Veja as diferenças entre intolerância ao glúten, alergia e doença celíaca

O glúten pode afetar a saúde de pessoas com intolerância e doença celíaca Imagem: Galigrafiya | Shutterstock

O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada e centeio, e é responsável pela elasticidade e estrutura dos produtos de panificação. Embora seja inofensivo para a maioria das pessoas, algumas apresentam intolerância, doença celíaca ou alergia ao glúten.

“Como o glúten está presente em muitos alimentos, especialmente na base da dieta brasileira, é desafiador seguir uma alimentação completamente isenta do composto. E mesmo com uma dieta restrita, ainda existe o risco de ingestão não intencional”, explica a Dra. Mirela Yunes, consultora médica da União Química.

Intolerância ao glúten

O glúten, por ser uma proteína rica no aminoácido prolina, se torna um composto de difícil digestão pelo organismo humano, que em alguns casos não consegue quebrá-lo com eficiência, resultando na sensibilidade não celíaca ao glúten (SNCG), também chamada de intolerância ao glúten.

Essa dificuldade na digestão do glúten, pode ocasionar uma série de desconfortos gastrointestinais como diarreias, dores, inchaço abdominal, náuseas e dificuldade na absorção de nutrientes, que são os sintomas mais incômodos entre aqueles acometidos pela condição.

Das poucas opções para contornar o problema, os pacientes encontram saída na restrição alimentar e mudanças de hábitos a longo prazo, uma vez que não existe cura para essa intolerância. A nível mundial, os casos são mais comuns em mulheres.

Na doença celíaca, o glúten causa reação inflamatória severa na mucosa intestinal Imagem: Pixelbliss | Shutterstock

Doença celíaca

A doença celíaca é uma condição crônica e autoimune, que provoca o ataque do organismo a ele mesmo. Causada por uma reação adversa ao glúten, tem predisposição genética. Basicamente, os celíacos não metabolizam a proteína, o que causa uma reação inflamatória severa na mucosa intestinal. Ao longo do tempo, pode trazer complicações mais sérias, como anemia, osteoporose e enxaqueca.

Alergia ao trigo

A alergia ao trigo representa outro tipo de reação imunológica adversa às proteínas contidas no trigo e nos cereais relacionados, com diferentes apresentações clínicas, dependendo da via de exposição. Nos casos dessa condição, algumas pessoas não possuem problemas com o glúten em si, mas têm uma reação alergênica ao trigo.

Nesse caso, a reação é bem semelhante aos demais quadros desse tipo, como a presença de irritação na pele e, até mesmo, falta de ar. A pessoa com alergia ao trigo pode consumir produtos com glúten, desde que sejam feitos com cereais diferentes.

A sensibilidade ao glúten ocorre quando a doença celíaca e alergia ao trigo foram descartadas em investigação médica, e se apresenta em sintomas de desconforto gastrointestinal.

Por Manuela Dacca