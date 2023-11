Veja a combinação amorosa de Sagitário com os 12 signos do zodíaco

Saiba como os sagitarianos se comportam no amor e como interagem com os demais nativos

Para os sagitarianos, a vida deve ser vivida intensamente e, da mesma forma, precisam ser suas relações Imagem: Masterlevsha | Shutterstock

Segundo a astróloga Thaís Mariano, as pessoas de Sagitário tendem a viver o amor de forma mais livre e fora do padrão. “Não é raro encontrar aqueles que optam por não se casarem ou por terem uma família diferente do convencional externo, mas de acordo com seus ideais. A necessidade de liberdade é inerente aos sagitarianos; por isso, quando se sentem controlados e presos, logo tendem a se afastar”, conta.

Para eles, a vida deve ser vivida intensamente e, da mesma forma, precisam ser suas relações, pois depositam muita paixão e energia nelas. “Porém, quando a relação cai na monotonia da rotina, o que é natural, lhes causa grande desconforto”, alerta a astróloga.

Quando isso acontece, a pessoa de Sagitário costuma ir em busca de novas aventuras. “Mas, quando despertam o autoconhecimento e ficam conscientes desta própria condição, podem trazer novos olhares dentro do que já vivem, ao invés de se aventurarem em algo diferente”, acrescenta.

A seguir, a astróloga Thaís Mariano explica a combinação amorosa de Sagitário com os 12 signos do zodíaco!

Sagitário e Áries

Dois signos de Fogo. Curtem a liberdade e amam se aventurar. Então, pode ser uma combinação cheia de grandes histórias e aventuras. Se tiverem interesses em comum, a tendência será que o relacionamento caminhe bem. Caso contrário, os conflitos serão inevitáveis. A intensidade é um dos pontos fortes da relação, seja de forma positiva ou desafiadora.

Sagitário e Touro

Dois signos bem diferentes. Enquanto Touro está sempre em busca estabilidade e conforto, Sagitário deseja se aventurar. Além disso, o sagitariano não costuma se importar muito com questões materiais, algo que Touro dificilmente irá compreender. Por fim, ambos possuem dificuldade em aceitar as opiniões alheias. Apesar de tudo isso, se houver respeito e equilíbrio, as diferenças existentes poderão auxiliar na evolução de cada um.

Gêmeos e Sagitário são signos que valorizam a liberdade e, caso saibam utilizá-la com inteligência, podem aproveitá-la muito bem na relação Imagem: Masterlevsha | Shutterstock

Sagitário e Gêmeos

São signos opostos complementares, ou seja, o que desequilibra em um equilibra no outro. Por isso, esta relação poderá fluir bem, ao mesmo tempo em que poderá haver grande incompatibilidade, caso cada um lute para defender as próprias ideias. Além disso, ambos valorizam a liberdade. Se souberem usar essa característica com inteligência, poderão aproveitá-la muito bem.

Sagitário e Câncer

O canceriano é introspectivo, apegado e emotivo. Por sua vez, o sagitariano é expansivo, sociável e não lida muito bem com as chantagens emocionais. Logo, o comportamento de Câncer irrita e afasta Sagitário. No entanto, com dedicação e compreensão, poderão encontrar um caminho. O canceriano pode oferecer colo ao sagitariano e lhe ensinar sobre otimismo e leveza.

A generosidade é bem presente na relação entre Sagitário e Leão e, juntos, conseguem brilhar ainda mais Imagem: Masterlevsha | Shutterstock

Sagitário e Leão

Essa é uma combinação que tem tudo para trazer ricas experiências, novidades e explosões de sentimentos. Além disso, a generosidade é bem presente em ambos os signos e, juntos, conseguem brilhar ainda mais. Porém, os dois também são orgulhosos e impetuosos, o que pode gerar conflitos. Se tiverem abertura para ouvir e respeitar a verdade do outro, poderão se tornar um belo casal.

Sagitário e Virgem

A tendência é que haja grande admiração. Ambos os signos são intelectuais e podem fazer ótimas parcerias nos estudos e nos programas culturais, além de aprender muito juntos. Contudo, as personalidades podem ser bem diferentes. Virgem pode ser mais prudente, cauteloso e racional, o que não combina muito com a coragem e o desejo por aventura e expansão de Sagitário.

Sagitário e Libra são signos que apreciam a beleza, o conhecimento, as artes e a vida social Imagem: Masterlevsha | Shutterstock

Sagitário e Libra

Ambos procuram algo novo. Além disso, apreciam a beleza, o conhecimento, as artes e a vida social. O libriano está sempre pronto para dar novas ideias, o que combina com a busca sagitariana por expandir horizontes. Entretanto, Libra gosta de fazer tudo em casal, enquanto Sagitário necessita de liberdade. Caso cultivem um bom senso de justiça, poderão se entender.

Sagitário e Escorpião

Há uma grande atração inicial entre estes dois signos. No entanto, é pouco provável que consigam manter a relação. O escorpiano é intenso, gosta de se relacionar de forma profunda e costuma controlar o outro. Enquanto isso, o sagitariano tem necessidade de liberdade, dificuldade para se aprofundar em algo e não aceita ser controlado. Para que tudo funcione, precisam conversar e se respeitar.

A relação entre sagitarianos pode ser desafiadora caso não haja diálogo e respeito Imagem: Masterlevsha | Shutterstock

Sagitário e Sagitário

Aqui temos uma combinação muito divertida, regada por viagens, aventuras e novas experiências. Um alimenta no outro o entusiasmo, assim como a busca por expandir os horizontes e conhecer novos lugares e culturas. Todavia, a tendência é que o exagero de ambos ganhe um grande espaço. Além disso, os dois podem se colocar como os donos da verdade. Apesar disso, com diálogo e respeito, a relação poderá fluir bem.

Sagitário e Capricórnio

Aqui temos a jovialidade de Sagitário em conflito com o excesso de responsabilidade de Capricórnio, o que pode levar a grandes desafios. Porém, também há a possibilidade de aprendizado, amadurecimento e crescimento. Afinal, o sagitariano pode trazer mais leveza e otimismo. Por sua vez, o capricorniano pode mostrar a importância da disciplina e da organização.

Sagitário e Aquário são signos que apreciam a liberdade, o que pode prejudicar a fluidez da relação Imagem: Masterlevsha | Shutterstock

Sagitário e Aquário

A necessidade de liberdade, independência e busca intelectual impera nos nativos destes signos. O relacionamento costuma ser algo bem mental, o que pode gerar compatibilidade no início. No entanto, é pouco provável que flua bem, já que ambos apreciam a liberdade. Por fim, há tendência para parcerias de trabalhos e projetos que beneficiem a sociedade – algo que os dois costumam colocar energia.

Sagitário e Peixes

Há aqui uma grande compatibilidade para viagens, realização de sonhos e busca por ideais. Contudo, a sensibilidade excessiva do pisciano pode acionar o lado extremamente franco do sagitariano. Por sua vez, Sagitário pode atrapalhar a busca por comprometimento de Peixes. Em relação às experiências espirituais, eles podem ser bons parceiros.