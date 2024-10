Veja as características dos signos do Horóscopo Cigano

Entenda melhor o comportamento, os desejos e as tendências de cada nativo

O Horóscopo Cigano ajuda a entender mais sobre a personalidade das pessoas Imagem: Tanya Antusenok | Shutterstock

Em 12 de outubro, comemora-se o Dia do Povo Cigano, uma data especial para celebrar a sua rica cultura e tradições. Essa ocasião também é uma excelente oportunidade para aprender sobre o Horóscopo Cigano, que pode ajudar a entender traços da personalidade e características das pessoas.

Abaixo, a astróloga e bruxa Tânia Gori, neta de ciganos, explica sobre cada signo. Confira!

Ferradura (22/12 a 20/01)

A Ferradura representa o esforço e o trabalho. Os ciganos veem a ferradura como um poderoso talismã, que atrai boa sorte, fortuna e afasta o azar. A pessoa sob essa influência tem bom senso, mas às vezes se torna séria demais, precisando se soltar um pouco mais. Raramente confia em alguém, busca amores estáveis e concretos, pretende casar e ter filhos. É completamente familiar, ama seus poucos amigos e se dedica à profissão.

Elementos:

Cigano regente: Ranuir

Ranuir Perfume : lótus

: lótus Planeta: Urano

Urano Flor: lírio

lírio Pedra: quartzo verde

quartzo verde Cor: vermelho

Taça (21/01 a 19/02)

O nativo de Taça sente grande preocupação com os assuntos ao seu redor Imagem: Oleksandra Klestova | Shutterstock

A Taça simboliza união e receptividade, pois qualquer líquido cabe nela e toma sua forma. No casamento cigano, os noivos tomam vinho em uma única taça, representando comunhão. A pessoa sob essa influência sente grande preocupação com os assuntos ao seu redor. Inteligente e inquieta, tem vários amigos sinceros. Original e inovadora, busca constantemente a felicidade. No amor, valoriza sinceridade e fidelidade.

Elementos:

Cigana regente: Esmeralda ou Salamandra

Esmeralda ou Salamandra Perfume : bergamota

: bergamota Planeta : Marte

: Marte Flor : antúrio

: antúrio Pedra : cristal

: cristal Cor: laranja

Capela (20/02 a 20/03)

A Capela representa o contato com o divino, simbolizando religiosidade e fé. É o lugar onde as pessoas se conectam com seu Deus interior, despertando força e amor. A pessoa sob essa influência é emotiva, sensível, leal, justa, espiritualizada e sonhadora, sendo o próprio amor encarnado. Tem muita força espiritual e dons de clarividência. Ama cegamente, o que às vezes leva à desilusão. No trabalho, prefere atividades que envolvem ajudar o próximo.

Elementos:

Cigana regente: Paloma ou Natasha

Paloma ou Natasha Perfume : café

: café Planeta: Plutão

Plutão Flor: acácia

acácia Pedra: ônix

ônix Cor: amarelo

Coroa (21/04 a 20/05)

Sob influência da Coroa, a pessoa luta pelo que deseja, pois a estabilidade financeira é fundamental para ela Imagem: Oleksandra Klestova | Shutterstock

Relacionada ao ouro e à nobreza, a Coroa é símbolo de amor puro, força, poder e elegância, tornando a pessoa desse signo valorizada. Sob essa influência, a pessoa luta pelo que deseja, pois a estabilidade financeira é fundamental para ela. Nasceu para administrar e ser dona do próprio trabalho. É fiel no amor, sensível, e não tolera que brinquem com seus sentimentos. Gosta de arte e é muito criativa.

Elementos:

Cigano regente: Wladimir

Wladimir Perfume: âmbar

âmbar Cor : azul

: azul Planeta : Marte

: Marte Flor : tulipa

: tulipa Pedra: ametista

Punhal (21/03 a 20/04)

O Punhal representa luta, vontade de vencer, honra e sucesso. Para os ciganos, também simboliza superação e pioneirismo, pois era usado para abrir caminhos. A pessoa sob essa influência é irrequieta, firme e ousada, com uma personalidade forte e avessa a ser subestimada. Quando isso acontece, torna-se agressiva. No amor, é fiel e apaixonada. Gosta de esportes e cargos de liderança.

