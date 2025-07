Veja as previsões do Horóscopo Chinês para agosto de 2025

Confira o que o mês do Macaco reserva para cada signo

Agosto traz a influência do Macaco, signo conhecido pela generosidade, popularidade e otimismo Imagem: momo design | Shutterstock

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Agosto traz a influência do Macaco, signo conhecido pela generosidade, popularidade e otimismo. Por outro lado, o animal também é exemplo de competitividade, pois apresenta a tendência a transformar as situações simples da vida em competições.

“Essa postura pode trazer inúmeros problemas para os nativos — que vivem em constante estado de tensão”, comenta Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa. Segundo ela, o desenvolvimento da autoestima pode ajudar os nativos do Macaco a se livrarem do excesso de competitividade. Isso porque eles tentam esconder seus medos e imperfeições por meio das conquistas.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em agosto. Confira!

Rato

Os nativos de Rato deverão investir na paciência e na resiliência ao longo de agosto Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em agosto, os nascidos no ano do Rato começarão a sentir o peso das responsabilidades e das estagnações — que irá acompanhá-los durante todo o ano de 2026. Será importante que eles invistam na paciência e na resiliência ao longo do período.

Búfalo

Os nativos de Búfalo encontrarão boas parcerias pessoais ou profissionais no mês de agosto Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Neste mês, os nascidos no ano do Búfalo poderão encontrar boas parcerias, sejam pessoais ou profissionais. Esses novos aliados surgirão em uma fase intensa, ajudando os nativos a concretizarem as metas.

Tigre

Os nativos de Tigre terão a energia necessária para cumprir suas metas Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários. No mês de agosto, os nativos terão a força necessária para cumprir suas metas. Se bem utilizada, essa vitalidade poderá beneficiar diferentes setores da vida, especialmente o profissional.

Coelho

Os nativos de Coelho deverão analisar com cuidado documentos e contratos Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em agosto, os nativos poderão enfrentar confusões e estagnações. Com isso, o período não favorecerá a tomada de decisões. Pelo contrário, será importante analisar com cuidado documentos e contratos.

Dragão

Os nativos do Dragão deverão prestar atenção à saúde neste mês de agosto Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock

Autonomia e individualidade são qualidades marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante do que os demais. Em agosto, será importante tomar cuidado com a saúde. Isso porque a baixa imunidade poderá trazer problemas mais sérios. Os exames de rotina serão muito recomendados nesta fase.

Serpente

Os nativos da Serpente viverão um mês repleto de bom humor e ótimas notícias Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e pela rapidez de raciocínio. No entanto, quando não bem conduzidas, essas qualidades despertam comportamentos manipuladores e geram desconfiança nas relações. Em agosto, os nativos serão beneficiados em muitas áreas, especialmente na emocional. O mês estará repleto de bom humor e notícias maravilhosas.

Cavalo

Os nativos de Cavalo poderão sentir boas vibrações no mês de agosto Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes, especialmente na área financeira. Neste mês, os nativos serão atingidos por boas vibrações — que irão acompanhá-los durante todo o ano de 2026. Isso resultará em facilidades e conquistas.

Cabra

Os nativos de Cabra poderão viver situações benéficas para o setor profissional Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer impactos negativos. Em agosto, os nativos viverão um período de maior estruturação e compreensão a respeito das responsabilidades. Se bem aproveitadas, essas situações poderão trazer benefícios para o setor profissional.

Macaco

Os nativos de Macaco deverão ser mais compreensivos neste mês de agosto Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. No mês de agosto, os nativos poderão enfrentar conflitos com autoridades. Para evitar o agravamento das situações, deverão respeitar as regras e ser mais compreensivos.

Galo

Os nativos do Galo poderão viver um período dinâmico neste mês de agosto Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para lidar com as próprias imperfeições e com as dos outros. Quando não adquire essas capacidades, sofre constantemente com as críticas. Em agosto, os nativos viverão um período dinâmico. O foco e a disciplina os ajudarão, fazendo com que amplifiquem os ganhos.

Cão

Os nativos de Cão viverão bons momentos ao lado de pessoas queridas Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Em agosto, os nativos viverão bons momentos ao lado das pessoas amadas. Diferentes tipos de relações serão favorecidos neste período, trazendo alegria e satisfação.

Javali

Os nativos de Javali poderão sentir um alívio em relação ao peso de 2025 Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa o aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldade em finalizar o que começou. Em agosto, os nativos poderão sentir um certo alívio em relação ao peso de 2025. Contudo, eles ainda deverão ter cuidado. O foco desta fase será reestruturar o que foi destruído.

Por Tery Kanakura

Consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.