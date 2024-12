Veja as previsões de janeiro de 2025 para o signo de Capricórnio

Entenda o que os astros reservam para os capricornianos em cada setor da vida no primeiro mês do ano

Janeiro será um mês importante para os nativos de Capricórnio darem andamento aos seus projetos Imagem: New Africa | Shutterstock

No início de janeiro, os dias se mostrarão favoráveis para os nativos de Capricórnio darem andamento aos seus projetos. A tendência será que o seu brilho pessoal esteja em alta e o capricorniano, mais confiante e disposto(a). Aproveite este momento para acreditar no seu potencial e se dedicar ao que realmente deseja conquistar.

Depois, por volta da metade do mês, busque ter cautela. Afinal, poderá se precipitar e agir de maneira impulsiva, além de se comprometer com mais do que é possível, perdendo foco e desperdiçando energia. Janeiro também trará profundas lições sobre a forma como Capricórnio tem agido e sobre o que realmente o(a) motiva.

Além disso, será possível que se depare com medos e desconfortos, o que o(a) levará a agir de modo intenso e radical. Portanto, procure acolher tais incômodos com coragem. Somente assim conseguirá ressignificá-los.

Momento de sabedoria no amor

Neste mês, o capricorniano buscará novidades na vida afetiva. Portanto, poderá ser um bom momento para conhecer alguém ou para sair da rotina na companhia da pessoa amada. A ideia será diversificar os assuntos e os ambientes, além de trazer mais informações e conhecimentos para o campo amoroso.

No entanto, por volta da metade de janeiro, algumas situações irão aflorar medos e traumas, levando a ações intensas e dificultando a clareza nos pensamentos. Apesar dos desafios, encare essa fase como uma oportunidade para tomar consciência de padrões de comportamento nocivos nas relações.

O capricorniano deverá desapegar de tudo aquilo que impede o seu avanço em direção às suas conquistas Imagem: Stockway | Shutterstock

Fase de reinvenção nas finanças e no trabalho

Neste mês, especialmente a partir da metade dele, será possível que ocorram algumas reviravoltas na forma como Capricórnio lida com o seu dinheiro. Portanto, será importante se preparar para se reinventar. Isso surgirá como algo necessário para se desapegar de tudo que estiver impedindo seu avanço em direção às suas conquistas pessoais e profissionais. Contudo, esse processo implicará certo desconforto.

Ainda em janeiro, você precisará considerar mais de uma fonte de renda, pois haverá chances de que algo que parecia certo falhe. No caso, um trabalho extra poderá trazer tanto uma renda adicional quanto as soluções necessárias. Por fim, tome cuidado com os rompantes emocionais.