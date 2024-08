Veja as previsões do Horóscopo Chinês para setembro de 2024

Consultora de Astrologia Chinesa explica o que o mês do Galo reserva para cada signo

Setembro de 2024 é influenciado pelo Galo, símbolo de perfeccionismo, disciplina e crítica Imagem: Katyau | Shutterstock

O ano de 2024 tem a energia do Dragão, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Setembro traz a influência do Galo, que é exemplo de perfeccionismo e disciplina, mas também de crítica e insatisfação.

Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, os nativos do Galo são inteligentes e diplomáticos, mas podem pecar pelo excesso de cautela, o que os leva à inércia e à procrastinação. Além disso, “possuem muitos interesses e podem se perder diante da dispersão das inúmeras atividades às quais costumam se dedicar”, acrescenta.

Esses nativos, conforme a especialista, também carregam aspectos joviais que podem ser confundidos com imaturidade. Logo, é importante que eles tenham compostura perto das pessoas mais conservadoras.

Em relação à teimosia – uma das principais características dos representantes do Galo –, a profissional pontua que, caso seja bem utilizada, poderá ser o combustível para a persistência e a conquista. Caso contrário, é capaz de se transformar em um hábito destrutivo.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos em setembro!

Rato

Os nascidos no ano do Rato experimentarão momentos de reflexão Imagem: TinyDoz | Shutterstock

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Neste mês, os nascidos no ano do Rato poderão experimentar períodos de reflexão, especialmente relacionados aos rumos da vida. Com isso, haverá a possibilidade de insatisfações e uma maior introspecção. No caso, respeitar esse momento será fundamental para que eles amadureçam as emoções afloradas.

Búfalo

Os nativos de Búfalo quebrarão paradigmas, sejam eles comportamentais ou emocionais Imagem: TinyDoz | Shutterstock

O Búfalo é considerado o mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Ademais, esse animal é organizado e trabalhador, sempre se direcionando para rotinas que demandam empenho e conseguindo alcançar as próprias metas.

Em setembro, os nascidos no ano do Búfalo serão convidados a quebrar aspectos enraizados, sejam eles comportamentais ou emocionais. De modo geral, situações que levam à quebra de paradigmas serão comuns neste mês. Logo, para que o período traga expansão, a rigidez dos nativos precisará ser afrouxada.

Tigre

Os representantes do Tigre ficarão mais radicais em suas posições Imagem: TinyDoz | Shutterstock

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

Ao longo deste mês, os representantes do Tigre estarão ainda mais radicais em suas posições, o que poderá acarretar conflitos. A consciência de que as ideias dos outros também apresentam fundamentação ajudará os nativos a serem menos impositivos. Assim, embora ocorram discordâncias, o respeito se manterá.

Coelho

Os nativos do Coelho passarão por curas profundas Imagem: TinyDoz | Shutterstock

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em setembro, os nativos do Coelho poderão experimentar curas profundas, sejam elas físicas ou emocionais. No caso, a atenção para as próprias necessidades irá ajudá-los no processo de cura. Além disso, essa cautela interna será importante durante todo o mês, pois aumentará a autocompreensão.

Dragão

Os nativos do Dragão passarão por uma forte concentração energética Imagem: TinyDoz | Shutterstock

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais.

Neste mês, os nascidos no ano do Dragão vivenciarão uma forte concentração energética nas finanças e no trabalho. Portanto, para poderem colher os bons frutos deste período, o recomendado é que eles mantenham o foco e evitem dispersões.

Serpente

Os nascidos no ano da Serpente vão passar pelas mudanças que desejam Imagem: TinyDoz | Shutterstock

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele.

Ao longo deste mês, os nascidos no ano da Serpente terão um impulso para realizar as mudanças que desejam. Logo, para que os resultados cheguem, especialmente no setor material, eles deverão evitar a acomodação. De modo geral, os nativos já estão sentindo e apreciando as energias benéficas que vão acompanhá-los até 2025.

Cavalo

Os nascidos no ano do Cavalo vão passar por mudanças importantes Imagem: TinyDoz | Shutterstock

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro.

Neste mês, os representantes do Cavalo experimentarão mudanças sólidas, o que poderá acarretar mais segurança material. De modo geral, esses nativos possuem uma certa dificuldade em se manterem estáveis e, por isso, o mês de setembro irá beneficiá-los. Contudo, eles precisarão direcionar bem os esforços

Cabra

Os nativos da Cabra enfrentarão conflitos em setembro Imagem: TinyDoz | Shutterstock

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer impactos negativos.

No mês de setembro, a tendência será que os nativos da Cabra se deparem com conflitos. Além disso, a insegurança emocional e financeira possivelmente trará mais preocupações para eles, que evitam a todo custo lidar com as questões práticas da vida. No caso, a racionalidade os ajudará a superar esta fase.

Macaco

Os nascidos no ano do Macaco passarão por um processo de reavaliação Imagem: TinyDoz | Shutterstock

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Neste mês, os nascidos no ano do Macaco iniciarão um processo de reavaliação, especialmente das questões práticas da vida.

As estruturas daquilo que foi conquistado serão testadas. No caso, o que não foi construído com bases sólidas tenderá a ruir. Por fim, o desapego se mostrará fundamental na vida dos nativos. Afinal, poderão ocorrer algumas perdas.

Galo

Os representantes do Galo poderão romper com a estagnação Imagem: TinyDoz | Shutterstock

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para conviver com as suas imperfeições e com as dos outros. Se não desenvolver essas habilidades, sofrerá constantemente com as críticas.

Em setembro, os representantes do Galo poderão enfrentar mudanças significativas, rompendo assim com a estagnação. Além disso, o dinamismo estará presente, o que poderá beneficiar os nativos. No entanto, para que isso ocorra, eles deverão se abrir para as oportunidades que aparecerão até o final do ano.

Cão

Os nativos do Cão precisarão de mais individualidade em setembro Imagem: TinyDoz | Shutterstock

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, carente e inseguro do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito.

Nesta fase, os nativos do Cão necessitarão de mais individualidade para digerir as demandas emocionais que tiveram que lidar durante o ano do Dragão. Vivenciar momentos de solidão os ajudará no processo de autoanálise e superação dos acontecimentos.

Javali

Os nascidos no ano do Javali enfrentarão algumas crises Imagem: TinyDoz | Shutterstock

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa o aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldade em finalizar o que começou.

Em setembro, os nascidos no ano do Javali enfrentarão algumas crises, o que os levará a um processo de amadurecimento. As oportunidades serão mais escassas e, por isso, eles deverão manter o que já conquistaram. Não será um momento favorável para assumir riscos desnecessários.

Tery Kanakura

Tery Kanakura é consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.