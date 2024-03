Veja as possíveis causas da tontura e do zumbido no ouvido

Médica explica como esses sintomas podem estar ligados a problemas de saúde mais graves

Ao sentir tonturas ou desconforto como zumbidos no ouvido, algumas pessoas geralmente relacionam isso a situações específicas e passageiras, como estresse. No entanto, é importante buscar ajuda médica ao persistirem esses sintomas para um diagnóstico correto e evitar problemas auditivos mais graves no futuro.

Nesse sentido, a otoneurologia é uma área da otorrinolaringologia que tem como foco as estruturas do labirinto e suas conexões com o sistema nervoso central. “O médico otoneurologista atua na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de disfunções e doenças associadas à tontura, ao desequilíbrio, à vertigem, ao zumbido e à perda auditiva. É muito importante que as pessoas conheçam essa especialidade para tratar de forma adequada esses sintomas”, explica a otoneurologista Dra. Nathália Prudencio, otorrinolaringologista especialista em tontura e zumbido.

Causas da tontura e do zumbido

A médica explica que a área da otoneurologia trata da ‘conversa’, a relação entre as estruturas que estão dentro da orelha interna e as estruturas que estão dentro do nosso cérebro com foco no equilíbrio e na audição.

Entre várias outras causas, sintomas como tontura e zumbido são frequentemente desencadeados por alterações nessas estruturas ou na condução dos estímulos nervosos entre elas e o cérebro, sendo também possível a influência de fatores neurológicos no quadro.

“Sabemos hoje, por exemplo, que pacientes com zumbido no ouvido apresentam uma maior atividade em determinadas regiões do cérebro que estão relacionadas à audição”, comenta a médica.

Possíveis doenças relacionadas

Segundo a otoneurologista, é fundamental investigar as duas situações, pois podem estar relacionadas a doenças como: vertigem posicional paroxística benigna (tontura dos cristais); tontura postural perceptual persistente (vertigem fóbica); enxaqueca vestibular; labirintite; doença de ménière; neurite vestibular; e cinetose.

“Além disso, uma das principais causas do zumbido no ouvido é a perda auditiva”, explica a médica. Por isso, ainda segundo a Dra. Nathália Prudencio, quanto antes um especialista for procurado, mais rápido haverá um diagnóstico preciso e uma estratégia de tratamento eficaz para evitar a progressão do sintoma.

Diagnóstico das doenças causadoras

Para o diagnóstico, a história do paciente e o exame físico realizados em consultório são os pilares para uma análise correta do caso. O médico também poderá solicitar exames complementares para avaliar os sistemas auditivo e vestibular do paciente, assim como para investigar possíveis relações entre os sintomas e o sistema nervoso central.

No caso da tontura, em que grande parte das doenças causadoras deste sintoma são de diagnóstico clínico, os exames complementares podem ser utilizados para dar pistas sobre a causa da doença e devem ser sempre avaliados junto ao contexto clínico do paciente. “Por isso, a avaliação clínica do paciente em consultório, ou seja, o seu histórico de saúde e a história que ele conta na consulta, é fundamental para o diagnóstico”, explica a Dra. Nathália Prudencio.

Quando procurar um otoneurologista

A médica explica que, embora a especialidade otoneurologia ainda seja pouco conhecida pelo grande público, os sintomas de tontura e zumbido são relativamente comuns na população: os dados indicam uma prevalência de 15 a 20% do zumbido na população, e a tontura pode chegar até 40% da população dependendo da idade avaliada.

“Na maioria das vezes, as pessoas só tomam conhecimento da área quando são encaminhadas por outro médico — geralmente o otorrinolaringologista — por necessitarem de um diagnóstico e um acompanhamento mais aprofundado”, diz a médica.

O otoneurologista pode ser consultado imediatamente pelo paciente com queixas de sintomas, como: tontura (desequilíbrio, desorientação espacial ou tontura ao levantar, por exemplo); vertigem (sensação de ver tudo girar ou balançar); quedas recorrentes (associadas à tontura e à vertigem); zumbido no ouvido (ouvir um som sem nenhuma fonte de estímulo externa); alterações auditivas (como perda de audição ou sensação de ouvido tapado); desconfortos no ouvido (como coceira, dor, secreção ou inchaço).

“Tendo em vista o enorme leque de doenças e alterações relacionadas a esses sintomas e a frequente necessidade de tratamentos personalizados para reversão e alívio do paciente a incômodos, como o zumbido no ouvido, é de enorme importância consultar um especialista”, finaliza a Dra. Nathália Prudencio.

