número da sorte é 6 e todos os seus múltiplos.

Segundo o astrólogo Brendan Orin, o nativo de Libra consegue se relacionar bem com todos os signos, apesar de algumas divergências. “Porém, as melhores companhias para esse nativo são outros signos de Ar, como Gêmeos e Aquário. Eles conseguem se entender e possuem uma energia muito parecida”, explica.

A seguir, confira como é a relação com o seu signo!

Libra e Áries

Áries é o oposto complementar de Libra e, por isso, traz tudo o que “falta” no libriano: atitude, vigor, disposição para brigar pelo que é necessário, garra e dinamismo. Essa relação vai pegar fogo e trazer movimento para a vida sempre suave do nativo de Libra. No entanto, as atitudes impulsivas de Áries podem desiquilibrar a pessoa de Libra, que precisará exercitar a paciência. Se conseguirem superar essas dificuldades, poderão viver uma boa relação.

Libra e Touro

Touro também é regido por Vênus, o que trará momentos quentes para a vida a dois, mas também muito amor e compreensão. Juntos, esses nativos tendem a prosperar financeiramente. A pessoa de Libra é visionária, enquanto a de Touro presa pela estabilidade, o que gera um bom equilíbrio. No entanto, os dois têm interesses diferentes na vida, e isso pode causar conflitos na relação. A empatia será fundamental para o sucesso no amor.

Libra e Gêmeos

Libra é o paraíso astral do nativo de Gêmeos, e a habilidade da pessoa de Gêmeos com as palavras vai encantar Libra. Os astros revelam um relacionamento duradouro e recheado de diálogo e amor, pois há um alto nível de compatibilidade entre esses nativos. Aproveitem esta grande paixão. O desafio aqui será aprender a lidar com a rapidez do pensamento e com as mudanças de sentimentos da pessoa de Gêmeos.

Libra e Câncer

Tem tudo para ser um romance perfeito, com muito carinho, dedicação e atenção dos dois lados. A tranquilidade irá imperar, pois os dois signos prezam pela estabilidade e o respeito. Porém, a pessoa de Câncer pode ser muito ciumenta e possessiva, e isso pode sufocar quem é de Libra. O principal desafio será encontrar o equilíbrio. Se ambos exercitarem a compreensão, terão um lindo relacionamento.

Libra e Leão

Esse casal gosta de viver intensamente luxos e prazeres. O leonino busca estar sempre em evidência e se apaixona pelo jeito requintado, meigo e amoroso de Libra. Essas qualidades vão encantar o nativo de Leão. O romance têm tudo para virar uma longa e bem-sucedida relação. Aproveitem para construir uma linda história de amor. O desafio será Leão entender a individualidade de Libra.

Libra e Virgem

Essa dupla até pode se entender bem, já que ambos têm apreço pelos estudos, intelecto e desafios mentais. O problema é que o libriano gosta de socializar, e o virginiano é fechado e gosta de ficar sozinho com seus filmes e livros. Além disso, Virgem representa o inferno astral de Libra. Para que o romance aconteça, precisarão ter muita paciência. Poderá ser uma montanha russa de sentimentos.

Libra e Libra

Quando um casal é do mesmo signo, as coisas podem funcionar muito bem. São bons parceiros e estão sempre felizes, já que estão sempre preocupados em suprir as necessidades do parceiro. Porém, será preciso trabalhar o movimento e a firmeza nas decisões, ou haverá aquela situação chata, em que a responsabilidade fica sendo jogada de um lado para o outro. Se equilibrarem isso, as brigas serão raras e a sintonia na cama será única.

Libra e Escorpião

Apesar da sensualidade marcante desse casal, o ciúme e a possessividade da pessoa de Escorpião poderá afetar a relação, já que Libra gosta de liberdade. Enquanto um vai se sentir inseguro, o outro irá se sentir preso. Para esse relacionamento ganhar força, vocês vão precisar conversar e dosar as expectativas. Além disso, será preciso esforço para encontrarem o ponto de equilíbrio. Ajustando esses pontos, serão muito felizes.

Libra e Sagitário

Essa é uma relação que promete fortes emoções. Uma combinação cheia de tolerância, cumplicidade e sensualidade. O nativo de Sagitário vai se apaixonar pelo encanto de Libra, e o nativo de Libra encontrará liberdade e amor intenso. Tudo isso regado com uma bela dose de bom humor, inteligência e sabedoria. Juntos, farão viagens incríveis. O único dissabor será o fato de que sagitarianos não têm papas na língua e não se importam com o que falam.

Libra e Capricórnio

Casal refinado e comedido, mas com poucos interesses em comum. Podem se tornar fechados no requintado círculo social. O jeito tímido e reservado da pessoa de Capricórnio deixará o nativo de Libra encantado, enquanto a graça e o bom gosto de Libra farão o capricorniano entregar o coração. Nesse caso, há grandes chances dos opostos se atraírem. Ambos amam a transparência e odeiam brigas desnecessárias, isso evitará muitos conflitos. Será uma relação bem prática.

Libra e Aquário

Aquário é o paraíso astral de Libra, ou seja, o seu par ideal. Os dois têm gostos bem parecidos, são simpáticos e desejam aproveitar a vida. Formam um casal muito sociável. Esse relacionamento será marcado pela harmonia na comunicação e pelos interesses em comum. O modo tradicional do nativo de Libra se adequa a toda inovação de Aquário, gerando um amor equilibrado e pautado em respeito e liberdade. O romance vai virar algo sério rapidinho.

Libra e Peixes

A relação entre esses dois será repleta de amor, harmonia e delicadeza. No entanto, também será recheada de indecisão, insegurança e diferenças emocionais. O nativo de Peixes tem um jeito romântico e sensível que atrai a pessoa de Libra, mas, ao mesmo tempo, costuma agir de forma dramática. Esse comportamento pode desagradar o libriano e gerar brigas. O diálogo será o melhor caminho!