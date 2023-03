Veja a importância de incluir frutas nas refeições diárias

Veja como elas podem prevenir doenças e ajudar no funcionamento do corpo

As frutas são ricas em fibras, vitaminas e minerais imagem: Olena Ukhova | Shutterstock

Uma alimentação correta e balanceada proporciona inúmeros benefícios à saúde. É muito comum ouvirmos que uma mesa saudável deve conter a maior variedade de cores possível, e grande parte dessas cores está presente nas frutas. Por isso, em qualquer época do ano, elas são de extrema importância.

“A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista Gabriela Marcelino.

Benefícios para o corpo

As frutas são ricas em fibras solúveis e insolúveis, que desempenham papel importante no bom funcionamento intestinal e na melhora do perfil de colesterol, quando consumidas dentro de uma alimentação equilibrada.

A nutricionista Tatiane Melo da Costa aponta ainda outra qualidade desses alimentos: “Possuem alto teor de água na composição, repondo os líquidos eliminados através da transpiração”. Gabriela Marcelino explica que, além de todos estes benefícios, as frutas não contém calorias em excesso. Podem, então, ser combinadas e harmonizadas em várias preparações saudáveis e de baixa caloria.

Frutas contra doenças

Conforme a nutricionista Raquel Maranhão, as substâncias presentes nas frutas podem ajudar a prevenir obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. “Por apresentarem, muitas vezes, compostos funcionais, podem agir até na prevenção de cânceres, o que vai depender do tipo de fruta e substância funcional existente. Essa qualidade das frutas se dá pela presença de substâncias antioxidantes, que agem na diminuição da inflamação, com a ação de radicais livres”, explica.

O consumo de frutas é capaz de melhorar a saúde de uma forma geral (Imagem: leonori | Shutterstock)

Varie o consumo

Gabriela Marcelino acrescenta que as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias são capazes de prevenir doenças crônicas. Ou seja, o consumo de frutas é capaz de melhorar a saúde de uma forma geral por meio da interação desses compostos com os processos fisiológicos do corpo. “Entretanto, é importante variar o consumo na escolha de frutas de época e as demais que podem ser encontradas o ano inteiro”, alerta.

As uvas, por exemplo, possuem o resveratrol, uma substância que atua na redução dos níveis de colesterol; o açaí apresenta antocianinas, pigmento responsável pelos tons que variam do vermelho vivo ao violeta e azul e atua como antioxidante; as frutas cítricas, como a acerola e a goiaba, são ricas em vitamina C.