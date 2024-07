Veja a importância de os homens cuidarem mais da saúde

Consultas médicas regulares e hábitos de vida saudáveis são essenciais para ajudar na prevenção de doenças

É importante estar atento aos sintomas que podem afetar a qualidade de vida dos homens Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Um estudo conduzido pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) revela que somente 32% dos homens com mais de 40 anos se consideram muito preocupados com sua própria saúde, e que 46% deles procuram um médico apenas quando sentem algum problema. A saúde masculina é um aspecto vital do bem-estar geral que muitas vezes é negligenciado.

Pensando nisso, o uro-oncologista Dr. André Berger, especialista em cirurgia robótica para o tratamento de doenças benignas e cânceres geniturinários localizados na próstata, rim e bexiga, enfatiza a importância de um foco dedicado na saúde dos homens. Confira!

Patologias que mais afetam os homens

Segundo o especialista, os homens enfrentam uma série de desafios específicos capazes de afetar sua qualidade de vida e até mesmo sua longevidade. “O câncer de próstata é uma das principais preocupações para os homens, sendo a segunda causa mais comum de câncer em homens em muitos países”, explica o Dr. André Berger. Ainda conforme o profissional, o rastreamento regular pode ajudar a detectar a doença em estágios iniciais, quando é mais tratável.

Além disso, problemas como disfunção erétil, infertilidade e questões urinárias podem impactar significativamente a qualidade de vida dos homens e até mesmo suas relações pessoais. “É fundamental que os homens conversem abertamente com seus médicos sobre essas preocupações, pois muitas vezes há opções de tratamento disponíveis”, destaca o uro-oncologista.

É importante manter hábitos saudáveis para ajudar na prevenção de problemas de saúde Imagem: baranq | Shutterstock

Hábitos saudáveis

Para além das visitas frequentes ao médico, segundo o Dr. André Berger, um estilo de vida saudável desempenha um papel crucial na promoção da saúde masculina. “Dieta equilibrada, exercícios regulares e evitar hábitos prejudiciais como fumar e consumo excessivo de álcool são componentes essenciais para uma vida longa e saudável”, acrescenta ele.

Cuidados com a saúde mental

O Dr. André Berger também aproveita para destacar a importância da saúde mental na saúde masculina. “Problemas como depressão, ansiedade e estresse podem afetar não apenas o bem-estar emocional, mas também a saúde física”, diz. Ou seja, é essencial que os homens busquem ajuda quando necessário e não hesitem em discutir suas preocupações com um profissional de saúde.

Em resumo, a saúde masculina abrange uma ampla gama de aspectos, desde exames preventivos até cuidados com o estilo de vida e saúde mental. “Nossa função é fornecer orientações, diagnósticos precisos e tratamentos eficazes para garantir que os homens possam viver suas vidas com saúde e plenitude”, finaliza.

Por Ana Beatriz Bernardo