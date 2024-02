Veja a importância de respeitar o prazo de validade dos alimentos

Nutricionista explica como esse cuidado é crucial para evitar prejuízos à saúde

Prazo de validade dos alimentos deve ser respeitado para evitar danos à saúde Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

Quantas vezes você verificou a validade de um produto ao fazer as compras no mercado? Ou ainda, quantas vezes notou, já em casa, que um alimento atingiu a data de validade e pensou se deveria descartá-lo ou poderia consumi-lo? O fato é que determinar o prazo hábil para consumo de algum produto não é algo que surge inesperadamente e sem procedência na mente de alguém.

Existe todo um estudo por trás dessa análise, e é importante que cada indicação seja respeitada. Para auxiliar na determinação desse prazo, a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC n. 259, de 20 de setembro de 2002, um documento publicado pela Anvisa, oferece orientações para que empresas façam as avaliações.

O que é o prazo de validade?

O prazo de validade refere-se ao período no qual um alimento se mantém seguro para consumo, desde que armazenado em conformidade com as indicações na embalagem. Cabe ressaltar que é do fabricante, a responsabilidade de avaliar a data limite e informá-la de forma clara no alimento.

Critérios para estabelecer o prazo de validade

Estabelecer um prazo de validade requer verificação de três pontos, como explica a nutricionista e professora do curso de Nutrição da Faculdade Pitágoras, Silvana Alencar. “Determinar o período em que um alimento pode ser consumido tem como objetivo garantir sua vida útil, e isso ocorre por meio da avaliação da segurança – não causa infecções e intoxicações alimentares, da qualidade nutricional –presença de nutrientes e componentes, e da análise sensorial – preservação de sabor, aroma, cor”, diz.

O consumo de alimentos vencidos pode colocar a saúde em risco Imagem: Ahanov Michael | ShutterStock

Danos à saúde causados por produtos vencidos

Segundo a especialista, mesmo que apresente boa aparência, alimentos vencidos têm maior propensão de deixar que fungos e bactérias se proliferem, provocando danos no organismo de quem os consome, como:

Dor de cabeça;

Diarreia;

Vômito;

Em casos graves, evoluir para a morte.

Importância de respeitar o prazo de validade

Condições de embalagem e mau cheiro podem ser indícios de que o alimento não está próprio para consumo. No entanto, é preciso estar alerta, pois, na maioria das vezes, os fatores são intrínsecos, por isso a orientação médica é que a data de validade seja respeitada sempre.

“Algumas pessoas acreditam que congelar um alimento pode prolongar sua vida útil, mesmo além da data indicada na embalagem, mas essa estratégia é um mito, considerando que o produto pode ter sofrido variação de temperatura, por exemplo, durante seu armazenamento antes de chegar à residência de quem irá consumi-lo, o que diminui ainda mais o prazo lícito para ingestão desse alimento”, completa a nutricionista. Dessa forma, respeitar a data de validade e considerar as orientações de armazenamento são dicas valiosas para manter o organismo longe das temidas infecções e intoxicações alimentares.

Por Camila Crepaldi