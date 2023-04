Veja as causas e os sintomas da otite em cães e gatos

Inflamação do ouvido costuma causar grande incômodo nos animais de estimação

Dor, desconforto e prurido são alguns dos sintomas de otite Imagem: Alexander Raths | Shutterstock

A otite é uma doença comum que pode atingir gatos e cachorros de qualquer idade. No entanto, ela é mais frequente em cães, por causa do formato das orelhas. De acordo com Valéria Natascha Teixeira, médica veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), essa é uma inflamação do ouvido que, em geral, causa grande desconforto nos animais.

Causas da otite

Não há uma causa específica para a otite – que pode atingir um ou os dois ouvidos –, pois é uma doença que pode ser causada por diversos fatores. A veterinária explica que, entre as causas mais comuns, estão inflamações, infecções bacterianas, ectoparasitos como sarna, carrapatos e larvas de mosca, traumas, neoplasias e corpos estranhos.

Sintomas da otite

É importante que o tutor esteja atento aos sinais da otite no animal de estimação e procure um veterinário assim que identificá-los. Isso porque, em casos mais graves, a doença pode causar danos permanentes ao canal auditivo e afetar a saúde geral do pet.

Os sintomas mais comuns são: “dor, desconforto e prurido são frequentes, podendo ter ainda secreção purulenta, sanguinolenta e odor forte. O animal também pode ficar apático, sem vontade de se alimentar e de brincar”, lista Valéria Natascha Teixeira.

Diagnóstico da doença

O diagnóstico da doença costuma ser feito pelo veterinário, que avalia o pet durante o exame da orelha e pelos sinais clínicos, bem como pelo comportamento do animal. “Com a suspeita de otite, são coletadas amostras ou realizados exames como otoscopia, radiografia, cultura bacteriana, citologia, entre outros, para a identificação precisa do agente causador”, afirma a veterinária.

A duração do tratamento pode variar de acordo com o tipo de agente e a causa da otite (Imagem: Pressmaster | Shutterstock)

Tratamento da otite em cães e gatos

Tratar a otite em cães e gatos é importante para garantir a saúde dos animais e evitar que a doença se agrave. “A partir do diagnóstico específico, o médico veterinário irá definir os medicamentos para cada tipo de agente, ou recomendar uma cirurgia, se for necessária”, explica Valéria Natascha Teixeira.

A duração do tratamento também pode variar de acordo com o tipo de agente e a causa da otite. De acordo com a veterinária, o tempo pode alterar dependendo “se o processo é crônico e se existem fatores perpetuadores, como orelhas pendentes e compridas, presença de pelos no interior do conduto [auditivo], tratamentos prévios e resistência dos microrganismos aos medicamentos”.

Cuidados com o animal doente

Por causa da doença, é necessário que o tutor adote alguns cuidados, a fim de garantir a recuperação do animal. Após a ida ao veterinário, de acordo com a Valéria Natascha Teixeira, é fundamental seguir todas as recomendações prescritas pelo profissional, como utilizar os medicamentos e outros produtos de maneira adequada, no volume prescrito e na frequência exigida. “Evitar que moscas e mosquitos pousem nas orelhas utilizando repelentes recomendados pelo veterinário para cada caso e fazer a higienização adequada [são cuidados essenciais]”, acrescenta.

Prevenindo a otite

Apesar das variadas causas da otite, alguns hábitos simples podem ajudar a evitar que cães e gatos adquiram essa doença. O primeiro deles é ficar atento aos sintomas, além de visitar regularmente o veterinário para avaliar a saúde do animal. Valéria Natascha Teixeira explica que o veterinário também indicará práticas de higiene e limpeza para cada raça e tipo de orelha.