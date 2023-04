Veja as características do camaleão e saiba como cuidar dele em casa

Réptil é famoso pela habilidade única de mudar de cor e pode se tornar um animal de estimação

Acredita-se que existem cerca de 160 espécies diferentes de camaleões pelo mundo Imagem: NNER | Shutterstock

O camaleão é um réptil famoso por sua habilidade única de mudar de cor e adaptar-se ao ambiente ao seu redor. Ele é nativo da África, mas pode ser encontrado em muitas outras partes do mundo, incluindo a Ásia e o sul da Europa. Acredita-se que existem cerca de 160 espécies diferentes de camaleões, variando em tamanho, cor e hábitos alimentares.

Camaleões na natureza

Na natureza, os camaleões são animais solitários e territoriais. Geralmente, passam a maior parte do tempo nas árvores, onde se alimentam de insetos e outros pequenos animais. Eles são bem adaptados a esse ambiente, com olhos grandes e móveis que podem girar em direções opostas, permitindo-lhes ter uma visão ampla e completa do seu entorno.

Habilidades únicas e curiosas

A capacidade dos camaleões de mudar de cor é uma adaptação incrível que lhes permite se camuflar e se proteger de predadores. As células de pigmento especializadas na pele do camaleão, conhecidas como cromatóforos, permitem que eles mudem de cor para combinar com o ambiente ao seu redor ou para expressar emoções, como medo.

Além da sua habilidade de mudar de cor, eles também têm uma língua muito longa e rápida que é usada para capturar presas. Ela pode se estender até duas vezes o comprimento do seu corpo, o que lhes permite capturar presas em uma fração de segundo.

Animais em perigo

Infelizmente, muitas espécies de camaleões estão em declínio devido à destruição do seu habitat natural e à caça ilegal para o comércio de animais de estimação exóticos. Ademais, a poluição ambiental e as mudanças climáticas também afetam negativamente a sobrevivência desses animais.

No Brasil, para adotar legalmente um camaleão é necessário obter uma autorização do IBAMA (Imagem: Jamie Ray Sims | Shutterstock)

Camaleões como animais de estimação

Por causa de sua aparência distinta e habilidades únicas, os camaleões são animais fascinantes e admirados por muitas pessoas. É importante lembrar, no entanto, que eles são animais selvagens e precisam de um ambiente adequado e cuidados especiais se forem mantidos como animais de estimação.

Adoção legal no Brasil

No Brasil, a posse de camaleões como animais de estimação é regulamentada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Para adotar legalmente, é necessário obter uma autorização do IBAMA a fim de manter um animal exótico em casa.

Além disso, é importante verificar se a espécie que você deseja adotar é permitida como animal de estimação e se o criador ou o fornecedor é licenciado para a venda. A posse ilegal de animais exóticos pode levar a multas e até à prisão. Portanto, é essencial seguir as regulamentações locais e garantir que você esteja adquirindo seu animal de estimação de uma fonte legal e confiável.

Cuidados com o camaleão em casa

Ao adotar um camaleão, é necessário criar um ambiente adequado para ele, com uma gaiola grande o suficiente para o animal se movimentar e se exercitar. É importante também manter espaço limpo e com temperatura e umidade adequadas para a espécie. Além disso, é importante alimentá-lo com uma dieta variada e equilibrada, composta de insetos e vegetais. Por fim, é recomendável que você se informe bem sobre a espécie específica do camaleão e suas necessidades, a fim de garantir que ele tenha a melhor qualidade de vida possível.