Elementos:

Cigana regente : Paloma

: Paloma Perfume : verbena

: verbena Cor : multicolor

: multicolor Planeta : Vênus

: Vênus Flor : rosa-vermelha

: rosa-vermelha Pedra: esmeralda

Candeias (21/05 a 20/06)

As Candeias simbolizam luz, sabedoria e clareza de ideias. Usadas para iluminar acampamentos ciganos, também representam vivacidade. A pessoa sob essa influência é comunicativa, inteligente e faz muitos amigos. Gosta de estudar, principalmente sobre si mesma. Romântica, nunca desiste de uma conquista e, quando deseja algo, consegue.

Elementos:

Cigana regente: Wlavira ou Zaira

Wlavira ou Zaira Perfume : acácia

: acácia Cor : azul

: azul Planeta : Júpiter

: Júpiter Flor : lótus

: lótus Pedra: turquesa

Roda (21/06 a 21/07)

A Roda, simbolizando o ir e vir e a forma da Lua, traz forte conexão com as emoções e o feminino. A pessoa regida pela roda vive entre alegrias e tristezas, é dócil e tranquila, mas pode se tornar impetuosa quando irritada. Tem certa insegurança e uma tendência à nostalgia. Ama intensamente e sente muito ciúme.

Elementos:

Cigana regente: Carmencita

Carmencita Perfume : patchouli

: patchouli Cor : coral

: coral Planeta : Marte

: Marte Flor : margarida

: margarida Pedra: brilhante

Estrela (22/07 a 22/08)

O nativo de Estrela é otimista, nasceu para brilhar e atrair pessoas Imagem: Oleksandra Klestova | Shutterstock

A Estrela cigana, com seis pontas, simboliza sucesso e evolução interior. A pessoa sob essa influência é otimista, nasceu para brilhar e atrair pessoas. Vive rodeada de amigos, mas às vezes quer que tudo seja do seu jeito. É talentosa e se destaca em áreas como atuação, dança e música.

Elementos:

Cigana regente : Madalena

: Madalena Perfume : alfazema

: alfazema Cor : rosa

: rosa Planeta : Sol

: Sol Flor : hortênsia

: hortênsia Pedra: rubi

Sino (23/08 a 22/09)

O Sino, associado à exatidão e à pontualidade, simboliza disciplina e firmeza. A pessoa sob essa influência é organizada, ambiciosa e supera suas próprias expectativas. Acredita em viver a vida nos mínimos detalhes, com consciência e sem exageros. Inteligente e analítica, se destaca em administração.

Elementos:

Cigano regente : Pablo

: Pablo Perfume : dama-da-noite

: dama-da-noite Planeta : Júpiter

: Júpiter Flor : jasmim

: jasmim Pedra : esmeralda

: esmeralda Cor: branco

Moeda (23/09 a 22/10)

A Moeda representa equilíbrio, justiça e riqueza material e espiritual, associada à cara e coroa. A pessoa sob essa influência é charmosa, vive de amores e sentimentos, e precisa estar sempre apaixonada. Tem talentos artísticos, adora ajudar os outros e está sempre cercada de amigos.

Elementos:

Cigano regente : Iago

: Iago Perfume : mirra

: mirra Planeta : Netuno

: Netuno Flor : violeta

: violeta Pedra : turmalina

: turmalina Cor: roxo

Adaga (23/10 a 21/11)

O nativo da Adaga tem um temperamento forte e enigmático Imagem: Oleksandra Klestova | Shutterstock

A Adaga, entregue ao cigano ao ingressar na vida adulta, simboliza mudança e crescimento. A pessoa sob essa influência tem um temperamento forte e enigmático, sendo irresistível e respeitada. Possui uma mente analítica e procura se aprofundar em tudo. Ama de forma intensa e arrebatadora.

Elementos:

Cigana regente : Sulamita

: Sulamita Perfume : gerânio

: gerânio Planeta : Urano

: Urano Flor : dama-da-noite

: dama-da-noite Pedra : lazulita

: lazulita Cor: azul

Machado (22/11 a 21/12)

O Machado simboliza liberdade e destruição de barreiras. A pessoa sob essa influência preza a liberdade e é aventureira, jamais permanecendo em um só lugar. Otimista, vê até as dores como sinais de alegria. Apaixona-se e desapaixona-se facilmente, e prefere trabalhos sem rotina.

Elementos:

Cigano regente : Sandro

: Sandro Perfume : sândalo

: sândalo Planeta : Lua

: Lua Flor : violeta

: violeta Pedra : granada

: granada Cor: verde

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa, Presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.