Veja a combinação amorosa de Touro com os 12 signos do zodíaco

Astróloga explica como os taurinos se relacionam com cada nativo

Os taurinos adoram um romance Imagem: Fer Gregory | Shutterstock

As pessoas de Touro buscam estabilidade emocional, relações sólidas e estáveis. “Analisam tudo com o seu senso de realidade antes de se comprometerem e são muito responsáveis com os acordos que fizerem. Podem até ficar em um relacionamento que já perdeu o brilho para preservar a estabilidade e manter a palavra”, afirma a astróloga Thaís Mariano.

De acordo a especialista, por serem regidos por Vênus, a Deusa do Amor, os taurinos também adoram um romance. Além disso, são sensuais, adeptos aos prazeres físicos e estão sempre prontos para proteger, dar conforto e afeto àqueles que amam. “Nunca esquecem o apoio que tiveram também. São leais e fazem questão de demonstrar a importância das pessoas que importam em suas vidas”, declara Thaís Mariano.

A seguir, a astróloga Thaís Mariano explica como Touro se relaciona com os demais signos do zodíaco. Veja!

Touro e Áries

De início, a relação pode não fluir muito bem. Áries tem muita energia e gosta de liberdade. Por sua vez, Touro é possessivo, ciumento e funciona de forma mais lenta. Nesse descompasso, podem se incomodar um com o outro. Contudo, caso encontrem o equilíbrio, poderão salvar a relação. O ariano pode trazer ao taurino a motivação necessária. Já Touro pode ensinar a Áries a importância da calma e da paciência.

Touro e Touro

Essa é uma boa combinação entre duas pessoas que almejam segurança, estabilidade, parceria e amor. Se os valores de ambos estiverem alinhados, há grandes chances de que seja um relacionamento longo. No entanto, há também a possibilidade de acabarem caindo em uma falsa sensação de segurança e esquecerem de experimentar a vida. De modo geral, é uma relação que funciona, pois é regada por muito amor e romantismo.

Touro e Gêmeos

Agilidade mental de Gêmeos gera interesse em Touro (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Toda a agilidade mental do geminiano pode gerar um interesse por parte do taurino. No entanto, será difícil que Touro consiga lidar com os excessos do geminiano. O encanto de Touro também pode chamar a atenção de Gêmeos, mas este logo ficará entediado. Porém, é possível que tenham conversas agradáveis. A flexibilidade geminiana pode ensinar Touro a ser menos teimoso. Por sua vez, a segurança taurina pode oferecer a Gêmeos um pouco mais de tranquilidade.

Touro e Câncer

Essa é uma combinação regada a muito romantismo. São dois signos que buscam o casamento para se sentirem seguros. Além disso, ambos apreciam as demonstrações de afeto, carinho, entrega e tudo aquilo que pode nutrir a alma. O único desafio será equilibrar a teimosia e a praticidade taurina com o excesso de sensibilidade e a instabilidade do canceriano.

Touro e Leão

No início, costuma haver uma atração mútua entre os dois. Afinal, ambos gostam de desfrutar dos prazeres da vida, são românticos e carinhosos. Porém, o taurino procura estabilidade e é mais reservado, enquanto o leonino é conquistador e gosta de ser o centro das atenções. Essas diferenças podem levar a conflitos na relação. Para que consigam encontrar o equilíbrio, será necessário ter muito comprometimento e longas conversas.

Touro e Virgem

Virgem e Touro são signos práticos e focados (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Ambos são práticos, trabalhadores, caseiros, realistas e focados em realizar o que querem. Logo, podem se entender muito bem. Um pode proporcionar segurança ao outro. No entanto, a exigência de Virgem pode aborrecer o taurino. Por sua vez, a teimosia de Touro pode incomodar o virginiano. A fim de que consigam se entender, irão precisar alinhar os valores em comum.

Touro e Libra

Dois signos regidos pelo planeta Vênus e que formam uma boa combinação. São amantes do belo e gostam da sedução e de apreciar tudo aquilo que oferece prazer. A inflexibilidade de Touro pode ser amenizada pela natureza tolerante do libriano. Por outro lado, a falta de segurança e firmeza de Libra pode ser aliviada com a praticidade do taurino. Se ambos se comprometerem a encontrar a harmonia, a relação poderá dar certo.

Touro e Escorpião

Touro encontra em Escorpião seus maiores desafios, mas também uma fonte de atração. Ambos têm em comum a possessividade, o ciúme, a determinação, a teimosia e uma grande conexão emocional. Os maiores incômodos e os aprendizados que o taurino pode ter com o escorpiano são relacionados ao desapego e à necessidade de sair da zona de conforto.

Touro e Sagitário

Pode haver grande atração no início, mas logo o taurino se sentirá inseguro com a necessidade de liberdade e a inconstância do sagitariano. Por sua vez, Sagitário irá se incomodar com Touro, que não é muito aberto a mudanças. Apesar dos desafios, se encontrarem o equilíbrio, poderão trabalhar bem juntos. Sagitário pode auxiliar Touro a sair da zona de conforto. Já o taurino pode ajudar o sagitariano a manter os pés no chão e a encontrar um caminho para o crescimento.

Touro e Capricórnio

Touro e Capricórnio são parceiros profissionais (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Além de focados no trabalho e na realização material, são ótimos para parcerias profissionais. Com essas características em comum, terão a chance de construir um relacionamento tranquilo e duradouro. Todavia, o taurino é romântico, amoroso e precisa de carinho e muito contato físico. Enquanto isso, o capricorniano é mais seco, tímido e sério. Caso ambos tenham maturidade, as diferenças poderão ser superadas.

Touro e Aquário

Dois signos fixos, mas de natureza distinta. O aquariano é livre, inovador e amante da independência, o que pode entrar em conflito com o modo conservador, apegado e caseiro do taurino. Entretanto, caso tenham valores em comum, poderão encontrar um caminho de parcerias. Touro pode mostrar a Aquário a beleza de criar raízes. Já o aquariano pode mostrar ao taurino a força que existe na inovação e na busca por horizontes maiores.

Touro e Peixes

Dois signos sensíveis e românticos, o que pode levar a uma atração imediata. Por outro lado, os desafios começarão a surgir quando aprofundarem o relacionamento. O taurino perceberá a falta de senso de realidade e a inconstância do escorregadio pisciano. Por sua vez, Peixes irá se deparar com a necessidade de segurança e a teimosia de Touro. Se ambos tiverem maturidade e disposição, poderão construir uma relação leve e equilibrada.

Por astróloga Thaís Mariano