Veja as diferenças entre a decoração moderna e a contemporânea

Enquanto uma tem a abordagem mais minimalista, a outra permite maior diversidade de elementos e estilos

A decoração contemporânea é um conceito que valoriza as tendências do momento Imagem: Gabo_Arts | Shutterstock

Apesar de apresentarem algumas características semelhantes, como a crítica ao excesso, a decoração contemporânea e a decoração moderna não são a mesma coisa. “É muito comum usar o termo ‘moderno’ quando queremos nos referir a algo que é atual. Porém, na arquitetura e decoração utilizamos o termo ‘contemporâneo’ para definir um estilo que esteja de acordo com o momento atual”, esclarece a arquiteta Ana Bortone.

Decoração moderna

O moderno é o estilo precursor do contemporâneo. A decoração moderna surgiu durante o século XX, inspirada no movimento Modernista. Mesmo após tanto tempo, ainda é um estilo que continua em alta e prezando pela simplicidade, praticidade e funcionalidade. “Esse estilo também foca na função e integração entre os ambientes com plantas livres e vãos generosos, valorizando materiais como o concreto e o aço”, acrescenta Ana Bortone.

Decoração contemporânea

A decoração contemporânea preza pela simplicidade, mas também pela sofisticação sutil, conforto e funcionalidade. Apresenta uma estética minimalista, evidenciando mais o espaço e menos os objetos. Além disso, é um estilo que está em constante transformação, uma vez que utiliza ideias e tendências que estão em alta no momento.

A arquiteta e urbanista Marina Belotto explica que no contemporâneo tudo muda muito rápido e não há muitas regras. “Isso está atrelado a pouca durabilidade das coisas, com a tecnologia. Isso permite viver com mais fluidez, há permissão para tudo”, aponta.

Ao contrário da decoração moderna, a contemporânea não está limitada a um período específico (Imagem: BM_27 | Shutterstock)

Do moderno ao contemporâneo

A designer de interiores Larissa Santo conta que a decoração moderna tinha como maior proposta o minimalismo. “Com a evolução, veio a contemporânea, que permite o uso de outros elementos que completam a decoração. Por exemplo, conseguimos usar pontos de cores, tirando um pouco do monocromático”.

Além disso, ao contrário da decoração moderna, a contemporânea não está limitada a um período específico. “Esse estilo pode ser definido pela palavra que lhe dá o nome ‘contemporâneo’, que significa ‘do momento’, ou seja, o que está acontecendo no design hoje”, explica o arquiteto e urbanista Francesco Torrisi.