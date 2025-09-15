Veja alimentos e bebidas que ajudam a aumentar a energia

Nutricionista explica como evitar a fadiga e lista opções que ajudam na disposição ao longo do dia

Frutas, cereais integrais e hidratação adequada estão entre as opções de alimentos e bebidas que auxiliam na energia diária Imagem: pics five | Shutterstock

A falta de energia no dia a dia pode ter origens variadas e geralmente está ligada a fatores multifatoriais. Entre eles, estão o sono inadequado, que impede o corpo de se recuperar plenamente, deficiências nutricionais que comprometem o funcionamento do organismo, e até condições de saúde mental, como estresse e ansiedade.

Outro ponto frequente, especialmente em tempos de busca por emagrecimento rápido, é a adoção de dietas restritas, que reduzem drasticamente a ingestão de nutrientes e acabam deixando o corpo sem combustível suficiente para manter o ritmo das atividades diárias.

“Dietas muito restritivas, que cortam muitos grupos alimentares ou reduzem drasticamente o consumo de calorias, podem levar à queda da energia. Isso acontece porque o corpo deixa de receber nutrientes essenciais para produzir combustível. O resultado é fadiga, preguiça e até perda de massa muscular”, alerta a nutricionista Patrícia Davidson, referência em saúde feminina e equilíbrio hormonal.

Para ela, a melhor alternativa não é excluir, mas, sim, ajustar. “A solução é apostar em um cardápio equilibrado e individual com fontes de carboidratos de qualidade, proteínas magras e gorduras boas, voltado para o objetivo e necessidades de cada indivíduo. Em vez de cortar demais, prefira ajustar as porções e priorizar alimentos nutritivos”, aconselha.

Alimentos que aumentam a disposição

Mesmo quem não está fazendo uma dieta restrita pode acordar sem energia ou sentir preguiça na hora de malhar. Para mudar esse cenário, Patrícia Davidson lista alimentos que melhoram a disposição:

Frutas ricas em frutose e fibras , como banana, maçã e laranja, fornecem energia rápida e estável. Associadas a oleaginosas como castanhas, nozes e amêndoas, evitam o pico glicêmico das frutas e ainda oferecem magnésio e gorduras boas, que ajudam na disposição;

, como banana, maçã e laranja, fornecem energia rápida e estável. Associadas a oleaginosas como castanhas, nozes e amêndoas, evitam o pico glicêmico das frutas e ainda oferecem magnésio e gorduras boas, que ajudam na disposição; Aveia e cereais integrais liberam energia de forma gradual, evitando picos de cansaço.

liberam energia de forma gradual, evitando picos de cansaço. Ovos são fonte de proteína e vitaminas do complexo B, que participam diretamente do metabolismo energético;

são fonte de proteína e vitaminas do complexo B, que participam diretamente do metabolismo energético; Batata-doce, mandioca e arroz integral são fontes de carboidratos complexos que sustentam a energia por mais tempo.

Bebidas com cafeína, como café, estimulam o sistema nervoso e podem ajudar a aumentar a energia Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Bebidas que aumentam a energia

De acordo com a nutricionista, algumas bebidas também contribuem para a produção de energia:

Água , a hidratação é fundamental para manter a disposição, já que a fadiga muitas vezes é causada pela desidratação;

, a é fundamental para manter a disposição, já que a fadiga muitas vezes é causada pela desidratação; Bebidas com cafeína , como café e chá verde, estimulam o sistema nervoso e melhoram o foco;

, como café e chá verde, estimulam o sistema nervoso e melhoram o foco; Smoothies com frutas e proteína são uma opção prática e nutritiva, especialmente se incluírem frutas ricas em vitamina C, como morango e laranja, que ajudam a combater o cansaço.

Bebidas que causam queda de energia

Patrícia Davidson também aponta quais bebidas podem prejudicar a disposição:

Refrigerantes e bebidas muito açucarados : dão energia imediata, mas logo provocam queda brusca devido ao efeito rebote;

: dão energia imediata, mas logo provocam queda brusca devido ao efeito rebote; Álcool : interfere no sono e na absorção de nutrientes, levando à fadiga;

: interfere no sono e na absorção de nutrientes, levando à fadiga; Bebidas energéticas em excesso: apesar da alta cafeína, podem gerar o efeito contrário, causando ansiedade, queda de foco e forte fadiga depois.

Por Thiago Martins