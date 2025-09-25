Veja as previsões do horóscopo para o signo de Libra em outubro

O mês favorecerá a tomada de decisões e trará oportunidades de crescimento para o libriano

Outubro será um mês favorável para o nativo de Libra em certos aspectos Imagem: vectorfusionart | Shutterstock

No início do mês, o nativo do signo de Libra tenderá a se sentir mais centrado. Ao mesmo tempo, poderá questionar seus valores, propósitos e autoestima. Diante desse cenário, será importante encarar as próprias sombras, rever crenças limitantes e encontrar equilíbrio entre o que oferece e o que espera, tanto nas finanças quanto nas questões afetivas.

Ainda neste período, poderá surgir uma tensão entre a autoconfiança e a realidade. Além disso, expectativas externas, especialmente vindas de figuras de autoridade, poderão gerar pressão, levando à sobrecarga.

Período de oportunidades

A partir da metade de outubro, o libriano buscará mais praticidade. Será um período importante para refletir sobre segurança e estabilidade financeira, além de favorecer a tomada de decisões. No entanto, tenha cautela com gastos impulsivos.

Além disso, poderá haver oscilações entre otimismo exagerado e dúvidas profundas. Por isso, procure agir com realismo. Apesar dos desafios desta fase, ela também trará oportunidades de crescimento pessoal, desde que aprenda a lidar com o desconforto temporário.

O nativo de Libra viverá um mês importante para ajustes no setor amoroso Imagem: Silver Place | Shutterstock

Fase de ajustes nos relacionamentos

No começo do mês, poderão ocorrer mal-entendidos no setor afetivo do nativo de Libra. Além disso, haverá a necessidade de rever padrões inconscientes ou expectativas irreais. Depois, a sua presença possivelmente se tornará mais atrativa, levando a conexões intensas. No entanto, caso não se atente aos sinais, possivelmente passará por decepções ou idealizações.

Em resumo, o período favorecerá encontros marcantes, mas será necessário estabelecer limites claros. Ainda nestes dias, ressentimentos virão à tona, pedindo diálogo e empatia. As relações equilibradas poderão se aprofundar, enquanto as frágeis enfrentarão rupturas ou redefinições.

Mês movimentado no trabalho e nas finanças

No começo de outubro, o libriano poderá se sentir dividido entre a vontade de inovar no campo profissional e a necessidade de manter a estabilidade. Nesse cenário, ideias criativas surgirão, mas também haverá obstáculos para concretizá-las. Além disso, será um período importante para rever acordos ou negociações financeiras, sobretudo aquelas que envolvem recursos compartilhados.

Na segunda metade do mês, a mente de Libra estará mais analítica, o que favorecerá decisões inteligentes, especialmente ligadas a investimentos ou novas formas de renda. Por fim, o trabalho possivelmente exigirá mais do libriano. Portanto, será necessário gerenciar bem o tempo e a energia.